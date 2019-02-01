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「我很老，可是我很溫柔」 樂活老頑童林茂雄

2019-02-01 13:14理財周刊

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【文．理善國際關懷協會林冠伶】

溫和中露著嚴謹神情，炯炯有神的銳利雙眼，讓人知道這位八旬老翁是認真且有毅力地經營非營利組織(NGO)，用餘生致力推動健康而有尊榮的台灣樂齡島。

早年旅居美國的林茂雄，因父母親加入美國退休人員協會(America Association of Retired Persons, AARP)，當他入會後開始認識該協會無遠弗屆的影響力，二十多年前回到台灣，以找老朋友的心態參加不同的銀髮社團，多是泡茶、聊天的休閒活動為主。為規劃與實踐SMART、優雅而有品味的退休人生，COPY美國AARP的模式先後成立台北市777銀髮族總會、台灣銀髮族協會、銀髮族全國聯合會、台灣露營協會，在組織運作成熟後交棒，退居幕後的創會人。

一○六年成立第五個NGO組織「台北市君賀人本關懷協會」，「君賀」是擷取父母親名字中的各一個字，以「人本」、「關懷」為協會宗旨。

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每一個晚上，在夢的曠野，我是驕傲的巨人

林茂雄回憶過往，草創之初篳路藍縷，因為經費有限，推展及運作多靠企業、朋友及個人資金的挹注。

他表示：台灣人壽命很長，但臥床人口的壽命平均是七年，芬蘭是兩個月，不鼓勵沒有意義的延長生命。很多上了年紀的人都臥虎藏龍，不能退休後就無所事事，應該引導他們出來，為社會及個人創造更多的價值。給老人舞台，讓他們有產出與貢獻，不要成為社會的負擔。

林茂雄倡導有品質、有貢獻的晚年，做一個有尊嚴且驕傲的老人，正視老化問題、關懷老人生活、再創老人就業能力，是他創辦協會努力的方向。　

我很老，可是我有音樂和啤酒─一點卑微，一點懦弱，可是從不退縮

美國AARP已經超過台灣的總人口數，緣於退休教師於一九五八年在聚會號召的組織，利用銀髮族團購的力量洽談各項優惠，讓組織愈來愈龐大，甚至有能力撼動政策。

林茂雄當初回台創辦協會的理念也是從此出發，希望透過協會活動把窩在家裡的銀髮族拉出來組成團體，說不定有機會還能跟國際接軌。

每一個早晨，在都市的邊緣，我是孤獨的假面

林茂雄協會活動刊物介紹的活動多元，有騎單車、爬山、園遊會等戶外活動，還有「瑠公假日文康樂活學堂」。他說：健康狀況、活動能力都還很好的銀髮族，要過有生氣、有情趣的生活，沒有人喜歡整天關在室內打麻將殺時間。

重視銀髮族商機，不要把老人家當作社會的負債。國外有許多非營利組織提供銀髮族便捷服務，如：個人理財、折扣購物或醫療諮詢等，還有各種學習課程，會員不論是參與學習、擔任志工或是再創事業第二春，都可以在這些機構得到完整協助，鑑於台灣將邁入「超高齡社會」，讓高齡社會不再是危機，而能化危機為轉機，成為活力的新世代。

我很老可是我很溫柔，外表冷漠，內心狂熱，那就是我

林茂雄表示：別讓老人邊緣化，歡喜助人促進改變。我想為台灣做一些事，是因為「喜歡」，不僅是「甘願」而已。

台灣長輩易關起門來過退休生活，以美國為鏡，期待能為長者帶來更多充實的老後想像。打造台灣銀髮社團，給長者一個歸屬感，去除負面的刻板印象。所以「君賀人本關懷協會」成立「假日文康樂活學堂」，鼓勵長者的社會參與、健康促進。

該學堂上課地點在瑠公國中，108年第一期(1-4月)即日起受理報名。報名地點：一、瑠公國中：假日樂活學堂辦公室輔導長李淑惠，電話0932-393-300。二、麗中藥局：台北市福德街217號，電話2759-4416。三、君賀人本關懷協會祕書處，台北市羅斯福路2段70號7樓之4，聯絡電話2327-8616。

該協會每周六、日尚有養生學堂、友善農耕、電影欣賞、書法班、銀髮族瑜珈…等多項課程。協會還特別規劃共餐樂的活動，藉由共食，讓長輩結交朋友、分享經驗，用歡樂氣氛促進食慾和營養吸收。健康與快樂是需要投資與學習，放棄不健康的習慣永遠不嫌遲。　

「我很老，可是我很溫柔」，當「老」字倡導的正向而響亮，無法逆的晚美人生，將可逆勢看漲，迎接老世代的新靈魂，創造銀髮新產業，打造台灣樂齡理財島，不信青春喚不回，只看您敢不敢勇於挑戰，接受各種樂活課程。

理善國際關懷協會致力推動「理財、理善、理健康」，成為SMART有智慧的行善者，用公益平台支持善行。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》962.963期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

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