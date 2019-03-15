低基期績優股 可守可攻

【文．馮泉富】

近日全球主要股市雖然有資金行情告一段落的停滯現象，但整體拉回幅度也不深，大部分維持相對高檔震盪，呈現橫向區間整理。由於三月份有不少影響全球的重要事件，諸如英國脫歐協議的進展、美國聯邦準備理事會十九～二十日召開的公開市場操作會議、中美協商的川習會日程等等，讓金融市場進入停看聽的階段。另一層面的思考是等待經濟基本面是否出現明顯轉機，讓股市由基本面接棒。

歐央重啟TLTRO 外溢效果仍需時間

綜觀所有經濟數據，雖然基本面暫時還無法做到無縫接軌來接棒，但資金面的流動性還算充沛，在讓市場失去信心的重大事件出現以前，仍足以維持股市一定的熱度。

先前對「貨幣寬鬆」的預期，並未讓投資人期待落空，歐洲央行開了第一槍，率先打開資金的水龍頭，不但明示今年不升息，更將於今年九月重啟定向長期再融資操作(TLTRO)，也就是重回QE之路，德國十年期公債殖利率再次向零軸靠攏。新一輪的TLTRO為期兩年，預計於二○二一年三月結束，主要目的是擴大挹注銀行用於刺激企業放款的資金。

另一角度的思考是，央行的動作已落實了歐元區的景氣已到了「不救會出事」的地步(例如義大利去年第四季經濟已陷入衰退)。市場對新一輪TLTRO之外溢效果當然會有所期待，不過，通常需要一段時間來擴散。觀察歐央宣布之後，歐洲主要股市並未立刻創下新高，只是橫向整理，顯然如同先前的研判，股市元月以來的行情已提前反應貨幣寬鬆的利多，現階段只能期待其他條件來接棒，在尚無具足條件構成以前，只能整理待變。

就基本面觀察，歐元區國家暫時沒有能接棒的多頭之火，歐元區的領先指標製造業PMI已被德國拖累。經濟合作暨發展組織(OECD)發布的最新報告將歐元區今年經濟成長預測從一．八％大幅下修至一．○％。

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ECB也調降歐元區經濟成長與通膨率預測，將今年經濟成長預測從一．七％下修至一．一％，二○二○年成長率由一．七％降至一．六％，今年通膨率由一．六％下修至一．二％。

美國薪資增長亮麗 可望維持景氣熱度

目前相對比較能期待的就是美國，如果美國的經濟數據能夠維持穩健增長，至少還能緩解全球需求面的下滑速度。

觀察新公布的美國二月新增非農就業人數，由於僅有二萬人，遠低於市場預期的十七．五萬人，一度引發市場對美國經濟放緩加快的疑慮；不過，觀察細項，主因為二月暴風雪導致新增雇員驟減，尤其是營建業。

若對照非官方數據ADP，二月新增就業仍有十八萬人，同時，失業率回落至三．八％，優於經濟學家預估的三．九％，維持歷史低檔，所以推估本次非農數據的不如預期應為短期影響，反而在此情況下，有機會讓聯準會於三月表態更鴿派的縮表框架，對股市有利。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾日前應邀到史丹佛大學演說時表示，不認為美國經濟有問題。鮑爾指出，針對Fed中止縮減四兆美元資產負債表計畫的細節，今年稍後會對外傳達溝通。

另一市場關注的薪資增速也表現十分亮麗，美國二月的薪資年增率為三．四％，創二○○九年四月以來最大年增率增速，也高於市場預期的三．三％和前值三．二％，薪資的增長將持續支持美國的消費需求，對全世界的出口國都有利。

美國消費數據穩健 有利美股下檔支撐

攸關全球需求面強度的美國零售銷售數據方面，延遲公布的美國一月份零售銷售總額月增○．二％，優於前值的月減一．六％及市場預期之月增○．○％；扣除機動車輛後的零售銷售總額月增○．九％，亦優於市場預期的○．三％及前值的月減二．一％；就年增率而言，一月零售銷售年增率由前期的年增一．六％反彈至二．三％，雖然反彈力道仍舊偏弱，不及去年平均約有四．九％的增長力道，但仍不失穩健增長格局。

整體而言，一月零售銷售數據至少增速優於預期及前值，用來衡量基本消費需求的零售銷售指標，不計食品服務商、汽車經銷商、建築材料商店和加油站之後，月增率上升一．一％，優於經濟學家預期的○．六％及前值的月減二．三％，則同樣凸顯消費動能仍有基本民生的支持。

由前面所述，以美國薪資增長力道強勁的角度推測，估計二～三月消費數據表現應可望持續升溫，反映到股市，美股下檔支撐可望增強。

台灣基本面仍低迷 指數上檔空間有限

相較於美國基本面的穩健，台灣還得耐心的等待春燕。根據最新貿易統計，台灣二月出口額為二○三．九億美元，年減八．八％，連四個月下跌。累計前二月出口值為四七六．九億美元，年減四．一％；同期進口值為四一八．六億美元，年減四．八％，顯然，中美貿易衝突的影響仍舊存在。

以主力出口項目而言，電子零組件前二月出口一五一．八億美元，較上年同期減少五億美元，除了面臨淡季外，台積電晶圓汙染事件也是影響因素之一。由於去年三月出口值為二九九．九億美元，為歷史單月新高，因此今年第一季出口衰退已成定局，預估可能會年衰退三％。

再觀察領先指標，新公布的二月台灣製造業採購經理人指數(PMI)為四八．三，連續四個月呈現緊縮(低於五十)，六大產業中，有五大產業PMI呈現緊縮，惟有化學暨生技醫療產業PMI，由緊縮轉為擴張，指數攀升六個百分點至五四．四。

這是我們在選股策略上，一再提到儘量避開景氣循環向下或落差大的產業，而可優先選擇有剛性需求的生技族群的重要因素。至於台灣的內需依然不振，二月台灣非製造業經理人指數(NMI)已連續兩個月呈現緊縮，指數下跌來到四七．八。

生技族群仍有可用之兵

由於台灣整體基本面仍未見明顯曙光，限縮加權指數上檔空間，選股策略儘量選擇與大盤關聯度較低的產業族群，生技族群即為典型代表。例如南光(1752)的基期夠低，今年外銷貢獻度又可明顯增加，值得追蹤留意。南光營收內銷約佔八二％，日本佔七％，中國占九％。

台灣市場穩定，年成長約二％。日本銷售部份，公司持續汰換調整，減少低毛利訂單，預期調整之後，未來日本代工營收毛利將逐步轉佳。抗生素方面，美國原廠銷售約兩億美元，南光二○一八年出貨十二萬針，客戶在美國市佔率快速提升中，二○一九年訂單將有機會倍增。

另外客戶已先負擔九十萬美元研發費用，因此初期銷售分潤需先扣除此費用，目前已扣除的差不多，二○一九年南光將開始正式有分潤入賬，預估約三千萬台幣左右。

另外遞延已久的骨鬆藥物二○一九年有機會取得藥證，已送件的兩項癌症產品則仍須等待專利到期及訴訟結果，二○一八年七月新送件一項罕見用藥學名藥證，預計二○二○年有機會取證，市場約兩億美元規模。

整體而言，南光二○一九年美國銷售將大幅成長，同時藥證也正逐步累積增加中。法人預估二○一九年美國有機會出現較大的貢獻，預估EPS 一．七二元，預估年增四四％，值得追蹤。

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