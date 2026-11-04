讓別人追逐題材 自己研究生意──《The Everywhere Millionaire》的啟發

【撰文／林茂昌】

普林斯頓大學經濟學教授歐文‧齊達爾（Owen Zidar）與芝加哥大學經濟學教授艾瑞克‧茲維克（Eric Zwick），合著一本新書《無所不在的百萬富翁》（暫譯，原英文名：The Everywhere Millionaire）。兩人最近在許多YouTube頻道上，詳細說明他們的發現：美國富豪的真實面貌，不在矽谷，也不在華爾街，而在「美國大街」（Main Street）。

這個發現很有意思，原來財富就在你我身邊，不是遙不可及。

鎂光燈之外的富翁

一般人想到美國富豪，多半會想到科技巨頭、矽谷新貴或華爾街金融家。但這些人只占財富金字塔的一小部分。兩位作者分析了美國的稅務與財務數據，發現真正的富豪散布在全美各地，包括郊區與中小型城鎮。他們經營的多是不起眼、需要親自經營的私人企業，例如：汽車經銷商、飲料與商品批發商、連鎖加盟店、牙醫診所、建築承包商、冷暖氣空調業者、法律事務所與管理顧問公司等。作者稱他們為「大街富翁」（Main Street Millionaire）。

如果把超級富豪定義為「富比世前400名大富豪」，「大街富翁」為資產500萬美元以上（不包括超級富豪群組），則大街富翁群組約有300萬人，群組資產合計46.7兆美元，超過超級富豪群組的4.0兆美元（2022年數據），其重要性顯而易見。

而且，相對於富比世前400大富豪的神祕，大街富翁就在你我身邊，可及性相當高。齊達爾教授更描繪了典型的大街富翁：62歲左右、白人、擁有大學學歷、已婚，是專精於某個行業、親自在第一線做事的老闆。

為什麼平凡的生意能賺錢？

我們很容易把企業的知名度與獲利能力畫上等號，熟悉的品牌、改變生活的科技、快速成長的新興產業，似乎才是最有前途的投資標的。但社會每天運轉所需要的，往往是不那麼耀眼的服務：建築要維護、空調要修理、垃圾要清運、工廠要零件、醫療機構要專業服務，這些事情不令人興奮，卻是現代社會不可或缺的一環。

更重要的是，有些企業經營多年後，已在特定區域或專業領域站穩腳步。客戶知道找誰解決問題，供應商熟悉合作流程，企業也累積了經驗、技術、信譽與規模優勢。新進者即使看出這門生意有利可圖，也不容易搶走客戶。

這給投資人一個重要提醒：財富的累積，未必來自最耀眼的創新，也可能來自一門普通生意年復一年的穩健經營。

安靜的護城河

從價值投資的角度看，一家好企業最珍貴的，不是今年賺多少，而是十年、二十年後是否仍能持續獲利。這取決於企業的「護城河」，以及維持護城河所要付出的代價。

有些企業必須不斷推出新產品、砸下龐大研發經費、更新設備，才能勉強保住競爭地位。它們或許成長潛力很高，卻得持續投入大量資源，才不會被對手超越。

另一些企業則因為規模經濟、客戶轉換成本、品牌信任、法規門檻，或深耕地方的服務網路，擁有相對穩固的優勢。更妙的是，有些行業天生就是安靜：一般人不願意做，很少有新競爭者出現。因此，它們不必年年推出革命性產品，就能持續服務既有客戶，從日常營運中賺進現金。這種優勢，我稱之為「安靜的護城河」。

仔細觀察二位作者所介紹的企業主，會發現成功的原因相當多元：

★具有安靜護城河的企業：例如商用空調承包商，靠在地服務網路、專業技術與長期客戶關係建立優勢；專業零件製造商，因製程經驗、品質認證與客戶驗證，讓對手難以取代；區域性服務業者，則靠規模經濟與營運效率持續壓低成本。這些優勢不引人注目，卻能讓企業在營收沒有爆發成長的情況下，長期創造不錯的報酬。

★受制度保護的企業：例如受經銷制度保護的業者，因為競爭者難以進入市場，享有較穩定的利潤。這同樣是一種進入障礙。

★靠業者自己努力打拚的企業：創業者親自開發客戶、管理員工、承擔負債與景氣風險，再把賺到的錢投入擴張。這樣的成功值得尊敬，雖然不算護城河，卻也形成了不易被取代的個人特色。

無論如何，這些大街富翁的事業雖不亮麗耀眼，卻能數十年穩定獲利。

市場題材股與安靜護城河的選擇

目前全球股市呈現高度失衡的結構：資金集中在少數幾家AI概念巨頭，把它們的估值推到歷史高位。背後當然有許多基本因素和市場心理，但絕對包含了所謂的題材偏見（Narrative Bias）：故事越宏大、越抽象（如「改變人類未來」），越容易吸引資金；故事越具體、越傳統（如「穩定的閥門製造商」），越容易被視為乏味。簡單說，題材股的股價多少都含有「夢」的成分。

我們並非主張當前的熱門題材股都將是一場災難，我甚至認為，最後勝出的幾家企業，將會帶來巨大財富。但如何精準預測未來贏家，則是投資人的最大難題。

相對地，如把焦點放在被市場冷落的股票，也會有不錯的報酬，而且風險更低。因為當市場把光環與資金都給了明星股，另一端就出現了價格與價值的錯配。體質健全的傳統龍頭與隱形冠軍，估值可能被壓到歷史低檔，本益比與熱門科技股相比，差異甚大。這樣的「安全邊際」（Margin of Safety），也許就是價值投資人的機會。

逆勢而行：長期理性的投資策略

《無所不在的百萬富翁》等於在告訴我們，累積財富是一場著眼「實質回報」，而非「市場聲量」的馬拉松。雖然書中的企業都是未上市的私人企業，但股市裡不乏擁有安靜護城河的企業。更可貴的是，一般投資人不需要親自開垃圾處理廠或冷暖氣空調特約站，就可以透過公開市場，以合理甚至偏低的價格，買進類似企業的股票。

如何做呢？筆者建議三個要點：

1.回歸基本面，遠離昂貴的熱門題材。檢視手上的持股：這家公司賣的是「遙遠的夢想」，還是每年都在創造「實打實的現金」？如果產品不可或缺，估值又合理，它就是時間的朋友。

2.尋找隱形冠軍（Niche Champions）。把目光放在那些在細分市場占有率高、客戶黏性強，卻很少上新聞頭條的公司。它們通常有較強的產品定價能力，在通膨環境中能順利轉嫁成本。

3.擁抱安全邊際，讓時間複利。逆勢買進被市場冷落的優質傳產，必須耐得住孤獨。短期而言，市場是投票機；長期而言，市場是秤重機。當熱潮退去，市場終會依現金流與護城河的分量，給企業應有的評價。

結語：讓別人追逐題材，自己研究生意並安靜持有

一門生意能否創造長期財富，取決於它是否持續解決真實需求、是否建立難以取代的競爭優勢，以及能否把經營成果轉化為股東可分享的現金。這些條件不會因為產業不夠時髦就失去價值。

當別人忙著尋找下一個改變世界的企業，我們不妨花些時間，研究那些不需要改變世界，卻能長年穩定賺錢的企業。

長期投資的智慧，不在於比別人更早看見未來，而在於看清哪些價值不會輕易消失，並在價格合理時，安靜地持有它們。

本文摘自《看》雜誌第279期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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