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把台商製造變台灣製造

2019-02-15 09:11理財周刊

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【文．洪寶山(理財周刊發行人)】

德國IFO經濟研究院發布第一季全球經濟氣候指標，為二○一二年第一季來新低，其中對台灣未來六個月整體經濟表現更續降為負五二．九點，創二○○六年來新低。受訪專家認為台灣未來半年進、出口皆轉壞，美元相對新台幣續呈升值，預期物價及短期利率將走跌，長期利率走升，股價水準則呈下跌。

影響全球經濟因素眾多，中美貿易戰首當其衝，中美分別是台灣兩大貿易國，動輒得咎，出口受到影響可想而知。不但美國面臨政府關門問題，FED已傾向鴿派，中國經濟成長率也在保六徘徊，再加上英國脫歐不確定因素，全球經濟並不樂觀。但台灣也不能坐以待斃，政府還是要有所作為，更何況明年是大選年，經歷九合一大敗後，執政黨總是希望能提振經濟、做出成績，爭取選民認同。為降低外在不利因素對台灣經濟的影響，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，並提出強化內需策略規畫，穩定經濟成長動能。

蔡英文總統在台商春節聯誼中表示，台商避免被貿易戰波及最有效的方式，就是把「台商製造」轉變成「台灣製造」。她表示，台灣是高度開放的海島經濟，出口仍是未來經濟成長重要動能之一，政府會加倍行銷台灣，更加擦亮「台灣製造」的招牌。

之所以對台商喊話，是因為現在中國經濟成長放緩，又面臨中美貿易戰困局，正是台商亟思轉移製造基地，回台打拚、重振台灣製造榮景的時機。而台商返台最在意的問題就是五缺，缺電尤其重要，如七大工商團體與經長談供電議題，就提到未來以核養綠及南電、中電不要北送等問題仍待解決。

美中貿易戰會影響現行台灣接單、中國大陸出貨的三角貿易模式(台灣接單、海外生產)，短期來看，或許會讓製造業訂單減少，但就如蔡總統所說，台商回台轉為真正的台灣製造，或可改善多年來台灣因為經貿傾中，三角貿易對GDP有貢獻，但受惠的是企業及大股東，勞工反而因工作機會流失，面臨就業困難、薪資停滯等問題。

真能如此，讓我想起歌手伍佰的一首歌「台灣製造」，歌詞中就提到「你引擎日本來，韓德魯德國來…攏乎咱摻摻做伙…台灣製造…」，期待再現「台灣製造」的一天。

文．洪寶山(理財周刊發行人)

德國IFO經濟研究院發布第一季全球經濟氣候指標，為二○一二年第一季來新低，其中對台灣未來六個月整體經濟表現更續降為負五二．九點，創二○○六年來新低。受訪專家認為台灣未來半年進、出口皆轉壞，美元相對新台幣續呈升值，預期物價及短期利率將走跌，長期利率走升，股價水準則呈下跌。

影響全球經濟因素眾多，中美貿易戰首當其衝，中美分別是台灣兩大貿易國，動輒得咎，出口受到影響可想而知。不但美國面臨政府關門問題，FED已傾向鴿派，中國經濟成長率也在保六徘徊，再加上英國脫歐不確定因素，全球經濟並不樂觀。但台灣也不能坐以待斃，政府還是要有所作為，更何況明年是大選年，經歷九合一大敗後，執政黨總是希望能提振經濟、做出成績，爭取選民認同。為降低外在不利因素對台灣經濟的影響，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，並提出強化內需策略規畫，穩定經濟成長動能。

蔡英文總統在台商春節聯誼中表示，台商避免被貿易戰波及最有效的方式，就是把「台商製造」轉變成「台灣製造」。她表示，台灣是高度開放的海島經濟，出口仍是未來經濟成長重要動能之一，政府會加倍行銷台灣，更加擦亮「台灣製造」的招牌。

之所以對台商喊話，是因為現在中國經濟成長放緩，又面臨中美貿易戰困局，正是台商亟思轉移製造基地，回台打拚、重振台灣製造榮景的時機。而台商返台最在意的問題就是五缺，缺電尤其重要，如七大工商團體與經長談供電議題，就提到未來以核養綠及南電、中電不要北送等問題仍待解決。

美中貿易戰會影響現行台灣接單、中國大陸出貨的三角貿易模式(台灣接單、海外生產)，短期來看，或許會讓製造業訂單減少，但就如蔡總統所說，台商回台轉為真正的台灣製造，或可改善多年來台灣因為經貿傾中，三角貿易對GDP有貢獻，但受惠的是企業及大股東，勞工反而因工作機會流失，面臨就業困難、薪資停滯等問題。

真能如此，讓我想起歌手伍佰的一首歌「台灣製造」，歌詞中就提到「你引擎日本來，韓德魯德國來…攏乎咱摻摻做伙…台灣製造…」，期待再現「台灣製造」的一天。

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