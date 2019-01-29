親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
財報快訊

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

華漾 圓滿幸福的推手 陪你走到紅毯那端

2019-01-29 09:26理財周刊

分享

【文．洪寶山】

華泰大飯店集團之所以再推出華漾品牌，餐飲事業部副總Jason郭宗鑫表示，「因為想要參與顧客人生大大小小重要的時刻」，不管是結婚、彌月、抓周、春酒、尾牙，都希望能隨時陪伴顧客。華漾目前在台北有中崙店和新北環球店，中崙店位於台北市中心，坪數較大，主打婚禮、商務、尾牙、春酒等大型宴會，環球店因為在百貨商城內，大型宴會之外，還提供大眾最喜歡的港式飲茶，民眾逛累了，可以在這歇腳聊天。

永續經營 讓客人從年輕吃到老

現在的婚宴會館強調婚宴流程和影音設備，華漾卻堅持華泰大飯店集團五十年來不變的宗旨，就是「菜一定要好吃」，他認為，影音設備會不斷被淘汰，「現在是最新的，三年後就變成最舊的」，秉持「永續經營」的原則，他提及自家董事長常說的一句話：「小吃為宴會之母」，講的就是「菜一定要好吃」，這樣「客人要辦桌、大宴小酌才會想到你」。更強調婚宴是人生重要的大事，一生只有一次，「小吃」是一個可以讓顧客不斷回流的方式，因為「年輕時用餐可以來吃、中年帶小孩來吃、老年時換小孩帶他來吃」，這就是華漾不變的品牌意象。

華漾的廣東菜有什麼突出？簡單說，就是「熱、熱、熱」三個字。他說，董事長常常告訴自己：「Jason啊！最近天氣比較冷，菜一定要燒(熱的台語發音)，菜嘸燒，不管怎麼煮，就是不好吃。」儘管董事長已到退休年紀，還是常常到廚房看頭看尾，囑咐大大小小都要注意。即便到現在，華漾的年節禮菜都是廚房師傅親手做的，一般都是外包OEM，但是董事長覺得原物料自己掌控，「自己做、自己吃，比較安心」。以點心來說，華漾的「蝦餃」做得很道地，皮薄Ｑ彈之外，吃起來鮮甜又軟嫩，還有「香蒸肉排」，一般都是用進口冷凍的帶骨豬肉，華漾則堅持用台灣在地的溫體豬，豬軟骨帶回來之後，師傅親自調配肉排的風味，跟外面吃起來的不一樣，肉的香甜和Ｑ度都不錯。

Care Of Person 超越標準之上的貼心服務

郭宗鑫在華泰大飯店集團十三年，從儲備幹部做到餐飲事業部副總，董事長仍然常常叮嚀晚輩要注意的細節，例如：「菜一定要燒」，還有要記住客人的喜好，如：某某董事長愛吃魚、某某董事長愛喝茶，他說，董事長常提醒員工在點菜時，「跟客人介紹時，要真心推薦，別用強迫推銷的方式，免得讓客人感受不好」，時時刻刻從客戶角度出發，讓客人吃得滿意、吃得開心。這樣的體貼精神，也體現在員工訓練上。郭宗鑫表示，華漾不希望員工所有事情都依照S.O.P.執行，而是引導員工執行C.O.P.，就是Care Of Person，希望員工隨時隨地關心客人、看到客人的需求，例如客人拿出藥來，是不是要一杯熱水？吃飯找東西，是不是要紙巾？「我們不是一個口令、一個動作，而是希望超越標準之上，有更多的親切感在裡面」。

十多年前，在做國宴外燴時，宴會上，外交部次長向來賓介紹台灣水果，說到台灣的香蕉很好吃，郭宗鑫現場問餐廳師傅有沒有香蕉做飯後水果，很可惜那天正好沒有，他立刻跑到外交部周遭找水果攤，但是「外交部周圍哪有什麼水果攤？」附近找了好久才買到香蕉，上菜時就特別請次長跟賓客說，「這是特別為各位所準備的香蕉」。其實，次長根本沒有這樣交代，他當下也很感動，華泰會有這樣到位的服務。

細微的服務、真誠的感動，反而更能讓人記憶猶新。現代影音設備日新月異，有些打造像演唱會的環繞舞台，華漾卻認為，婚宴的美感是人創造出來的，因此，華漾有一個「婚沁」團隊，幫助新人創造屬於自己的感動。幾年前有一個「牛肉麵」的故事，就讓郭宗鑫印象深刻。這一對新人是在文化大學時，因為雙方都愛吃牛肉麵而認識，交往了十幾年，卻從未有過「求婚」的儀式或過程，新娘覺得委屈和落寞，覺得男方求婚，就好像在問「你吃飽了沒？」一樣平淡。當時華漾的婚沁企劃經理接下案子，開始了解他們交往的點點滴滴，就在婚禮當天，特地從文化大學買了一碗牛肉麵，請男方重新跟女方求婚。準備這一件事情時，沒有讓女方知道，因此婚禮當天男方獻上牛肉麵的舉動，讓全場感動到不行。

類似的感動，還有「卡打車」的案例。這一對新人，也是在大學認識，結婚當天，華漾的婚沁企劃團隊讓他們重溫愛情萌芽的心動，新郎騎著卡打車進場，迎接在門口等候的新娘，重現最初相戀的感動，同時放著卡打車進行曲，希望他們莫忘初衷。

近幾年有一股風潮，流行「精品婚禮」或「體感婚禮」，像華泰王子大飯店內的驢子餐聽，沒有打婚宴廣告，卻透過口碑行銷的方式，使目前婚宴檔次已經接到二○二○年，相當熱銷。郭宗鑫表示，關於婚宴的形式與意義，自己也是很有感觸，以前做大型宴會，動輒五、六十桌，常常看到長輩、議員、新人在台上致詞，台下來賓自己聊自己的。精品婚禮或體感婚禮，現場沒有任何影音設備、沒有投影布幕，當新人分享自己的點滴時，全場一百多位賓客，不管前面後面、左邊右邊，都很專注聆聽新人分享自己的故事。

此外，華泰大飯店集團位於墾丁的「華泰瑞苑」近幾年也是逆勢成長，「華泰瑞苑」依山面海，在草皮上可以辦一場山盟海誓的婚禮，享受西式的證婚，傍晚五、六點時，可以在游泳池旁晚宴，華泰瑞苑有六十間套房，晚上所有賓客得以入宿通宵。近幾年詢問度相當高，包館婚禮場次越來越多。

成家專案 訂婚宴選購集團名品

對於要結婚的準新人，華漾推出「名品GOGO購！成家專案」，華泰大飯店集團二○一五年在桃園成立GLORIA OUTLETS華泰名品城，二○一八年整合集團資源，新人只要訂婚宴，就提供NT$20,000商品券，讓新人自行購買喜歡的品牌，例如六禮、西裝、皮鞋或皮包，一套原本三、四萬元的西裝，打折下來萬元有找，非常划算。新的一年到來，華漾更推出「漾漾感恩泰有感」超值回饋專案(2019/3/1~5/31)，原本一桌九千、一萬二，現在買三桌送一桌、買六桌送兩桌，相當超值。

隨著華漾-環球店及華漾-華泰名品城店陸續開設，很多中崙或大直的客人都在詢問：「什麼時候台北再開設港式飲茶？」，因為「要跑到桃園或新北才能吃到港式飲茶，真的好遠。」郭宗鑫也許下承諾，未來會持續推廣港式飲茶，婚宴部分也會整合旗下不同品牌，都將以最高的餐飲品質及細膩服務，帶給消費者美好的用餐體驗。

分享

郭宗鑫

現任： 華泰大飯店集團餐飲事業部營運副總經理

學歷：

大安高級工業職業學校

經歷：

華泰王子大飯店宴會廳經理

華漾環球店總經理

TK SEAFOOD & STEAK餐飲部總監

華泰大飯店集團訓練部總監

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》961期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

重振市場信心

2019-01-29 09:26

從三大議題看當前購屋迷思 ─香港經驗 國安與社會問題能不戒慎？

2019-01-29 09:26

生技股剛性需求逐步擴大

2019-01-29 09:26

抗癌五線譜 曲不終沿著夢想挺進

2019-01-29 09:26

新奶嘴大戰

2019-01-19 08:10

防禦型個股浮出水面

2019-01-19 08:10

駿吉-KY營運質變業績大爆發

2019-01-19 08:10

防禦選股 鎖定兩大族群

2019-01-10 15:50

中國經濟下行 房市何去何從？ ─逐步引導「軟著陸」為上策

2019-01-10 15:50

人本教育向前走～陪伴孩子在生命的轉彎處

2019-01-10 15:50

5G爭霸 掀科技冷戰

2019-01-10 15:50

理財專家：趁年輕充實理財知識 財富自由不是夢

2019-01-10 15:50

轉進防禦型生技股

2019-01-04 09:09

台股冬季的浪漫還是悲歌？

2019-01-04 09:09

黃紹博：奶爸投資術 「散戶也能成功獲利」

2019-01-04 09:09

貿易合作 新年新契機

2019-01-04 09:09

紳士與淑女圓滿的人生 無私奉獻進行愛的療癒

2019-01-04 09:09

質佳台股伺機反彈

2018-12-28 08:48

興建12萬戶社會住宅政策之檢視

2018-12-28 08:48

「和尚爸爸」立誓「五世埋骨非洲」

2018-12-28 08:48

迎接2019 您準備好了嗎？

2018-12-28 08:48

艾蜜莉：正確理財投資 還能越花越有錢！

2018-12-28 08:48

防禦型個股 優先考慮

2018-12-20 14:55

台灣房市動向 軟著陸？硬著陸？

2018-12-20 14:55

找回原音世界 提升生活品質

2018-12-20 14:55

寒冬送暖

2018-12-20 14:55

陳怡安手工皂 用好油做出最舒服的皂

2018-12-20 14:55

營收突出或高殖利率優先

2018-12-14 09:57

經寶鍾國松：我成功 因為我永遠在準備未來！

2018-12-14 09:57

「晚美」人生～「親愛的，我老了」台中三部曲

2018-12-14 09:57

台灣新格局

2018-12-14 09:57

廖義榮：適當的財務規劃 讓你無痛退休

2018-12-14 09:57

12月聚焦法人作帳行情

2018-12-07 08:56

趨勢是一個永遠打不敗的競爭對手

2018-12-07 08:56

生命志工～服務價值內化的青商人生

2018-12-07 08:56

台灣行情

2018-12-07 08:56

自住兼投資 徐佳馨教你買會賺錢的好房子

2018-12-07 08:55

一低一高股 資金回補首選

2018-11-30 08:34

達運光電研發雲端物聯 營運邁大步

2018-11-30 08:34
看更多

熱門文章

從跌倒處站起 被解職半導體老總八年再造股價200元公司

2019-01-25 09:29

台積電營收恐迎十年首度衰退 該逢低入手嗎？

2019-01-25 09:38

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:32

夏普怎麼了？獲利好轉股價卻狂瀉

2019-01-24 13:33

情定花蓮 蔡碧仲：我一定會再回來

2019-01-24 13:28

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:13

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:15

謝金河：台股進入「食無味」行情

2019-01-24 13:12

算得快又準就是數學好？專家稱那是上世代的標準

2019-01-24 15:06

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:14

獨家解讀／10大法人 3大預言 1500頁關鍵報告透露賺錢密碼

2019-01-24 13:35

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:33

適當時拒絕上司的五個策略

2019-01-25 10:35

KKday募資僅對手1成 為何堅不改道？

2019-01-25 09:33

廣達靠雲端市場逆轉勝

2019-01-24 13:12

尋找低ＰＥ高成長的生技股

2019-01-24 13:12

田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍

2019-01-24 13:27

法人重倉股 把握封關前最後布局時刻

2019-01-25 10:34

陸股底部成形？ ETF套牢用時間換空間

2019-01-25 10:34

台積電神助攻

2019-01-24 13:12

冬天吃補「藥」小心：視體質選藥材保您安康

2019-01-28 11:52

穩懋：5G大未來撐腰

2019-01-24 11:00

聚寶盆催財旺運全攻略 風水師教你2019發大財！

2019-01-29 09:28

節省預算、寬敞不打折 套房價格的派對空間

2019-01-25 09:36

IC設計掀起比價行情

2019-01-24 11:00

興櫃英雄聯盟

2019-01-24 13:12

婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

2019-01-29 09:23

高殖利率+低本益比的紅包股

2019-01-24 11:00

抱新主流電子股過年

2019-01-24 11:00

IC設計掀比價效應 老牌股借東風 趁勢崛起

2019-01-25 10:34

營收大幅成長優質好股

2019-01-24 11:00

光映自然

2019-01-28 10:19

越南蟬聯最受歡迎的海外投資市場 台商應如何切入？

2019-01-25 10:35

美台超級財報 搶先報 雲端網通看好 電動車因禍得福

2019-01-25 10:34

2019年3D NAND Flash：專利數跟堆層一樣越來越多？

2019-01-25 10:35

美侖美奐 歐陸宮廷風格

2019-01-25 15:46

2019新北市文化走春

2019-01-28 11:53

QE毒癮發作 加劇震盪 升不升息？資金先奔新興市場

2019-01-25 10:34

高俅升遷的階梯

2019-01-28 10:22

學徒精神

2019-01-28 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top