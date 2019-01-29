華漾 圓滿幸福的推手 陪你走到紅毯那端

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【文．洪寶山】

華泰大飯店集團之所以再推出華漾品牌，餐飲事業部副總Jason郭宗鑫表示，「因為想要參與顧客人生大大小小重要的時刻」，不管是結婚、彌月、抓周、春酒、尾牙，都希望能隨時陪伴顧客。華漾目前在台北有中崙店和新北環球店，中崙店位於台北市中心，坪數較大，主打婚禮、商務、尾牙、春酒等大型宴會，環球店因為在百貨商城內，大型宴會之外，還提供大眾最喜歡的港式飲茶，民眾逛累了，可以在這歇腳聊天。

永續經營 讓客人從年輕吃到老

現在的婚宴會館強調婚宴流程和影音設備，華漾卻堅持華泰大飯店集團五十年來不變的宗旨，就是「菜一定要好吃」，他認為，影音設備會不斷被淘汰，「現在是最新的，三年後就變成最舊的」，秉持「永續經營」的原則，他提及自家董事長常說的一句話：「小吃為宴會之母」，講的就是「菜一定要好吃」，這樣「客人要辦桌、大宴小酌才會想到你」。更強調婚宴是人生重要的大事，一生只有一次，「小吃」是一個可以讓顧客不斷回流的方式，因為「年輕時用餐可以來吃、中年帶小孩來吃、老年時換小孩帶他來吃」，這就是華漾不變的品牌意象。

華漾的廣東菜有什麼突出？簡單說，就是「熱、熱、熱」三個字。他說，董事長常常告訴自己：「Jason啊！最近天氣比較冷，菜一定要燒(熱的台語發音)，菜嘸燒，不管怎麼煮，就是不好吃。」儘管董事長已到退休年紀，還是常常到廚房看頭看尾，囑咐大大小小都要注意。即便到現在，華漾的年節禮菜都是廚房師傅親手做的，一般都是外包OEM，但是董事長覺得原物料自己掌控，「自己做、自己吃，比較安心」。以點心來說，華漾的「蝦餃」做得很道地，皮薄Ｑ彈之外，吃起來鮮甜又軟嫩，還有「香蒸肉排」，一般都是用進口冷凍的帶骨豬肉，華漾則堅持用台灣在地的溫體豬，豬軟骨帶回來之後，師傅親自調配肉排的風味，跟外面吃起來的不一樣，肉的香甜和Ｑ度都不錯。

Care Of Person 超越標準之上的貼心服務

郭宗鑫在華泰大飯店集團十三年，從儲備幹部做到餐飲事業部副總，董事長仍然常常叮嚀晚輩要注意的細節，例如：「菜一定要燒」，還有要記住客人的喜好，如：某某董事長愛吃魚、某某董事長愛喝茶，他說，董事長常提醒員工在點菜時，「跟客人介紹時，要真心推薦，別用強迫推銷的方式，免得讓客人感受不好」，時時刻刻從客戶角度出發，讓客人吃得滿意、吃得開心。這樣的體貼精神，也體現在員工訓練上。郭宗鑫表示，華漾不希望員工所有事情都依照S.O.P.執行，而是引導員工執行C.O.P.，就是Care Of Person，希望員工隨時隨地關心客人、看到客人的需求，例如客人拿出藥來，是不是要一杯熱水？吃飯找東西，是不是要紙巾？「我們不是一個口令、一個動作，而是希望超越標準之上，有更多的親切感在裡面」。

十多年前，在做國宴外燴時，宴會上，外交部次長向來賓介紹台灣水果，說到台灣的香蕉很好吃，郭宗鑫現場問餐廳師傅有沒有香蕉做飯後水果，很可惜那天正好沒有，他立刻跑到外交部周遭找水果攤，但是「外交部周圍哪有什麼水果攤？」附近找了好久才買到香蕉，上菜時就特別請次長跟賓客說，「這是特別為各位所準備的香蕉」。其實，次長根本沒有這樣交代，他當下也很感動，華泰會有這樣到位的服務。

細微的服務、真誠的感動，反而更能讓人記憶猶新。現代影音設備日新月異，有些打造像演唱會的環繞舞台，華漾卻認為，婚宴的美感是人創造出來的，因此，華漾有一個「婚沁」團隊，幫助新人創造屬於自己的感動。幾年前有一個「牛肉麵」的故事，就讓郭宗鑫印象深刻。這一對新人是在文化大學時，因為雙方都愛吃牛肉麵而認識，交往了十幾年，卻從未有過「求婚」的儀式或過程，新娘覺得委屈和落寞，覺得男方求婚，就好像在問「你吃飽了沒？」一樣平淡。當時華漾的婚沁企劃經理接下案子，開始了解他們交往的點點滴滴，就在婚禮當天，特地從文化大學買了一碗牛肉麵，請男方重新跟女方求婚。準備這一件事情時，沒有讓女方知道，因此婚禮當天男方獻上牛肉麵的舉動，讓全場感動到不行。

類似的感動，還有「卡打車」的案例。這一對新人，也是在大學認識，結婚當天，華漾的婚沁企劃團隊讓他們重溫愛情萌芽的心動，新郎騎著卡打車進場，迎接在門口等候的新娘，重現最初相戀的感動，同時放著卡打車進行曲，希望他們莫忘初衷。

近幾年有一股風潮，流行「精品婚禮」或「體感婚禮」，像華泰王子大飯店內的驢子餐聽，沒有打婚宴廣告，卻透過口碑行銷的方式，使目前婚宴檔次已經接到二○二○年，相當熱銷。郭宗鑫表示，關於婚宴的形式與意義，自己也是很有感觸，以前做大型宴會，動輒五、六十桌，常常看到長輩、議員、新人在台上致詞，台下來賓自己聊自己的。精品婚禮或體感婚禮，現場沒有任何影音設備、沒有投影布幕，當新人分享自己的點滴時，全場一百多位賓客，不管前面後面、左邊右邊，都很專注聆聽新人分享自己的故事。

此外，華泰大飯店集團位於墾丁的「華泰瑞苑」近幾年也是逆勢成長，「華泰瑞苑」依山面海，在草皮上可以辦一場山盟海誓的婚禮，享受西式的證婚，傍晚五、六點時，可以在游泳池旁晚宴，華泰瑞苑有六十間套房，晚上所有賓客得以入宿通宵。近幾年詢問度相當高，包館婚禮場次越來越多。

成家專案 訂婚宴選購集團名品

對於要結婚的準新人，華漾推出「名品GOGO購！成家專案」，華泰大飯店集團二○一五年在桃園成立GLORIA OUTLETS華泰名品城，二○一八年整合集團資源，新人只要訂婚宴，就提供NT$20,000商品券，讓新人自行購買喜歡的品牌，例如六禮、西裝、皮鞋或皮包，一套原本三、四萬元的西裝，打折下來萬元有找，非常划算。新的一年到來，華漾更推出「漾漾感恩泰有感」超值回饋專案(2019/3/1~5/31)，原本一桌九千、一萬二，現在買三桌送一桌、買六桌送兩桌，相當超值。

隨著華漾-環球店及華漾-華泰名品城店陸續開設，很多中崙或大直的客人都在詢問：「什麼時候台北再開設港式飲茶？」，因為「要跑到桃園或新北才能吃到港式飲茶，真的好遠。」郭宗鑫也許下承諾，未來會持續推廣港式飲茶，婚宴部分也會整合旗下不同品牌，都將以最高的餐飲品質及細膩服務，帶給消費者美好的用餐體驗。

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郭宗鑫

現任： 華泰大飯店集團餐飲事業部營運副總經理

學歷：

大安高級工業職業學校

經歷：

華泰王子大飯店宴會廳經理

華漾環球店總經理

TK SEAFOOD & STEAK餐飲部總監

華泰大飯店集團訓練部總監