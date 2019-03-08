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引資興利 毋故步自封

2019-03-08 09:22理財周刊

【文．洪寶山】

屏東燈會證明了地方政府只要想做事，就會贏得掌聲。台灣現在非常需要這樣具有吸引力的活動或議題，贏得國外媒體甚或投資人的注意，投資台灣。而在這之前，自己人的資金回流更是重要，就是讓台商鮭魚返鄉，創造就業及經濟動能。

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值得慶幸的是，為吸引台商資金回流，優先投資台灣，府院高層已敲定《海外資金匯回管理運用及課稅條例草案》租稅優惠原則，將台商匯回資金投入一般產業採優惠稅率，第一年八％、第二年一○％，若是投入特定產業，如5+2產業，優惠稅率再減半，第一年四％、第二年五％，相信這方案能吸引台商回流。

國發會也表示，依據最新「歡迎台商回台投資行動方案」執行成效，已有十二家廠商、超過三二三億元投資將回台，若再加上租稅優惠，相信會更有成效。

吸引海外資金回台是既定政策，也是台灣面臨外貿逆風下，少數還能做的拚經濟政策作為，但卡在收稅與民爭利的老毛病，常與企業斤斤計較，殊不知台灣流落海外的錢淹腳目，而國內有錢人擁金自重不願加碼投資台灣者也不少，現在不趁機吸引台商回台擴大民間投資，更待何時。

怕洗錢、怕資金到處亂竄或炒房炒地只是托詞，如果政府追錢能力這麼差，還推什麼FinTech？更別提要搞什麼智慧金融、區塊鏈、大數據了。放長遠來思考，一旦回台資金買了土地、廠房、機器設備，好好做生意賺錢，企業獲利了，政府還怕收不到稅嗎？

此際，正是引資興利最好的時機，拚經濟，要人才、要錢財，當有了資金，就可以更高的薪資聘僱更高端的人才，有助於台灣產業轉型，擺脫低毛利的代工困境。「產業轉型」這口號已經喊得太久太久了，真心期待政府是玩真的，不要再故步自封，以讓人民過好日子為出發點，走出政黨惡鬥，讓老百姓荷包賺滿滿。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》967期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

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