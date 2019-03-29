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NBA／林書豪攻12分結束低潮 暴龍117:92宰尼克

普惠金融

2019-03-29 09:36理財周刊

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當我們享受著越來越進步的金融服務時，不管是四處林立的銀行、提款機，還是方便的網路銀行，買股票用手機就可以下單，對我們來說都習以為常。但可知全球有二十億人沒有銀行帳戶，根據世界銀行的調查，這些人不能享有ATM提款，不能使用網路銀行轉帳或是線上購物等金融服務。

Fintech興起後，因應區塊鏈的去中心化，讓生活在不易取得信用或金融服務的族群有了新的希望。例如來自馬來西亞的新創MyCash，就針對沒有信用卡及網路銀行的移工推出應用程式，將跨國轉帳、繳費、儲值電信預付卡、買車票或機票、線上購物等服務整合在一起，讓兩千七百萬名來自東南亞和中東地區的移工能使用線上金融服務。

這就叫做普惠金融，也稱包容性金融，其核心是有效、全方位地為社會所有階層和群體提供金融服務，尤其是被傳統金融忽視的農村地區、城鄉貧困、微小企業等弱勢族群，提供和其他客戶平等享受金融服務的權利。

微型保單也是普惠金融的一環，是為使弱勢民眾得以低保費獲得基本保險保障，一方面避免因被保險人發生保險事故而使家中經濟陷入困境，另一方面也鼓勵保險業者善盡社會責任。

我數十年來主張的就是「理財、理善、理健康」，與已成為世界潮流的普惠金融有異曲同工之妙，從普惠金融政策推動的相關內容來看，目標就是普羅大眾的理財、理善、理健康。理財不只是有錢人要理財，沒有錢的人更要理財；理財也不是只有成人要學，年輕人、小孩都要學。

對於中國來說，在經濟發展後民眾脫貧進入小康，理財需求隨之而來，如何把傳統為富人服務的金融業，擴大服務普羅大眾，創造更多商機，也是現在數位金融時代發展的方向。

而總統直選的中華民國台澎金馬，每次大選都會新增有資格的年輕選票，往往是決定執政權的關鍵，推廣普惠金融對於服務滑世代具有重大意義。

現在由非金融業者開始進軍銀行業務，透過監理沙盒與數位金融結合手機金流，讓行動支付成為既安全又便捷的創新金融服務。非金融業者跨足金融業，異業結合後研發出更適合時下新生代的行動數位金融服務方式，將是時勢所需。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》970期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

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