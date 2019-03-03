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市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27理財周刊

【文．林友銘】

台股在二月下旬見回不回逐步挑戰前期專欄所提到的頸線：一○一八九，是否越過就代表A-B-C波修正結束，今年有機會挑戰一二六八二(反彈變回升，坊間開始有此說法)？為此，我想到一個寓言故事：

很久以前，一位獵人拖回一頭剛被打死的大肚子母熊，驕傲地對酋長說：「山上的熊都被我殺光了，再也不會有熊來攻擊我們了。」酋長看了他一眼然後說道：「那你認為是什麼讓這頭母熊懷孕的呢？」

去年十月至今，輿論的力量皆將多空的答案導向「中美貿易大戰」上，彷彿這隻母熊只要被擒獲，全球景氣就會想當然耳好轉。本文不想顛覆市場的邏輯，只想試圖從其他的「豬屍馬雞」中，找到公熊出洞覓食的可能性。

【線索一】暫緩升息有個不能說的祕密

Victor Sperandeo在《專業投機原理》中曾出過一道考題：

「如果祕魯沿岸的海潮向外移動，那麼你應該買進還是賣出黃豆呢？」

乍看之下這似乎是風馬牛不相及的問題，但Ｖ大師解釋道：

「當海潮向外移動時，祕魯沿岸的鯷魚便會隨著海潮移往太平洋的外海，鯷魚的捕獲量將會減少。鯷魚主要是供日本人飼養牛的，於是日本人會用黃豆替代來餵牛，從而增加黃豆消費量，造成黃豆價格飆漲。(在當時那個日本第一的年代)」

其實有些細節，一時半刻間容易被人忽略，但只要觀察得宜、邏輯有通，往往就是股市生存致富之道，像升息暫緩這件事便是。

川普自上任以來，營造出美股創歷史新高的榮景。FED鑑於近十年QE釋出十三兆美元的強力貨幣，再加上股市大漲帶動的財富效果，用升息來降溫、用縮表來減少國債合理之至，即便川普一再抨擊也不為所動。

但事實上核心通膨率近十年始終未曾突破二．五％(見附圖黃線與藍線)，豈不怪哉?!怪就怪在全球央媽印了這麼多的鈔票，居然沒法推升物價過警戒值。大家是否驚覺到，其實：「通貨緊縮」這隻公熊早已蠢蠢欲動。

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是以今年初FED開始停下升息腳步，除了「經濟減速」這個比較軟性的言辭外，「經濟衰退」才是真正的主因。而衰退不是單單由中美貿易大戰所造成，一直以來的通縮早已醞釀(一九九○年見最高峰，二○○七年的高點也未被突破)，只是用強力貨幣撐住罷了。

FED暫緩升息股市以利多反應一時無妨，但要推論出今年景氣又再恢復上升動能，除非油價、CRB商品價格大漲再推升核心通膨率過二．五％，否則皆緣木求魚。

【線索二】功夫自在盤外，從結構斷大盤

前期專欄提到一個看盤心法，本期再簡述一遍：

1.大盤位處回升波初期時：

百花齊放，產業中由獲利成長最佳的個股做領頭羊。強者恆強，並且帶動低檔轉機股向上比價。

2.大盤處於反彈波末段時：

類股輪漲，該產業等市場認同度提升形成主流共識時，反而因市場利多不漲高位轉弱；同一時間，其他弱勢產業利空不跌低位轉強。此時檢視市場避險情緒有無提升最好的對照組，就是「生技族群」(資金避風港概念)。

上述心法是多年操盤經驗，日後有課程詳述。附表就是針對現階段市場最有共識的主流產業(5G相關)、股王產業(光學)、新掛牌股產業(IC設計)及避險概念(生技)四大族群做一統計。

由本表中不難看出以下的現象：

1.當市場對5G產業形成主流共識時(鑑於年前大漲)，它們反而在年後落後大盤跌多於漲。

2.取而代之的，是其他低位族群的補漲效應，如光學股中大立光過年線後停頓，反而距年線甚遠的玉晶光轉強。

3.同理也發生在IC設計中的M31創高後停頓，線型低位的智原(上期專欄中提到)反而於二月十八日漲停。

4.最後是資金避風港的生技產業反而強者恆強(美時)，年前年後都在漲；且高位帶低位但市場皆無人提及，更遑論理解它們預告大盤風險的避險意義。

【未來觀盤重點】

股市的真相猶如蒙娜麗莎的微笑，隨人理解不同。本文試圖拋磚引玉提出檢測的操作型定義，但限於篇幅無法論述大盤波浪規畫，僅提醒一○一八九過則為B-a波(中級大反彈Ｂ波中的第一波)，上漲也僅看大缺口一○二七二～一○四二八為滿足區。

操作要點上，不妨留意幾個新興的概念：

1.美國若不對歐盟汽車課徵高關稅，則歐盟不致對美國電動車再實施報復性關稅措施，該題材下TESLA概念股亦有補漲機會。低基期、低本益比、技術面有轉強訊號者，可留意車燈股「聯嘉」(6288) 。

2.高殖利率、低本益比股亦有機會在未來變成市場共識，趁現在少人提起，可留意封測的「力成」(6239)、PCB的「健鼎」(3044)及生技的「保瑞」(6472)。

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林友銘

現任：

天安信達投顧負責人

學歷：

台大經濟系、政大貿研所

經歷：

第一投顧執行長、天富投顧副總經理、元富證券投顧經理、統一證券投顧主任、社區大學特聘講師、非凡雜誌特約主筆、工商時報專欄主筆、三立電視台理財有方特約來賓、非凡電視台股市現場特約來賓

理周教育基金會、理周教育學苑講師

專長：國經趨勢解讀、產業週期理論、個股籌碼分析

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》966期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

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