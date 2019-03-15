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贏家風範

2019-03-15 09:29理財周刊

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【文．洪寶山】

本周將進行新北等四席立委補選，可說是二○二○總統大選前哨戰，朝野兩黨無不卯足全力衝刺，因為助選力道關係提名人選，更關係總統大選成敗。

去年十月十一日台股跌落萬點，被解讀為拚經濟破功，十一月執政黨九合一大選大敗；小英在二月十一日新春台股重回萬點後一周，宣布要拚二○二○連任，與川普頻頻放話看好美國經濟與美股未來，有異曲同工之妙。

台灣跟美國的關係也存在微妙之處，駐美國台北代表處日前發布一部影片，以十位美國參眾兩院議員慶賀《台灣關係法》制訂四十年為主題，影片中美國參眾議員都向鏡頭比讚，並於影片末打上「U.S.-Taiwan Relations, Bravo!」，象徵台美關係堅定友好。

人民要的是什麼？是穩定的政治關係，成長的經濟環境，任何有助於政經穩定的作為都是受老百姓歡迎的。我之前就說過，中美貿易戰台灣不能置身其外，但不能被夾殺，必須能左右逢源，找到對自己有利的路。

投資人則必須從國際、國內的政經情勢來做判斷，找到對的投資方向與標的。可惜不少投資人的共同經驗是，曾在股市多空行情中賺了大錢，卻在盤局修正波中一敗塗地。我們常形容人見風轉舵不好，但正是投資領域需要的，投資人需要反應靈敏，隨時因應變幻莫測的行情，修正操作策略。

當市場一心專注看中美貿易大戰後續、美國經濟數據與貨幣政策時，幾乎忘了美國大選川普拚連任才是真正更重要的目的，為了勝選川普會做什麼才是真正的關鍵。當行情與數據不同步時，要相信市場永遠是對的，這時改弦更張才是最聰明的抉擇。同理，台股重回萬點時很多人不以為然，其實手中有股票心中無萬點，賺錢才是硬道理，做錯方向不稀奇，不能及時修正損失才大。

對老百姓來說，民生問題才是重點，什麼藍色綠色、統或獨、課綱、去不去蔣、綠電核電、環保等等這些都不是第一選項，當在就業市場、資本市場賺不到錢時，現代人雖不至於揭竿起義，也會以選票唾棄口惠實不至的當權者。

執迷不悟是大忌，政治人物懂得及時理解民意取向、修正政治作為，投資人曉得見風轉舵、趨吉避凶，才是真正的贏家風範。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》968期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

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