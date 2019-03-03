親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

擴大內需 刺激消費

2019-03-03 08:27理財周刊

【文．洪寶山(理財周刊發行人)】

分享

對政府施政來說，如何盡量減低外在影響，自立自強非常重要。要走出低迷的經濟，內需將成為關鍵因素。行政院提出加速投資臺灣專案，就是期望透過活絡國內消費及投資，擴大內需動能，驅動經濟穩定向前。

今年是總統與立委大選前一年，對政府來說，拚經濟的壓力更大，擴大內需與刺激消費的政策一定會加速推動，而且要在一年內收割績效。

要刺激內需，國旅就是端出的菜色之一，觀光局加碼兩波暖冬補助，以春節九天來說，政府投入十三億，在全台創造六十七億的觀光收益，其中台南觀光人數突破九百萬最多。

根據國發會報告指出，受全球經貿成長動能減弱影響，預估台灣今年輸出成長率不如去年，內需將是驅動經濟成長主力。加速投資臺灣專案就消費面與投資面，彙整經濟部、內政部、財政部、交通部、金管會、中央銀行等部會促進內需做法，期能提升經濟成長動能，同時引領產業與民眾生活朝數位轉型與低碳節能等目標邁進。

為了提升國內投資動能，提振台灣經濟成長力道，政府提出「前瞻基礎建設計畫」及「5+2產業創新計畫」，希望由政府帶頭擴大公共建設支出，吸引民間參與，並且刺激消費。

根據行政院核定通過的前瞻基礎建設計畫第二期內容，「智慧城鄉」計畫今年進入第二階段，推動區域示範的成果能連結到其他鄰近縣市，擴大應用規模，帶動城鄉共榮，這計畫的推動相信對台灣整體發展會非常有感。

從這些接二連三推出的政策看起來，相關政府建設、公共投資、能源政策、土地房屋政策，以及促進消費的各種政策都會積極落實，對投資人來說，商機在哪呢？我們來盤點目前進行中的相關前瞻基礎建設計畫及5+2產業創新計畫、智慧城鄉計畫…等，滿滿都是將引爆的內需商機。其中涵蓋物聯網、生技醫藥、綠能科技、國防、循環經濟等產業，都將被牽動發展，投資機會就蘊藏在其中，讓我們一起來挖掘。

分享

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》966期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

相關新聞

台股續航力 看兩大指標

2019-03-03 08:27

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27

如興全球布局再攻一城 促進集團利益再創高峰

2019-03-03 08:27

林俐岑營養師：聰明吃醣，吃出美味與健康！

2019-03-03 08:27

把台商製造變台灣製造

2019-02-15 09:11

不怕貿易戰 利基股勝出

2019-02-15 09:11

台中高鐵特區水岸宅 ─「世界之翼」

2019-02-15 09:11

把摯愛未圓的退休夢跟自己的夢一起實現

2019-02-15 09:11

吳文傑：守護腸胃健康 從生活作息開始

2019-02-15 09:11

資安需求引爆

2019-02-01 13:14

防禦性選股 航太與生技靚

2019-02-01 13:14

停車坐愛楓林晚 霜葉紅於二月花

2019-02-01 13:14

「我很老，可是我很溫柔」 樂活老頑童林茂雄

2019-02-01 13:14

中華賓士銷售菁英闞超澤 成功銷售法則 先愛上你的商品！

2019-02-01 13:14

重振市場信心

2019-01-29 09:26

從三大議題看當前購屋迷思 ─香港經驗 國安與社會問題能不戒慎？

2019-01-29 09:26

生技股剛性需求逐步擴大

2019-01-29 09:26

抗癌五線譜 曲不終沿著夢想挺進

2019-01-29 09:26

華漾 圓滿幸福的推手 陪你走到紅毯那端

2019-01-29 09:26

新奶嘴大戰

2019-01-19 08:10

防禦型個股浮出水面

2019-01-19 08:10

駿吉-KY營運質變業績大爆發

2019-01-19 08:10

防禦選股 鎖定兩大族群

2019-01-10 15:50

中國經濟下行 房市何去何從？ ─逐步引導「軟著陸」為上策

2019-01-10 15:50

人本教育向前走～陪伴孩子在生命的轉彎處

2019-01-10 15:50

5G爭霸 掀科技冷戰

2019-01-10 15:50

理財專家：趁年輕充實理財知識 財富自由不是夢

2019-01-10 15:50

轉進防禦型生技股

2019-01-04 09:09

台股冬季的浪漫還是悲歌？

2019-01-04 09:09

黃紹博：奶爸投資術 「散戶也能成功獲利」

2019-01-04 09:09

貿易合作 新年新契機

2019-01-04 09:09

紳士與淑女圓滿的人生 無私奉獻進行愛的療癒

2019-01-04 09:09

質佳台股伺機反彈

2018-12-28 08:48

興建12萬戶社會住宅政策之檢視

2018-12-28 08:48

「和尚爸爸」立誓「五世埋骨非洲」

2018-12-28 08:48

迎接2019 您準備好了嗎？

2018-12-28 08:48

艾蜜莉：正確理財投資 還能越花越有錢！

2018-12-28 08:48

防禦型個股 優先考慮

2018-12-20 14:55

台灣房市動向 軟著陸？硬著陸？

2018-12-20 14:55
看更多

熱門文章

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 11:22

近四成員工將退休…留才、外包、自動化 台灣中油多管齊下

2019-02-27 11:28

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 11:27

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 14:59

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27

見證大陸知識產權改革開放四十年：「從無到有、從弱到強」

2019-02-27 15:00

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

台股續航力 看兩大指標

2019-03-03 08:27

新聞報導嵌入連結Twitter照片侵害照片著作權？

2019-03-03 08:20

未完待續：美中貿易戰將走向何方？

2019-03-03 08:23

就是愛配息 高股息行情啟動 瞄準3大選股靶心

2019-02-27 14:29

聯發科鴨子划水 5G AI搶話語權 啖商機

2019-02-27 14:27

高配息ETF 投信基金 最適合耐心買！穩穩賺！

2019-02-27 14:29

金融科技之專利適格性問題初探

2019-03-03 08:23

報復性強彈的背後 美股漲勢沒深根 金價升勢看旺

2019-02-27 14:29

非蘋 蘋果大比拚 哪些受惠供應鏈甜滋滋？

2019-02-27 14:28

捻指生花 愛馬仕絲巾蹦出玄關嬌點

2019-02-27 11:19

有奶奶的孩子是個寶 新研究加強「祖母假說」進化益處

2019-02-27 13:26

每個人都有一個故事 成為自己生命故事的主角

2019-02-27 11:48

擴大內需 刺激消費

2019-03-03 08:27

APPLE和SWATCH的新加坡商標異議案：馳名與否如何認定？

2019-02-27 15:01

如興全球布局再攻一城 促進集團利益再創高峰

2019-03-03 08:27

林俐岑營養師：聰明吃醣，吃出美味與健康！

2019-03-03 08:27

大岩典史 金工寶石結構設計名家

2019-02-27 11:20

穿越時光遊戲 玩出歷史新意義

2019-02-27 14:57

2019年 沉浸式體驗再升級！

2019-03-03 08:23

108年度新北市社區營造 人才培育計畫系列課程開放報名

2019-02-27 11:52

紙紙入林 日日春 紙纖維藝術特展

2019-02-27 11:55

黃越綏傾畢生之力 照顧弱勢婦幼

2019-02-27 14:30

己亥年西畫市場 會有三個走向

2019-02-27 11:20

Grow up像你的樣 Mercedes-Benz永不止息的創新饗宴

2019-02-27 14:32

老派狂潮 品牌跨世代懷舊商機

2019-02-27 14:32

行銷傳播人的歲末盛典 2018行銷傳播傑出貢獻獎

2019-03-03 08:12

木雕同樂會木雕創作聯展

2019-02-27 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top