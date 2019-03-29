搭上財報公布潮 搶賺價值股商機

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對於剛接觸財報的投資人，光是要了解資產負債表、現金流量表、綜合損益表之間的關係就有難度，況且還要了解財報中的毛利率、ROE、EPS等密密麻麻的數字，就更無從下手。業界知名會計師羅澤鈺將複雜財報圖形化，自創「全方位儀錶板」讓沒有會計基礎大眾也能透過財報找到優質好股。

羅澤鈺表示，投資人如果想用財報選股，建議至少要參考5年資料，而且，最好能達到以下三個條件：

第一，公司必須獲利，站在買股票當公司股東的概念上，我們會希望投資的公司未來是有前景，而且能夠獲利賺錢的。

第二，ROE大於15%，ROE是衡量公司經營效率的財務指標，反映公司利用資產淨值產生純利的能力，白話來說，越高表示公司用能夠有效率運用資源。

第三，「現金股利」發放，發放現金股利意味著公司擁有穩定現金流，能將獲利分給股東，一般來說，如果每年都能夠發出現金股利，表示公司的體質非常強健。

此外，投資人關心公司未來發展性，我們可以透過營收成長來做為參考依據，舉例來說，「營收年增率」指的是本年度的某個時期，和去年度的同一時期相比，有些產業淡旺季很明顯，如果拿淡季跟旺季比較，意義不大，因此，透過營收年增率能夠讓投資人清楚看出這間公司是不是在成長衰退。

在每年的3/31日前會公佈前一年的財報，而5/15號前則會公佈企業第一季的財報，如果能善用這段時間，從財報中找出優質好股票，就能借由財報公佈潮，輕鬆賺飆股。

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