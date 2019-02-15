吳文傑：守護腸胃健康 從生活作息開始

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【文．洪寶山】

你我腸胃健康需從日常作息開始，正確的生活習慣能降低疾病發生的機率。根據國內研究調查，國人有二五％是胃食道逆流患者，長期置之不理可能引起癌變症狀。彰化員生醫院腸胃科吳文傑醫生表示，台灣前十大癌症當中，因肝膽腸胃等癌症死因超過五○％。因此，員生醫院針對「胃食道逆流」創立全台第一間胃食道逆流診治中心，利用腹腔胃鏡結合中醫診療，幫助國內胃食道逆流患者進行完整的檢查及治療。

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吳文傑

現任：彰化員生醫院胃腸肝膽科主任

台北中山醫院腸胃科特約主任

學歷：台北醫學大學醫學系

經歷：台北榮民總醫院消化內科主治醫師

日本國立癌病中心消化內視鏡科及放射線科研究員

林口長庚醫院內視鏡科研究員

臺灣大學附設醫院內視鏡科研究員

台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科專任主治醫師

「胃酸過多」是迷思？ 腸胃正確保健有撇步

在人體全身的消化系統功能中，腸胃道擔任重要角色，間接影響人體健康。胃功能較差的人，吃東西時若無法細嚼慢嚥，會增加胃的負擔，容易嗝氣及胃脹氣，最後可能伴隨胃食道發炎或逆流導致消化不良。攝取過多油膩食物或甜品，會使腸道不堪負荷，讓腸胃蠕動不完全則容易造成便秘。胃酸分泌功能不佳甚至會影響睡眠品質，導致口氣不清新，間接產生社交心理障礙。因此，腸胃不健康不但造成生理不適，嚴重者更會導致心理壓力，所以良好作息是腸胃健康的第一步。

上班族因工作繁忙，生活飲食作息紊亂，常有噁心想吐、腹部絞痛或脹氣等症狀。吳文傑提出緩解以上症狀的方式，若因忙碌無法正常用餐時，可以先攝取流質性食物替代正餐。待工作結束身心達到放鬆後，再酌量進食對腸胃負擔較低。此外熬夜會使自律神經失調、交感神經過度亢奮，腸胃蠕動緩慢而產生不適，則可以補足睡眠緩解症狀。

依照國人年節的傳統習俗，大魚大肉不可少，飲酒作樂樣樣來，這時就會導致身體極大負擔出現急性症狀。吳文傑表示，秋冬時期常見症狀有胃潰瘍出血、胃食道逆流，甚至出現膽囊、胰臟發炎及酒精性肝炎等。他舉例，過去曾有病患因過量攝取牛排肉品，沒想到膽囊嚴重發炎緊急切除。他呼籲患有膽結石的民眾，更須注意飲食習慣，進食順序可先從蔬菜類，再來才是肉類及主食等，盡量減少油膩食物的攝取，降低消化系統負荷。

吳文傑強調，其實醫學上並無「胃酸過多」的說法，大多因胃酸流入食道、咽喉部位或胃消化不全所衍生的其他症狀，因此，良好的日常飲食習慣及生活作息就可保健腸胃。他也提及若是胃食道逆流患者，可以下列四種方式改善。一、用餐時細嚼慢嚥且六至七分飽就好，使胃部能有良好的消化；二、避免食用巧克力、薄荷、冰淇淋等高脂肪食物，這類食物易使肌肉鬆弛；三、湯湯水水的食物盡量少吃，並在餐與餐之間食用；四、飯後走動消化一下，不要馬上趴桌或躺平休息，若需躺平採左側躺方式。以上皆可避免胃食道逆流。

常見胃食道逆流三成因不可不知

罹患胃食道逆流成因每個人不一定相同，因此必須先進行胃鏡檢查，了解問題所在。它的病因分為三種。第一，賁門過鬆。所謂「賁門」是食道下括約肌肉及橫膈膜肌肉鬆弛，比如暴飲暴食、老化或曾有外科手術都會影響。第二，壓力大。暴飲暴食將胃袋撐大，或是消化功能不佳造成脹氣，導致胃部壓力大賁門鬆開。第三，太敏感。食道黏膜敏感程度太高，胃食道逆流次數沒有特別多，但仍感到非常不適，這可能是身心疾病使然，如精神恐慌或焦慮症。

依據以上三種問題，吳文傑分別提出治療方法。一、賁門鬆弛患者，需進行生活飲食的衛教，不能過飽，且避免過多湯水及酸性食物。再者，睡前四至五小時不能進食及平躺，避免擠壓胃部。最後甜食、奶製品少吃。二、壓力大、胃蠕動異常者，少量多餐，大約控制在七分飽。有些蛋白質、偏油脂類及肉類則少量攝取，飯後運動可幫助腸胃蠕動。三、患有身心科疾病者，可能因神經失調、交感神經亢奮使得胃部功能降低，需轉介身心科協助治療。

根據衛福部二○一八年癌症死因統計調查顯示，罹患胃癌不治的人數有逐年升高趨勢。而長期的胃食道逆流則容易引發癌變，例如食道腺癌或鱗狀上壁癌，過量菸、酒、檳榔、熱茶等就佔有九成主因。研究也顯示，長期飲用六十五度以上的熱飲、酗酒等，罹患食道癌或其他癌症的風險高於其他人。長期胃食道發炎則會引發巴瑞特食道病變，促使食道黏膜轉化成小腸的黏膜結構，稱之「腸上皮化生」，進而演變成食道癌。因此控制自身飲食習慣，才能降低罹癌風險。

吳文傑提出民眾若偶爾覺得胸口灼熱、喉嚨不適，也不須過度恐慌，有可能是吃太飽或飲酒應酬引發的胃食道逆流，有時服用坊間成藥即可改善。不過，假設症狀持續一周內數天或連續二至三個星期，應當尋求醫生做適度的檢查，了解真正不適的主因。吳文傑表示，民眾經過醫院診斷與檢查，了解是否有罹患慢性胃炎或感染幽門桿菌的可能性，才能讓醫生對症下藥，獲得正確治療方式。

「幽門桿菌」也會增加罹癌機率

吳文傑另外提出，罹患胃潰瘍另有七成主因是感染幽門桿菌，國人每十位就有五位有受到感染。他解釋，胃部可分泌「胃酸」及「胃黏液」，胃酸的酸鹼值為PH1~2幫助消化，胃黏液的作用則是保護胃不被胃酸侵蝕，兩者相輔相成。而感染幽門桿菌會降低胃黏膜的保護機制，使得胃酸侵蝕胃壁，不僅造成慢性胃炎還會引起胃潰瘍。當胃部黏膜層受到淺層損傷會造成「胃糜爛」。胃糜爛導致黏膜層的保護功能變差，胃酸就持續侵蝕胃部細胞至下方肌肉層進而演變成「胃潰瘍」，若不經控制就會增加癌變的發生機率。

此外，幽門桿菌容易因唾液交叉感染，假設夫妻一方已確認感染，另一半有七成機率會受感染，小孩則有三成機率。症狀常是容易產生脹氣、貧血或潰瘍。而目前健檢已有幽門桿菌項目檢查，若確診就盡早接受藥物治療。平時用餐公筷母匙的習慣能降低感染機率。

全台首間「胃食道逆流診治中心」 中西醫整合治療

吳文傑語重心長地說，胃食道逆流近七成患者服用藥物即可改善症狀，但有三成患者是需要長期追蹤治療甚至進行外科手術。為了專治胃食道逆流患者，他在彰化員生醫院創立胃食道逆流診治中心，領先的診斷技術及儀器設備受到國內外肯定，使難治型胃食道逆流患者接受個人化的診斷及治療。「胃食道逆流診治中心」提供以下三大特點：

首先，建立完善的衛教平台提供病友相互交流，一系列的影音與患者無償分享及討論。再者，中西醫整合的治療方式。患者若由西醫診治無任何改善，可進行評估以中醫再治療，尋找適當的治療方式且改善患者生活品質。最後，領先的診斷及治療技術。在治療前，做完全的監控及診斷，找出適當的治療方式。能找到方式讓胃食道逆流的患者受到全面性的醫療照顧，是吳文傑現今最大的期許及安慰。