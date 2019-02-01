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勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

停車坐愛楓林晚 霜葉紅於二月花

2019-02-01 13:14理財周刊

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【文．林友銘】

當然，個股的精采度遠勝指數，「選股不選市」的口號仍像催眠神曲一般隨處可見。不過投資人是不是真的都有搶到大小不一的紅包？以下的教學流程與實戰法則可供大家參考。

【步驟１】瞭解TOP-DOWN式的正統訓練，擴大操盤視野。

對於很多投資人而言，一年四季不分多空都在操作，猶如投信經理人必須要有持股的限制。其實，只要能穩健獲利都好，但重點是常常事與願違。追根究柢往往是少了一個重要的心法觀念在保護：「身為局外人，站中間看多空兩邊」。

有一個作法可以彌補這個缺憾，並提高操盤勝率，那就是：用大盤位階對照產業(族群或概念股)盤性，作為選股及操盤的邏輯。此法我們簡稱為「TOP-DOWN式的看盤技巧」。

這個技巧透過實戰的驗證準度極高，即便遺漏少數飆股但仍瑕不掩瑜。簡單歸納以下法則並以「圖一」表示：

一、當大盤正式處於「初升段」時，初期利空出盡然後遍地開花。因何而漲無證據支持，往往被稱為「無基之彈」。重點是主流股漲勢綿長，也強於指數。

二、當大盤處於「中級大反彈」(如空頭中的大Ｂ波)時，此階段至少會出現三個以上超強主流，且法人籌碼大量投入擴大漲幅，指數反彈空間也相對大。

三、當大盤處於某波「末跌段」(如空頭修正的Ａ、Ｃ波)時，此階段無明顯超強主流，盤性傾向(1)題材股前強後盤(抗漲)甚至補跌；(2)利空股利空不跌落後補漲；(3)爆量上攻反而封頂危險。簡單來說就是個股位階決定一切，意味對接下來的指數持不信任的保守態度。

上述三大法則也可倒過來用，亦即一旦看到盤性走法，就可定義出大盤所在位階，然後由技術面中的其他工具(如指標、波浪結構)來佐證看法。

【步驟２】檢視產業股表現，作為定調大盤位階的基礎。

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表一是統計台股自二○一八年十月二十六日見九四○○點起～十一月反彈～十二月破底來到九三一九～今年一月再反彈這三個月中，四大概念共十二個產業股分別的月份漲跌表。

由表一可以歸納出以下三個重要結論：

(1)有兩個產業族群連三個月皆為正報酬，分別為「散熱」及「5G」；在看盤技巧上會以「本波主流」來定義。

(2)有三個產業族群在三個月中出現過某個月逆向於指數，分別為「IC封測」、「LED」與「醫藥保健」；但醫藥保健向來有避險色彩，常與指數負相關，故此現象合理；其餘二者開始脫鉤，在看盤技巧上會以「率先走弱」來定義。

(3)其餘族群多與指數同向，只是漲幅表現大小不同；其中前二個月較無表現的「光學」與「新藥研發」在一月反而漲勢加速，在看盤技巧上會以「落後補漲」來定義。

再進一步推導，發現「本波主流」族群只有兩個，不符合指數「初升段」或「大Ｂ波反彈」的盤性定義。若再以一月二十五日指數大漲九十二點、成交量一一一九億、外資大買一五八億元那天來看：「散熱」及「5G」族群表現鈍化，甚至可說它們自一月中旬起就開始盤整，表現弱於指數，由此也可反推盤性可能還處於「某波末跌段」中的小級數反彈波而已。

當然從「率先走弱」及「落後補漲」兩項特性來看，也支持上述推論。由此可以配合其他技巧(本文以波浪結構示意)，嘗試規畫接下來的大盤走勢。

【步驟３】規畫大盤走勢不是鐵板釘釘，因為有規畫一定比沒規畫好(圖二、圖三)。

【步驟４】定調豬年紅盤後二月觀股重點。

既然有了上述推論，有極大可能二月只是國際貿易大戰及升息暫緩的利空空窗期，但並沒有強走Ｂ波大反彈的條件，真正指數的Ｂ波可能還要往後延。

若不是以區間景氣為依歸而只是題材式的輪動，自然在選股邏輯上會以「輪漲族群」輔以「位階高低」作重點，這就是「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」(晚留的霜紅雖然艷麗，但終究不是真正春天到來)的涵意。

我們試舉例個股觀察作為本文結尾：

(1)「生技」族群向來落後指數起漲，而本波又陸續輪動了「大江」、「浩鼎」與「寶齡富錦」。接下來法人思維會以有量生技為補選標的為一，再搭配利基型標的為二，符合資格者以「晟德」(4123)、「保瑞」(6472)為觀察。

(2)「IC設計」本波有了新兵「M31」(6643)作示範，法人若大舉進軍為補漲，符合有量資格者以「智原」(3035)為觀察。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》962.963期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

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