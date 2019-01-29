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紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

抗癌五線譜 曲不終沿著夢想挺進

2019-01-29 09:26理財周刊

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【文．理善國際關懷協會林冠伶】

古道熱腸、細心且溫暖的黃道政，每次活動總是認真、投入地參與，談笑風生、幽默風趣讓活動氣氛顯得輕鬆而歡愉。

對於他的抗癌史總是淡定與低調。因為對筆者的信任與深知抗癌過程中「復發」對病友的沉重打擊，想以自身三十年抗癌經歷鼓勵癌友，堅持奮戰到最後一刻，方願露出不為人知的生命故事。

「愛像什麼」這首歌輕快而期待美好未來，同樣在黃道政的抗癌五線譜「癌像什麼」，是用他堅定意志力，因著家人的愛，能沿著計畫實現理想。

「癌」像什麼？癌像晴天霹靂的鐘

黃道政從漫長的時間洪流憶起了民國七十七年時年二十九歲在防癌健康檢查到肝臟有一．六公分腫瘤，那時家中兩名幼子分別二歲跟四歲…心中打擊自不在話下。他用平穩而低沉聲音續說：隔年一月在北榮做第一次肝臟切除手術，切除全右葉及膽，因腹膜炎感染發燒再開一次刀，住院兩個月；那年，父親也因肝腫瘤破裂而往生。筆者問：你如何走過這樣低潮？沒有高潮迭起、勵志教化的對白，輕描說著：起初有著為什麼會是我的不平之鳴，但在對家人的愛及妻子的鼓勵下接受手術治療。

「癌」像什麼？癌像恐怖情人

手術成功後肝功能指數正常，平時定期至醫院追蹤回診，黃道政回到正常的生活與工作，如：參與社區志工活動、參加羽球隊運動…等。除了八十六年指數偏高服用抗Ｂ肝病毒藥丸治療外，十八年的成功抗癌讓他以為從此可以真正脫離癌症的恐怖陰影。

不料，九十六年五月癌症復發，懊惱、沮喪、惶恐…等不一的情緒，讓他心情跌落谷底遠甚於第一次罹癌的衝擊。在妻子的陪伴、照顧下，穩定與平撫情緒接受現實，積極蒐集資訊並經專科醫生評估討論後，暗慶腫瘤位置能讓他再做第二次肝臟切除手術，這次切除四分之一的肝左葉，同時在心裡冀望這次手術能讓他平安再度過十八年。

孰料，手術第四年即一百年七月肝腫瘤又再度復發，無法再做切除手術，又因腫瘤位置靠近心臟只能做兩次的酒精注射治療，兩個月後回診，醫生表示：術後不好，腫瘤未完全去除，十月又做血管攝影栓塞術將腫瘤去除。

「癌」像什麼？癌像青春痘的冒出

「經過多年治療經驗，肝癌最佳的選擇是手術切除。」黃道政說。因不能再做切除手術，他接受三總放射科醫生建議向該院肝臟移植團隊申請諮詢與換肝評估，於一百年通過評估，開始排隊等待換肝。

一○二年接到兩次醫院通知換肝，他選擇把機會讓給更危急的癌友。肝指數檢查正常，但這一年腫瘤像青春痘一直冒出來，是他怎樣都料想不到的病程。

一○三年七月肝腫瘤又復發，很幸運腫瘤長的位置可以做肝腫瘤射頻消融電燒灼術，這次住院五天；九月又發現兩顆腫瘤，住院十天做五次肝癌酒精注射療法，十一月做核磁共振又有二顆腫瘤，十二月再做電燒射頻術去除。

最後醫生懷疑是肝內膽管癌，再復發只能做化療、放療，至此黃道政表示：原以為自己的生命已走到盡頭，要畫下抗癌的休止符。

「癌」像什麼？癌像暗黑的天使

黃道政二十九歲開始抗癌，幾次換肝機會都讓給更需要的人，在病情最危急時刻，一○四年一月十八日醫院告知他得以第二順位做肝臟移植手術，讓他抗癌的休止符，添上了全音符。

肝臟移植手術順利，他經過一年休生養息，慢慢恢復運動，從散步到騎單車，參加馬拉松5K、10K、21K、超半馬26K…逐次增強運動強度。

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去年七月經友人介紹加入台灣抗癌協會完成玉山攻頂、泳渡日月潭。同年十一月參加第八屆單車環島挑戰環台一千公里。在環台的分享會上，最後總會感性地感謝他的家人，尤其是他老婆林淑敏。

當年那顆「廣島原子彈」的肝腫瘤，炸開抗癌的奮戰故事，烽火沒有奪走他的生命，更沒有讓他舉白旗投降，更用餘命致力鼓勵癌友及努力圓夢，實現年輕時未完成的夢想。

筆者問他：未來的期待與目標？他回：在運動抗癌上想做生病前沒做過的事，六十歲已完成台灣人一輩子要做的三件事，近年想要挑戰42K全馬，已開始擬定訓練計畫，未來想攀登喜馬拉雅山。

黃道政用堅強的意志力及執行力抗癌及實現理想，勇敢幫助與鼓勵病友，與癌共舞，翩舞人生的圓舞曲，他的抗癌五線譜，裝滿著「愛」與「善」，符合理善國際關懷協會的宗旨予以闡揚。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》961期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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