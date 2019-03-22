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在購屋這件事 女性發言權已經超越男性

2019-03-22 08:43理財周刊

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文．胡偉良博士

根據報告顯示，在購房這件事，女性的發言權已經超越了男性，約有六五．二％受訪者認為女性在買房過程中發揮了決定性的作用。除此之外，在房子的選擇上，視野開闊的陽台，向陽大主臥和大面積採光的客廳都是女主人最在意的部分。

由於女性力量的崛起，房屋市場也在不斷的因應這種情形而日趨多樣化，努力迎合女性消費者的需求。如今「婦女節」也讓女性成為社會關注的焦點，女性購房力量在房地產市場更呈現出日益壯大的趨勢。在當今的時代背景下，建商也紛紛開始針對女性購房者制定相對應的推案策略。

所謂大日促銷，幾乎是所有房地產廠商的常態行銷方式，在重要節假日(例如九二八、中秋、端午、國慶、元旦、過年檔期……等等)，無一不是建商大展身手、各顯神通的時候，這似乎成了房地產景氣的風向指標。聖誕節、情人節、七夕等這些檔期，更是廣受建商歡迎。

很多建商藉著推案做起了軟性、藝術、藝文、音樂……等偏向於女性的攬客方案，台灣有音樂會、讀書會、品茶品酒會、米其林主廚試吃會、畫展、小說欣賞……；對岸則有來銷售中心享受美甲按摩等類的服務。

現代生活中，買屋已不再是男性專屬，越來越多女性紛紛加入購屋置產行列中，晉升有殼一族。現代女性擁有自己的房子，已被看成是經濟獨立的象徵。事實上，在家庭生活中，女性在買屋這件事上越來越佔有舉足輕重的決策地位。

這幾年的案場銷售中心，女人主導買房已變得越來越普遍，成為銷售中心的一道亮麗風景。展示中心的銷售人員都很清楚，只有女性客戶滿意了，這個案子才有可能談成。畢竟一個家裡，女人還是居家過日子的核心人物，買房子必須先得過了女人這一關。所以在現場女性受到的接待，往往比男性更加周到。一些老鳥銷售人員就表示，幾年前剛進入房地產銷售這個行業時，夫妻買房大多是以男性為主，老婆只是在旁提供參考意見。但近兩年明顯發生變化，女性參與決策的比重越來越大，有的甚至居於主導地位，男性反而樂得清閒在一旁休息。

從目前住宅的設計、功能、佈局來看，也在迎合女性的喜好。例如：主臥室會加強衣帽間及衣櫥的設計及廚房的實用性。其實這些功能主要是討好女性，所以有經驗的銷售人員，看到夫妻倆一起來看屋，接待工作重點會放在女主人身上，因為決策權往往握在女主人手中。女性參與決策甚至決定買房的比例越來越高，這已經成為房地產市場的一大新趨勢。

建商對於市場的反應是最敏感的，日益成熟的女性購屋力量已經開始引起建商的重視。根據調查報告顯示，有購屋計畫的女性中，五二．五％是職場上班族，這些經濟獨立的女性，在決策上更是掌握著絕對的發言權；在買屋過程中，六五．二％的女性意見發揮了決定性的作用，只有二八．四％的女性提供的意見僅具參考性，女性的意見在決策上是被忽視的更是少到只有六．四％。

從上述分析可以看出女性在買房子這件事情上不僅不再被動，反而還有著很強的主導性。這一點在許多建商的樣品屋中已可窺見端倪，如今的樣品屋越來越重視女性的觀感，包括加強對居家細節的展示，像：功能越來越強大的廚房、浪漫的臥室、極富童趣的兒童房、多功能家庭備用房(如和室)等，都充分照顧到不同年齡層女性的主張和想法。

除此之外，女性對於買屋已經不再是嫁個有房的男人那麼簡單，更多女性希望共同承擔購屋任務，當然也希望權狀上有女方的名字。調查數據顯示，超過八○％受訪者認為，房子是雙方的共有財產，雙方的名字都需要有。並且只有四．四％受訪者認為，買房是男方的事情，所以不願意出資，其他大部分女性都希望共同承擔買房的任務。值得注意的是：超過七成女性表示，短期租屋可以接受，但中長期一定要有買房的打算。

女性經濟獨立也具體顯現在共同買房這件事上，例如：有八成女性接受和男性一起買房子及償還貸款，而不要求男性單獨負擔。有近一半女性願意和男性一起付頭期款。在結婚購屋這件事上，八年級女性完全依賴男性買房的比例，相較於六年級生及七年級生更明顯減少。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》969期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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