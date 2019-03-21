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俠義傳奇的先河之作：吳樂天的臭彈人生

MLB／一朗告別戰 4打席無安打八局下場結束職涯

得AI者得天下

2019-03-21 15:29理財周刊

【文．洪寶山】

二○一六年三月，AlphaGo在一場圍棋比賽中以四比一擊敗頂尖職業棋士李世乭，聲名大噪，成為第一個不讓子而擊敗圍棋職業九段棋士的電腦圍棋程式。自此，AI打敗人類之說開始引起討論。

所謂AI就是「人工智慧」，是英文Artificial Intelligence的縮寫，指由人製造的機器所表現出來的智慧。對於AI未來發展，有人充滿期待，也有人非常害怕。俄羅斯總統普京就是害怕的其一，他曾說過，「當任何一國在發展人工智能領域上領導世界，該國便會成為世界統治者。」特斯拉創辦人伊隆馬斯克也在推特貼文回應普京，預言「各國爭相成為AI發展領導地位，會引發世界大戰的機會，比朝鮮領袖金正恩還要高」。

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相較於普京和馬斯克的憂慮，看好發展者更多。如微軟創辦人比爾蓋茲就認為，「人工智慧未來將會搶走許多人的工作，但這最終將會是件好事。」臉書創辦人祖克柏曾在直播時回應網友，「人工智能具有改善人類生活的潛力，不能理解這些反對人工智能的人。」

台灣企業界對AI看法又是如何？半導體教父張忠謀說：「未來二十五年內，很多職業將被AI取代。」更指出AI改變人類的時間會比網際網路更快。台北市電腦公會理事長童子賢認為人工智慧還在稚嫩的年代，因為「人工智慧對什麼是人、什麼是智慧、什麼是認知，其實比起物理學百年的基礎，還是遠遠不及。」中磊董事長王伯元說，「隨著人工智慧及物聯網兩大技術逐漸匯流為AIoT(人工智慧＋物聯網)」，更點出「得AI者得天下」。

而讓「得AI者得天下」成真的就是5G的商轉。二○一八年，在GSMA(Groupe Speciale Mobile Association)年度展覽會上，用「智慧連結(Intelligent Connectivity)」來描述IoT、5G與AI整合所產生的巨大轉變，AI與5G讓物聯網的應用從雲端加速走向終端，讓物聯網的智慧應用快速落實。

當聯網的條件與人工智慧或機器智慧的應用成熟，便正式宣布「AI＋物聯網」的黃金世代來臨，也就是AIoT的時代，身為投資人不能只是看熱鬧，真正該思考的是，物聯網提供的服務是什麼？衣服、食物、家電為什麼要聯網？想清楚新的科技應用能帶來什麼服務，就會從其中找到商機。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》969期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

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