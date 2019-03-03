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如興全球布局再攻一城 促進集團利益再創高峰

2019-03-03 08:27理財周刊

【文．陳慧鈴】【圖．如興提供】

如興添新軍 完美收購美國牛仔設計銷售公司股權

如興公司於二○一七年併購玖地集團後，一舉躍為全球最大型之牛仔褲製造商；同時為擴大營運範疇、優化生產效率，創造更多元化客戶的經營模式，如興公司經二○一九年二月十二日董事會決議，以總價不超過四千八百萬美元內，完成入股並實際取得美商Nanjing USA控股過半實權，在全球市場布局完美再攻占一城，集團事業版圖進軍全球理念，更趨完備！

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美商Nanjing USA成立於二○○六年，主要業務為銷售牛仔褲予美國大型零售商，本次透過台灣金融高層引介，推薦向如興洽談股權買賣暨業務合作；如興認為結合美商Nanjing USA，可以在牛仔褲通路市場提供設計、接單、採購、品管一系列更完整的服務，雙方具有高度互補，同步快速發揮未來雙向合縱聯誼之最大效益。

美商Nanjing USA年銷售量超過二千五百萬條牛仔褲，品項以年輕族群為主，年銷售額約二億美元。

熟稔通路關係 善於產品定位設計 精通存貨管理暨市場分析

美商Nanjing USA專注深耕服裝產業鏈多年，經營團隊多數擁有豐富的美國大型零售商開發及採購經驗，熟稔通路銷售的生態，與客戶維繫長年穩定的關係，現階段主要辦公室坐落於繁華的大型城市之中(紐約市、阿肯色州、佛羅里達)。

永續環保工廠為後盾 複製經驗開發新客戶

鑑於近來紛擾未平之中美貿易戰之不確定性，美商Nanjing USA著眼如興位於全球各地的環保永續生產基地，例如尼加拉瓜廠位於中美洲，極盡地利之便，可就近作為其接單生產更為有效率的堅實後盾，現在已於如興旗下工廠試單；同時再透過其豐富開發零售商客戶的經驗，美商Nanjing USA正與如興攜手，拓展美國其他大型零售商供應鏈。

增加新型態客戶 達成集團版圖完整性

如興自成立以來，專注品牌客戶的開發經營與維護，但是品牌客戶與零售商的開發經營完全不同；結合美商Nanjing USA既可切入學習零售商客戶經營開發之道，更可讓如興位處全球各地的生產基地坐收地利之宜，豐富接單，提升生產效率。

如興自收購玖地集團後，持續汰舊換新自動化生產系統、各項廠房設備，加大並優化對現有知名品牌客戶的合作力度，增加規模經濟的具體效益，經營團隊戮力開發新型態客戶、創造新的商業合作模式，更有效完成整套供應鏈，持續創造業績高峰。

有鑑於近期中美貿易戰之不確定性，如興遍及全球的生產基地成為本次合作的最佳契機，透過美商Nanjing USA絕佳的設計開發團隊及如興經全球知名品牌認證之環保永續製造工廠的緊密合作，恰可提高並鞏固如興在國際市場的地位、競爭力及不可或缺性。

結合美商Nanjing USA，如興正式跨足品牌與大型零售商兩種客戶，預期牛仔褲年銷量可望再創新高，同時更有效益的運用美商Nanjing USA堅實之客戶關係，再接再厲達成進軍其他品項的極佳可能性，攜手創新進而成為提供集團業績成長的重要動能。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》966期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

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