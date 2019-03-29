學習投資不分年紀 理財教育從小開始

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從認識「金錢」控制孩童心理欲望

以股神巴菲特為例，當時年幼的他，在五歲時販售口香糖，十一歲買進人生第一張股票。由此可見，學習理財可從小培養，父母親若對財經資訊無專業背景也無妨，可從基本觀念開始。鄧慧琹提到，幾年前流行一支百元以上的文具筆，很多小朋友的鉛筆盒中都有一支，其實這就是一種金錢價值觀的衍生。因為孩子不了解「需要」及「想要」的差異，間接造成無法控制欲望的消費行為。

為了滿足心理欲望而購物，未來就有可能衍生更多的財務問題。為了培養適當的金錢觀念，可以在孩子五至六歲時，就帶著他們去超商購物，並引導孩子先讓他了解「金錢」的作用是為了換取對等價值的商品。例如購買「水」或「可樂」同時，能明白「水」是生活需要，而「可樂」是想要的關係，如此才能從小培養理性消費的價值觀，才不用擔心孩子長大後成為「啃老族」。

另外，也可透過以下四種行為，讓孩子認識金錢的價值。第一項，參與交易行為。父母在小孩有算術基礎時，讓孩子親自付帳，一方面受到店員稱讚時，可得到成就感，另一方面知道目前物價，減少不當浪費的心理。第二項，「零用錢」是理財教育工具。首先父母先規定怎麼發放零用錢，再指導孩子怎麼花用。過程中，必須讓孩子了解過度消費和犒賞的區隔。最後就是指導孩子存錢的用意，當然也要依小孩的個性而決定方式。

第三項，體會工作的辛苦。讓孩童有勞務的機會，比方說：洗汽機車，可賺取現金一百元，間接理解賺錢的辛勞。第四項，適當了解家庭財務支出。孩子同樣身為家庭的一份子，應當知道每月生活費、教育費等固定支出。同時，若小孩在學習過程中，出現缺課的現象，亦可與他討論一堂課需要多少費用，少一堂等同多少價值，孩子就能體會出缺席的重要性，進一步改變他對於學習的態度。以上都是教育金錢觀念的方式。

發放「零用錢」成為孩子的父母銀行

藉由「零用錢」引起孩童的學習興趣，鄧慧琹特別提出一套親子理財的方法，若家中小朋友約國小年紀，每個禮拜父母可給予孩童五十元零用錢，父母自己則有一百元的零用錢，在每月當中，抽空與孩童逛街消費，運用便利貼的方式列出所有收入及支出。同時，提出存錢觀念，而父母能擔任孩子的「父母銀行」，如果小朋友每個禮拜存十元，四個禮拜就有四十元，這時父母可以給小孩十元當作利息。小朋友在心理上覺得現金增加了，間接可培養儲蓄的習慣。

鄧慧琹說，「理財教育其實就是家庭教育的一環。」要將理財概念帶進生活中並不是難事。就像零用錢可以教導孩童編列預算、懂得消費支出及控制心理欲望…等。但須注意一點，家事不可換取零用錢，這是鄧慧琹強調的，因為家事是每位家庭成員應盡的義務，無交換條件可言。

另外，還可善用「獎學金」鼓勵孩童表現優異。首先，父母必須了解孩子本身的個性，有些孩童會將獎學金儲蓄下來，有些則反之。

不過，鼓勵性質的獎學金金額不能太高，畢竟學生最基礎的本分就是讀書，讀書不是為父母而讀，這也是父母需要釐清的觀點。再來，與孩子溝通必須確立有獎必有罰的規則，才不會讓孩子陷入功利主義，事事都需要對等價值的交換。

正確的金錢價值觀才不會苦了父母

「金融哲學」的認識若能從小教育顯得相當重要，父母必須讓孩童了解「金錢不是萬能」，並且學會思考金錢可帶來的幸福價值為何，才不會讓孩童對金錢產生偏頗的觀念。鄧慧琹舉例，在出遊時，經過便利超商，若孩子手上有零用錢，可藉由一些機會，例如：「媽媽覺得口渴，你可以請媽媽喝一杯飲料嗎？」讓孩子認識與家人分享也是一種幸福，久而久之，分享的行為亦能改變孩童對於錢的在乎程度。

若是遇到孩子得不到想要的玩具而在商場哭鬧，鄧慧琹也有一招解套的方法。過去父母曾滿足過孩子物質欲望，這時孩子就會將哭鬧作為一種手段，父母可能就此妥協讓他達到目的，但其實最佳的解決方法是帶離現場。事後返家，須與孩子溝通是否有類似的玩具及不買的原因。但假如孩子本身有零用錢，另一個方法就讓他決定用自己的零用錢，購買自己想要的玩具。

身為人母的鄧慧琹以自身經驗舉辦過多場理財教育營。她說，「學習理財不分年紀，就像教孩童釣魚，用玩樂的方式建立他們的理財觀念。」學習投資理財並不難，先從克服心理偏見後，進而產生興趣深入了解。她也建議，國人應該學習國外教育方式，孩子可自立自強時，就須放手讓他們自主學習，才不會造成父母將負擔一肩扛起，所以正確價值觀的建立勢必從小培養。

依鄧慧琹觀察國內的教育方式，重視孩童學業成績依舊遠高於建立理財觀念。她舉例，過去在孩童的聯絡簿上鮮少能接觸到理財等相關知識，直到某次，出現一篇小故事教導孩童如何存錢，但是「第一天存一元，第二天存二元，依此類推到第三六五天一次要存三六五元。」的教育方法，出發點雖然是推廣理財教育，但反而無法讓孩子靈活運用，在不可行的情況下，就會產生事不關己的心態。因此，父母可從其他方式下手，考量可真正實行的方法。

鄧慧琹提議，現今3C產品已成為孩子不可或缺的日常用品，國外亦有許多機構開發趣味性學習網站供孩子自主學習。舉例來說，父母可在網路上搜尋「Top Finance Website」，即可找出十大好用的親子理財網站，其中一項Financial Football，就運用遊戲互動方式，提高孩子對於理財的基本觀念。以上網站可增加孩子參與感，父母若能一起實踐，亦可增加親子娛樂的時光。

以上針對兒童的理財教育，至於父母在規劃投資理財前，必須檢視家庭的財務狀況，將所有細項做統整，且建立個人完善的「人生資產負債表」，當中包含有形、無形資產。有形資產，比如說：投資商品、有價物品等。無形資產，如：身體健康、獨立思考能力等。再者，鄧慧琹強調一定要有一筆家庭的緊急備用金，並善用存款做投資，才是最基本的投資觀念。

鄧慧琹

現任： moneybar網站創辦人

馬哈理財遊樂園臉書社團版主

經歷： Yahoo-Manager，媒體事業部(2011-2017)

PChome-Senior Manager, Portal(2008-2010)

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