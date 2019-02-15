台中高鐵特區水岸宅 ─「世界之翼」

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【文、圖．富旺國際】

台中高鐵特區是中台灣唯一三鐵共構站，廣大腹地居全台之冠，加上74號快速道路、中山高、二高的綿密路網，十五分鐘內可直通七期、水湳智慧城、中科園區與台中機場；因其優越地理區位，台中市政府進一步將其規劃為「台中高鐵副都心」，吸引大型財團與知名建商加碼進駐，區域行情看漲。

近期重大投資案陸續啟動，繼國泰人壽「物流共和國台中園區」啟用、新光人壽台中「傑仕堡」投資案動工後，ATT集團旗下「ATT 4 FUN」連鎖購物城最快將於今(二○一九)年上半年動工，主打全年齡客層的新型智能商城，預計將串連七期新光遠百特區，帶動中台灣消費主要板塊，複製「新板特區」經驗，三鐵共構增值模式全面啟動中！

台中首座國際水岸宅

水岸景色向來是一座城市最珍貴的資產，更是城市最後的奢侈。

從紐約曼哈頓島、巴黎塞納河、倫敦泰唔士河到香港維多利亞港，每一座偉大的城市，河岸首排景觀向來皆為頂級豪宅環繞，這股逐水而居的風潮，已成為全球富豪競逐至高品味的置產趨勢。

「富旺世界之翼」坐擁台中高鐵特區水岸第一排，前迎河濱綠帶公園與永恆棟距，遠眺大肚溪出海口，旁倚四千五百坪生態公園與綠園道，區域首見「河岸＋公園」雙首景摩天帝標，十五分鐘直入七期，近控水湳智慧城、中科園區與中部國際機場，兼顧交通便利性及生活機能，是當前新世代菁英城居首選！

核心地段 高鐵水岸建築最高峰

「富旺世界之翼」接軌國際建築觀點，集結七大頂尖建築團隊，以約一千五百坪壯闊基地，打造二十五層超高層耐震帝標，臨路謙退十八米水岸花園，廣納全視野永恆水岸，玻璃帷幕曲線外觀對應水岸灣流完美共舞，呼應當代自然共生思潮，並師法頂尖渡假飯店思維，規劃三百多坪六星級渡假會館。

走入雲浪穹頂大廳，以挑高迎賓氣勢與優雅精品傢俬呼應千米河岸景觀，鋪陳出尊榮氣勢與排場，影音劇院、閱讀館、健身館、高爾夫3D揮桿室…等二十五項超越七期豪宅的六星級渡假規劃，並引進頂級酒店式物業管理，二十四小時預約管家，貼心禮遇層峰日常所需，站在視野制高點，不只呈現建築細節質感，更是生活魅力的體現！

雙塔式獨立管制，單層四併規劃，超大觀景窗與流線陽台，全視角收納河景樹海與百萬夜景，不論是風光穿透的大尺度客餐廳、機能品味兼具的廚房或是豪華景觀衛浴，流暢居家動線規劃呈現空間開闊感，搭配STOSA原裝義廚、TOTO電腦馬桶、YKK頂級水密窗、德國低甲醛環保木地板、維夫拉克智慧電子門鎖…等知名品牌建材，滿足菁英客層追求時尚生活的目標，更是樹立現代工藝美學的標竿。

將最好的留給最愛的家人

坐擁台中高鐵特區「河岸＋公園」雙首景，輕鬆佈局全台一日生活圈，與兩岸經貿跨國版圖，收藏的不只是開闊景觀，還有人生最美峰景，同時也是選擇入主「富旺世界之翼」的企業主們返台置居的共同理由。

除了交通區位及無價水岸景觀外，更媲美知名豪宅「凱旋門」與「貝沙灣」的超高CP值規劃與優越生活品質，更吸引及成為香港籍住戶及其友人跨海指定收藏入住的首選標的。

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富旺世界之翼

投資建設：富旺國際開發

工程營造：成中恆營造

規劃坪數：38坪~102坪

規劃房數：2房、3房、4房

接待中心：台中市環河路五段118號

接待專線：04-36095858