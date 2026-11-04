美國藍莓巨頭進軍中國 發生了什麼？

【撰文／賴宛琳】

15年前（2011年），美國莓果巨頭「怡顆莓」（Driscoll's）進入中國時，看中的，是一個幾乎完美的市場。

那時的中國，擁有十幾億人口，中產階級正如浪潮般快速崛起。人們的購物車裡開始出現進口的高級食材，消費者願意為了健康與生活品質，從錢包裡多掏出一點錢。但在當時，藍莓還是一種極其小眾、昂貴的「異國珍寶」，通常只裝在小巧的透明塑膠盒裡，擺在高級超市冷藏櫃的最顯眼處。

對一家專門在全球種植莓果的百年企業來說，意味著這裡是一片廣袤無垠、還沒有被任何人真正開墾過的處女地。「怡顆莓」的高層相當有信心，認定中國人遲早會愛上這種酸甜的藍色小果實。

「怡顆莓」的判斷沒有錯，中國人後來真的愛上了藍莓。只是，故事後來的走向，卻完全超出了這家跨國巨頭預期的劇本。

一家外國企業如何親眼看著自己參與培養的市場，在十多年內被做到世界第一，最後連自己也被捲進價格戰？

答案，要回到雲南。

藍莓巨頭的拓荒決心》在雲南打造全新種植系統

2012年，為了在中國尋找適合栽種藍莓的地點，「怡顆莓」派出資深農業專家約翰‧懷茲（John Weisz）旅行中國各地。懷茲最後相中雲南，這裡日照充足，晝夜溫差能鎖住果實風味。可是，即便天氣適合，但雲南土壤貧瘠，水質堪憂，甚至農戶都習慣將廢水傾倒在農田裡。這樣的環境，根本無法種出符合怡顆莓要的高品質藍莓。

既然土地不行，那就把土地換掉。怡顆莓做出了一個大膽且昂貴的決定：全面導入高科技的設施農業。不走以往美國習慣直接將灌木叢栽種在土地上的做法，他們建造溫室，確保環境乾淨不受汙染，將藍莓幼苗栽種在一排排裝滿椰子纖維的巨大黑色容器裡，並鋪設綿延的精密滴灌系統。每一滴水都經過嚴格過濾，並混合著精確計算過比例的營養液，直接送達植物根部。最後這套農業技術成功克服了土壤的先天缺陷，確保了每一顆藍莓的大小、甜度與清脆口感。

但硬體設備只是基礎，真正讓藍莓好吃的關鍵，是品種。2014年，怡顆莓取得了澳洲頂尖育種公司「Mountain Blue」旗下多款優良藍莓品種在中國的多年授權，其中就包含赫赫有名的「Eureka Sunrise」。

在莓果產業的世界裡，品種本身就是競爭力──甜度、果實大小、硬度、產量、成熟時間與保存能力，都會直接決定一顆藍莓可以賣多少錢。

最終這套模式取得了空前的成功。到了2020年，怡顆莓已經能與超過150名種植戶合作，每年穩定產出約3萬公噸、品質極佳的藍莓。曾經遙不可及的「中產水果」，開始源源不絕地流入中國大型連鎖超市與電商平台。這股龐大的利潤，同時向當地市場傳遞了一個強烈的訊號：在中國種藍莓，是一門好賺的生意。

接下來，真正的競爭才開始。

15年產量暴增25倍》藍色黃金變成價格戰

2021年，也就是「怡顆莓」進軍中國10年後，中國超越美國，成為全球最大的藍莓生產國。本土農業公司、私募基金與投資人開始大舉湧入。中國銀行大方地批出農業融資，大型企業瘋狂圈地，搭建一望無際的溫室；就連原本種植傳統作物的小型農戶，也紛紛換上這閃閃發光的「藍色黃金」。緊接著，中國藍莓產業開始以驚人的速度擴張，15年內產量暴增25倍。到了2025年，中國的藍莓種植面積已高達約10.5萬公頃，年產量衝上81萬噸，足足是美國的兩倍。

中國市場成功將一種小眾的外來水果，轉變成了產量驚人的主流作物，但隨之而來的，是價格的全面崩塌。

「藍莓價格大跳水」，是2026年中國農業新聞中，最常被拿來討論的話題。曾經裝在小盒子裡、價格不菲的「中產水果」，如今在中國市場大量供應，價格不斷下跌。2026年春天，雲南主要產區進入集中採收期。數以萬噸計的藍莓在極短時間內同時湧入市場，徹底壓垮藍莓行情。在深圳的超市裡，一盒250公克的藍莓從原本逼近30元人民幣（約145元台幣）一路狂瀉至19.9元（約95元台幣）。到了4月，四川等地的市場甚至出現了「10元人民幣兩盒」的破盤價，部分產區的農戶甚至放棄精緻包裝，直接用塑膠水桶裝著藍莓賤賣。雲南莓的銷售價格，已經從2021年的每公斤45美元，崩跌至今年的15美元。

消費者迎來了「藍莓自由」，如今在中國，就算是普通人也吃得起這種異國水果。最矛盾的是，即使價格腰斬，產業擴張的腳步卻依然沒有停下。

「國際藍莓組織」（International Blueberry Organization，簡稱IBO）指出，雲南的藍莓種植面積依然以每年10%至15%的速度在增加。中國市場也出現明顯兩極化：品質好的藍莓仍能維持較高價格，一般品質的產品卻面臨大幅折價。

對這些果農來說，因為溫室已經蓋了，昂貴的滴灌設備也買了，當價格下跌時，他們的想法是要催促果樹結出更多果實，試圖用極限的產量來壓低單位成本，指望靠規模經濟撐過這波價格崩盤。最後，藍莓市場也開始「內卷」。

所謂「內卷」（Involution），又稱「內耗」，原是社會學概念，指一個社會、組織或競爭過程在發展到一定階段後，無法再取得突破或增長，導致參與者在內部進行白熱化的非理性過度競爭，被引申為「沒有發展的增長」或「惡性競爭」。如今在中國，處處可見「內卷」現象，只是沒想到也蔓延到藍莓市場。

20多場官司》價格戰之外，還有品種戰

但怡顆莓面對的麻煩，還不只是藍莓變便宜。對產業來說，藍莓市場已然進入另一場戰爭。當年進入中國、協助把這個市場做大的怡顆莓，現在不但要面對數量龐大的本土競爭者，還得為藍莓品種的智慧財產權四處打官司。

隨著藍莓種植面積如野火般蔓延，市場上出現了大量未取得授權的專利品種。為了揪出侵權者，西班牙藍莓種苗公司普拉納薩（Planasa）曾祕密聘請調查人員，假扮成果農，潛入雲南一處苗圃購買樹苗。

調查人員告訴《華爾街日報》，苗圃員工私下透露他們是透過關係，從「怡顆莓」的農場裡偷偷取得「Eureka Sunrise」枝條，並在暗地裡進行大量繁殖。這些流出來的植株隨後被送往實驗室進行DNA檢測，證實確實是「Eureka Sunrise」。

2024年底，澳洲育種公司Mountain Blue對這些苗圃業者、果農提起訴訟，最終勝訴。

但官司依然打不完。《華爾街日報》報導，到現在，怡顆莓已經在中國各地發起了超過20起品種侵權的訴訟。就在2026年9月，中國上市農業企業「諾普信」旗下的三家公司，也因涉嫌侵犯藍莓植物新品種權遭到起訴，面臨超過1,000萬元人民幣的求償。

面對越來越激烈的競爭、失控的價格與永無止境的訴訟，怡顆莓卻依然選擇留下。因為中國雖然已經是世界最大的藍莓生產國，人均消費量卻仍低於美國與歐洲，市場仍有成長空間。國際藍莓組織也認為，中國藍莓市場正在從單純追求產量，進入品質、品種與市場分級的新階段。至於棘手的品種侵權問題，怡顆莓只低調表示，希望中國當局能加強對於此類侵權行為的法律規範。

15年中國拓荒史》宛如血淋淋的產業警世預言

回過頭來看「怡顆莓」這15年的中國拓荒史，與其說這是一場農業升級的成功案例，不如說它更像一則血淋淋的產業警世預言。

15年前，他們帶著將藍莓推向十幾億人口的雄心來到中國，這個判斷沒有錯。但他們沒有預料到的是，這片看似完美的藍海，深藏著極易「內卷」的市場基因。在這個市場，不管你拿出多厲害的創新、多高的品質門檻，只要一被發現有暴利可圖，中國資金馬上就會像鯊魚聞到血腥一樣撲過來，瘋狂複製、無腦擴張。等大家把利潤空間徹底榨乾後，為了在互相踩踏中活下去，誰還管什麼品牌和價值？大家只能硬著頭皮打價格戰、瘋狂砍成本，甚至鋌而走險去偷專利。

一顆藍莓的軌跡，精準勾勒出中國市場獨特的變質過程──一個原本追求品質升級的新興產業，最終在極限的內部消耗中，淪為沒有贏家的泥淖。而更可怕的是，當中國國內再也吃不下這些過剩的藍莓時，這股被「內卷」逼出來的超低價洪流，遲早會向海外溢出，把全球市場的遊戲規則徹底打亂。

本文摘自《看》雜誌第279期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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