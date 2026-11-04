35歲丁瑀的熱血人生：家業咖啡、專業飛行、志業報國

【撰文／楊戎真】

現年35歲的丁瑀，是「烘焙者咖啡」執行長兼國際事業負責人。令人驚奇的是，帥氣的他也是個飛行員，創辦了「瑀航航空顧問有限公司」，並著有《飛機迷都想知道的50個超知識》一書。

從小沉浸咖啡香 卻想開垃圾車、開飛機

丁瑀來自一個典型外省與本省結合的家庭，祖父來自江蘇淮陰，父親丁長興1963年出生於台北，是所謂的外省二代；祖母是南投原住民賽德克族，丁瑀較為深邃的眼眸也許就來自這份血緣；外公則出身有南港最大地主之稱的闕家。

身上集合了台灣不同族群的標籤：本省、外省、原住民，加上12歲就隨家人赴美，直到24歲才返回台灣，成長過程中的所見所聞，不限縮於太平洋一隅的島國，「我是一個global citizen（全球公民）。」丁瑀笑著說道。

丁瑀的父親丁長興年輕時曾任職軍旅與情報相關單位，之後走入咖啡烘焙業，父母、姑姑與姑丈也都是咖啡愛好者。1990年，丁長興創立「烘焙者咖啡」（RoastTing Coffee），1991年出生的丁瑀從小就在咖啡香裡長大。他開玩笑說，自己的血液裡除了中華民國國旗的紅、白、藍三色，還有咖啡色。

雖然咖啡烘焙的家學淵源，但從小讓丁瑀感興趣的，卻是各類型的車子。「小時候曾經想要開垃圾車。」他笑著說到那段記憶，大約4歲時，有一天懷孕的母親闕育美拉著他追垃圾車跑。他於是告訴媽媽長大要開垃圾車，「這樣媽媽就不用追著垃圾車跑了！」

到了小學階段，飛行逐漸成為他的夢想。由於家住內湖，父親不時帶他到松山機場看起降的飛機；宮崎駿動畫中反覆出現的天空、飛行器，讓他愈來愈著迷；而國民黨英烈創建民國的英勇事蹟，也讓他充滿憧憬，一心想成為一個忠勇的飛官。他開始尋找航空、軍事相關書籍，也注意視力與身體條件，希望有一天真的坐進駕駛艙。

赴美之後，航空夢終於有機會實踐。高中畢業後，丁瑀正式學習駕駛飛機，之後前往猶他州攻讀航空飛行管理。然而，為了陪伴年邁的外婆，丁瑀決定提前回到台灣，並服了1年又15天的兵役，從2016年回台直到2018年1月外婆離世，期間他幾乎每個週末都到新店陪伴外婆，天氣好的時候還會帶她到海邊、山上，為彼此創造更多的回憶。

這段時間，丁瑀重新思考人生的方向。2018年，他決定投身父母創立的「烘焙者咖啡」，把父母累積近30年的咖啡事業往前推進。念舊的他，分別將外公、外婆的名字中的「萬」、「時」兩字作為招牌名，成立「萬時旗艦廠」。

▲丁瑀表示，「烘焙者咖啡」一直堅持二次烘焙的技術。葉俊宏攝影

堅守「烘焙者咖啡」的獨特價值

接手家業，丁瑀先是守住烘焙者的獨特核心技術「兩次烘焙法」，儘管烘焙的時間變長、成本增加，但咖啡的風味與穩定度成為品質最好的保證。他比喻：「兩次烘焙有點像衣服洗兩次，兩次的成本、兩次的時間、兩次的功夫，但是讓我們活了36年。」

不少知名人士，如：台積電創辦人張忠謀、前國民黨主席朱立倫，以及YouTube共同創辦人陳士駿等人，都是「烘焙者咖啡」的長期愛好者，丁瑀表示，「他們都還是忠於烘焙者的咖啡味。」

「烘焙者咖啡是老而不老。」丁瑀表示，「與時俱進」是烘焙者咖啡的另一個特色，「我們非常願意去傾聽跟創新。」三十多年的咖啡品牌，很容易被過去的成功困住，但烘焙者一方面保留自己的烘焙方式，一方面持續接受新產區、新處理法及精品咖啡風潮。水洗、日晒、蜜處理，乃至近年流行的厭氧發酵豆，都是他們關注與採購的範圍。

「品項的廣度」則讓烘焙者可以滿足市場上更多的需求。超過30個品項的咖啡，從單品、莊園豆到自家配方，丁瑀自信道：「多半的咖啡廠家無法做到這個廣度。」

而B2B（Business to Business，企業對企業）則是烘焙者主要的營運方式，約占營收的八成，客戶擴及各行各業，包括：學校、國際知名咖啡器具商、咖啡店、公司行號、知名建築師事務所、航空公司、連鎖餐廳、進口車商、上市上櫃公司等。

▲「烘焙者咖啡」RoasTing Coffee執行長丁瑀。葉俊宏攝影

是否考慮將品牌發展成連鎖體系？對此丁瑀表示，父母最重要的價值之一不是「把店開到最多」，而是「控制咖啡品質」。他認為，父母不是只以營利為目的，而更像以推廣「精品咖啡」的角度去經營事業。這樣的選擇，丁瑀認為自己必須堅守。

海外布局、站上咖啡世界舞台

2001年，「烘焙者咖啡」在洛杉磯成立美國分公司；2004年至2010年陸續在美國開出兩家精品咖啡門市。但金融風暴後，海外布局沒有照原先計畫一路擴張。丁瑀表示，相較於父母，他在美國待了12年，有更好的海外發展的語言優勢，他希望重新接回那條被金融風暴、疫情等外在環境中斷的海外布局，「我不敢說接棒，應該說是把他們沒有走完的路繼續往前走。」

2019年，丁瑀站上「世界咖啡烘豆大賽」（World Coffee Roasting Championship）的舞台。當年世界級的咖啡賽事在台北舉行，有二十多個國家的選手來台，丁瑀負責多日賽事的中英文主持，賽後活動更移師「萬時旗艦廠」。對烘焙者咖啡而言，這無疑是另一個重要的里程碑。

延續飛行夢想 創辦顧問公司、著書

儘管忙於家業，丁瑀依舊懷抱幼時的飛行夢，只不過不再是自己飛，而是讓別人起飛。2018年，他成立「瑀航航空顧問有限公司」（StarTing Aviation），希望解決台灣學生赴美學飛的「資訊落差」問題。

所謂「資訊落差」，包括：不同州的學費、生活成本、氣候、英文環境、飛行時數累積效率，都會直接影響學習成果。他特別偏好推薦部分學生前往猶他州，原因並不是那裡最有名，而是生活成本、英文環境以及四季氣候，都可能比華人集中的加州，更有利於真正進入飛行訓練。他認為自己的顧問工作是「用最少的成本獲取最大的收益」。而今他輔導過的學生，有人已在美國成為機長，也有人進入台灣航空公司服務。

丁瑀也與兩位同為飛行界的友人，共同撰寫《飛機迷都想知道的50個超知識》，把飛機結構、操作、空中交通管制與航空氣象等內容介紹給讀者。

為了「讓大家更好」投身政治

2022年，希望透過參政對社會做出貢獻的丁瑀加入了國民黨，生命再度駛向另一條航道。他認為，台灣社會很多層面的問題，必須透過政治才能推動與改變，例如：他所在的內湖區長期的塞車問題、他擔任體育老師時所看到的體育教育問題，以及台灣想要更為國際化的英文教育問題等，他都有自己的觀察。

「家業是咖啡，我的專業是飛行，這幾年的志業是政治，就是服務社會，捍衛國家。」說話時，丁瑀眼中閃著堅定的光芒，「我希望把這個環境變得更好，我覺得自己很幸運，我應該要把我這個好運，盡我所能帶給更多的人。」

不過，由於鮮明的「反共」立場，反而不見容於拋下反共旗幟的國民黨，丁瑀成為藍營中的孤勇者。但他深信，當前台灣的處境，反共才能守護自己的家園。他在自己的Threads帳號寫道：「我一直都在用行動推動，像國父孫中山、前總統蔣中正、蔣經國、李登輝，以及前行政院長孫運璿、前經濟部長李國鼎等等『真國民黨』國家棟梁，反共不反中、悍衛民主自由、守護和建設中華民國台灣的使命！」

儘管已被開除黨籍，丁瑀沒有停下腳步，秉持「讓大家更好」的信念，持續在不同場合發出「反共」的言論。他慷慨激昂的身影，彷彿讓人又看到那個不想讓媽媽追垃圾車而立志「長大要開垃圾車」的男孩，以及那個懷抱飛行夢報效國家的少年。丁瑀血液裡流淌的那股熱血，自始至終，從沒有被澆熄。

本文摘自《看》雜誌第279期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第279期）謝謝！