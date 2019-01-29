生技股剛性需求逐步擴大

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【文．馮泉富】

受惠媒體報導中國願意削減對美龐大的貿易順差，允諾擴大對美採購，計畫於六年內進口美國商品逾一兆美元，藉此將對美貿易順差從二○一八年的三二三三億美元，減少到二○二四年的零；加上美國總統川普在社群媒體上釋出樂觀訊息，稱中美貿易協商「十分順利」，很可能會達成協議。

雖然不易證實其準確性，但對股票市場還是具激勵效果，截至一月二十一日止，美股持續維持反彈波的慣性，連帶台股也呈現震盪盤堅，加權指數距離萬點亦步亦趨。

近期基本面很少出現利多，但美、中、台股市卻持續震盪走高，代表利空出盡了嗎？還是利空只反映一部分。

市場是否利空出盡 美股超級財報周確認

針對這個重要的議題，短期內必須藉由美股超級財報周來確認，目前市場需要的是利空，假設美國指標科技股的前瞻指引低於市場預期，而美股呈現利空不跌，這樣的案例越多，越能確認美股十二月的低點是短中期的底部，切記，底部是用利空打出來的而不是利多。

萬一美股沒有重大的財測利空呢(指前瞻指引而不是過去一季的財報)？我們只能說，美股本波的反彈是修正前波負乖離過大的走勢，反彈波結束後，反覆回測的機率大，後勢仍待進一步的數據考驗。

至於中美貿易談判，宜從大格局來看，比較不會迷失方向。短期內中美雙方可能因達成某種程度的妥協，讓市場憂慮暫時得到舒緩，但不會是結束，只是將貿易不對稱的焦點移轉至科技封鎖與圍堵，因為基本上美國已經將中國列為戰略上的競爭對手，且是兩黨的最大共識，未來很長很長一段時間不會改變，頂多是對抗的方式有不同的新花樣，所以，觀察金融市場的變化仍應回歸基本面為主，相對比較客觀。

消費者信心指數陡降 加重景氣擴張趨緩程度

回歸基本面的變化，日前國際貨幣基金會(IMF)再度下修全球經濟成長預估，這是IMF在三個月內第二度下修，將今年全球經濟預估成長率較去年十月預估下調○．二個百分點，成為三．五％(近三年最低)。

雖然IMF預估美國今年成長率仍可維持二．五％不變(高於華爾街預估均值)，但歐元區十九國的成長率則由去年的一．八％降至今年的一．六％，較十月預估值大幅下修○．三個百分點；整體而言，要化解全球需求面降低的問題仍需時間。美國真能如IMF預估般，自外於全球而不受影響嗎？可能未必。

觀察新公布的美國一月份密西根大學消費者信心指數，初值為九十．七，創二○一六年十月以來新低，不只大幅低於前月數值九八．三，亦大幅低於市場預估的九六．八，已創下川普勝選美國總統之前的低位；分項數據中反映消費者對未來一年狀況評估的預期指數初值為七八．三，也創二○一六年十月以來新低，遠遜於市場預期的八六．五，預期指數的變動跌幅是二○一二年十二月以來最陡。

消費者信心下跌主要原因包括政府部分關門導致三八萬人仍無法如期領到薪水，未來可能調高關稅，金融市場不穩定，全球經濟增速放緩，公共與私人債務走高等等。這讓更多消費者開始感受到需要預防性的儲蓄行動，進而影響到未來的消費支出，而消費占美國經濟GDP成長的七成，不可小覷。

隨著美國政府關門時日拉長，對總體經濟的負面影響也越大，目前推論一月份零售銷售動能可能會相對疲弱，只是此一指標不知得推遲至何日才公布，當然，任何不確定的事，對股市而言很難成為好事。

將焦點拉回台灣，根據經濟部新公布的十二月台灣外銷訂單，金額為四三三．八億美元，較前一年同期衰退一○．五％，創二○一六年五月以來最大跌幅，大幅低於市場預期之年減三．六％。

台灣外銷訂單衰退 一～二月營收難以期待

從主要接單品項來看，該月除了塑膠製品與光學器材項目下滑幅度小幅改善外，其餘項目訂單年減幅度皆較前月普遍擴大。

電子零組件訂單增速自前月的年減三．五％，持續大幅滑落至年減八％，主因智慧手機新品需求不如預期，加上虛擬貨幣挖礦退潮影響；資通訊產品方面，訂單增速自前月的年增○．○一％大幅滑落至年減一三．○％；化學品由上個月的年增三．一％轉為年減一六．五％；基本金屬製品由上個月的年減五．七％滑落至衰退一○．二％；機械項目訂單年減二二．四％，為組成項目中跌幅最大者。

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由於十二月外銷訂單影響的是一～二月的營收，顯然整體上市櫃公司一～二月營收不好，難以期待；再加上經濟部更進一步預估一月台灣外銷訂單約莫三七○～三八○億美元，將較去年同期衰退一一．八～一四．一％，衰退幅度持續擴大，代表二～三月整體營收更差，等於直接預警台灣二○一九年第一季都不必期待基本面的利多，反映到股市，即便加權指數因國際資金流入新興市場ETF而短線攻上萬點，在得不到基本面支撐之下，能否維持不無疑問。

客觀來說，年增率代表動能，攸關市場願意賦予的本益比；外銷訂單的絕對值可尋求過去大盤水位的經驗值。按照比對，二○一五年一月的外銷訂單為三九○．三億美元，年增率八．一％，當年一月的指數高低點為九○四三～九五二三點，二月的高點為九六九九點，由於目前的訂單年增率衰退幅度大，市場評價所給予的本益比應該相對較低，顯然目前加權指數九八九四點上檔空間有限，必須步步為營。

生技股景氣循環波動小 兼具剛性需求逐步擴大

如前所述，全球總體經濟面與國內基本面條件皆不佳的狀況下，選股策略上必須向景氣循環波動相對小的產業靠攏，其中，帶有剛性需求的生技族群即為典型代表，加上營運體質開始轉好的公司，將是二～三月的投資首選。

例如金可-KY(8406)，為中國最大隱形眼鏡、護理液品牌公司，產品涵蓋高至中低階，兩岸皆設有生產線。目前營收比重為，短拋型占五○％，長拋型占三○％，護眼液占二○％。

銷售通路方面，零售占七一％(包含電商三七％)，批發占比二六％，外銷占三％。目前公司積極布局電商通路，天貓旗艦店銷售表現佳，線上自行經銷除了能夠掌控價格之外，客戶也能取得較有保障的產品。

展望二○一九年，中國銷售將維持穩健雙位數成長，公司將專注質量與平均單價的提升，減少降價折扣比重，以提升利潤。台灣部分，二○一九年可望維持大約一五％的成長幅度。

日本市場方面，預期今年成長動能將可提升至兩成左右，其中代工部份維持穩定，自有品牌將推出線上彩片品牌，加上代言人行銷模式，有機會打開市場。

產能規劃方面，金可兩岸持續同步擴產，二○一八年台灣已新增四條生產線，中國大陸增加三條，皆已陸續投產，目前台灣總計共有十六條，中國大陸有十五條生產線，二○一九年預計台灣將再新增兩條新產線，中國則是進行產線優化。

法人預估二○一八年全年稅後淨利約八．六六億元，EPS估約九．三六元；二○一九年營運可望穩定向上，預估營收八三．二三億元，YOY +13%，稅後淨利約十二．三八億元，EPS估約十三．三八元，年增四三％，值得追蹤。