【撰文／曹長青】

2026年9月下旬，中國國家主席習近平訪問美國。這是應今年5月川普總統訪北京時對習近平邀請的回訪。一年之內，兩個世界大國領導人的相互正式訪問，對中美關係的改善具有重要作用，尤其是，也潛在有利於台灣安全，促進台海局勢穩定。因為這次習近平訪美，中美之間的國際事務對抗點大幅降低，更易走向合作。

伊朗戰爭，沒有影響中美關係

首先是當前的伊朗戰爭，中國雖然是德黑蘭的老朋友，但這次沒敢支持伊朗，不想損害和美國的關係，因為川普非常看重其他國家對伊朗的態度，連那個曾被川普視為盟友、朋友的義大利女總理梅洛尼（Giorgia Meloni），都因拒絕美國使用其軍事基地（攻擊伊朗）而遭川普公開批評並絕交。南韓總統李在明曾表示不願幫忙，也被川普修理，並大幅降低美韓軍事演習規模。

所以這次中國沒有公開支持伊朗，得到川普讚賞，他公開提到北京沒有給伊朗提供武器。所以在伊朗問題上，中美兩國領導人更多的是共識，而沒有重大衝突。這是當今國際政治的重要一點。

俄烏戰爭，中美趨向共識

第二就是俄烏戰爭。在拜登時代，美國力挺烏克蘭（提供了3,500億美元支持），中國支持俄國。這是當時中美關係惡化的一個重要觸點。但現在局勢改變，川普總統的美國不再像拜登那樣一面倒支持澤倫斯基，更希望推動烏戰盡快停火、談判，俄烏簽署和平協議。川普已經停止了對烏克蘭的資金援助和軍事支持，連澤倫斯基想要的愛國者飛彈攔截系統，川普也沒有答應給。川普並與俄國總統普丁在阿拉斯加舉行高峰會談，雙方基本達成烏戰結束的框架。澤倫斯基不同意這個框架，那美國的態度就是，不再管，你們雙方就繼續打吧；而打的結果，就是烏克蘭不僅沒有勝利的可能，反而失去更多領土，尤其是生命。

烏戰爆發以來，烏克蘭已失去20%的領土，傷亡過百萬人，人口從戰前的4,200萬降至現今的2,900萬（烏東地區和克里米亞失去近1,000萬人口，加上逃到歐洲的幾百萬烏克蘭人，再不回來了。戰場逃兵就有20萬——烏克蘭國防部長在國會證詞）。所以，在烏戰問題上，中美不僅沒有重大分歧，川普還可能希望習近平幫助調解，促使俄羅斯在談判問題上更加靈活。

北韓核武，中美都想和平解決

第三個國際焦點是北韓核武問題。原有的促使朝鮮半島無核化的「六方會談」（美國、中國、俄國、日本、南韓、北韓）機制早已不復存在。因為烏戰和歐美對俄羅斯的制裁，俄國與美國關係破裂，俄國與北韓結盟，簽署了軍事共同防禦條約，莫斯科公開表示，理解北韓擁有核武的立場，等於變相支持，這是拜登政府用烏克蘭打「代理人戰爭」，不惜美俄交惡的惡果之一。

中國採取默認態度，也不堅持原來的朝鮮半島無核化立場，因為擔心平壤和莫斯科走得更近，中國被邊緣化，降低對北韓的影響力。在中俄兩個大國都支持或默認北韓發展核武的情況下，美國就比較棘手。所以川普總統的策略是，與北韓改善關係、拆解中、俄、朝三角聯盟（希望他們只保持鬆散聯手）。川普總統決定大幅縮小美韓軍演規模，並向北韓領導人金正恩喊話，說與他關係一向很好，並謀求今年11月的亞太經合會議（在中國深圳召開）期間與金正恩見面，都是這種策略的一部分。

從伊朗戰爭就可看出，僅僅靠轟炸，並不能解決根本問題。所以對北韓發展核武等，更不能用軍事轟炸等解決。且不說北韓一旦動用核武，南韓首都首爾就在北韓的大炮射程之內（距三八度軍事分界線太近，所以韓國一直有遷都呼聲），如果一旦美軍轟炸，不能在第一時間摧毀全部的北韓核武基地和大炮，那北韓的報復、對首爾的摧毀會是難以估量的（大首都圈首爾的人口2,600萬，占南韓人口的一半）。

所以，對北韓發展核武問題，無法用軍事解決，只能通過外交等手段運作，保住和平最重要。川普總統被抨擊的所謂「親獨裁者」背後，是有著捍衛世界和平為首任的重要背景和策略因素的。所以，在這種背景下，北韓問題更不會成為中美兩國元首會談的障礙。

台灣問題：川普私下對習近平說狠話

最後是中美之間的常規問題：台灣安全。雙方其實心照不宣，都知道對方的想法，所以也會像以往那樣，各自表述；尤其是美方，更可能一筆帶過，不會多談。雖然說美國的台海政策被專家們稱為「戰略模糊」，其實歷來都是清楚的：不支持台灣宣布獨立，更反對中國武力犯台。其根本點是保持台海局勢穩定，保持現狀，保住台灣2,300萬人民的生活方式和選擇權利。

美國不會公開說「支持台獨」，避免刺激中國，造成台海局勢緊張，因那不符合美國的國家利益和台灣的安全。同時美國更不會像白痴拜登總統那樣，在烏戰爆發之前高調公開宣布，對俄國入侵烏克蘭，美國和北約不會出兵干預，等於開了綠燈。

對中國，川普的兩手策略是：在公開場合，給足習近平面子；但在私下，則明確堅定地告訴習近平，只要我川普在白宮，中國就不要想武力犯台，因為「在我這裡不可以」。後來有報導說，習近平也表態，只要川普當總統，中國就不會對台動武。所以，這次中美領導人再次會晤，台灣問題也不會成為焦點，美方甚至都不會把它作為重點談判內容。

合作而不結盟、競爭而不脫鉤

去掉國際焦點，這次中美領袖會晤，可能更多聚焦在雙方經貿和危機管控問題上。而經貿交易等，是川普的強項。中美之間的關稅戰早已停火，稅率問題已基本確定，所以這次也不存在交鋒。只是在中國的稀土出口到美國、美國的高科技出口到中國等問題上，雙方可能討價還價。結果可能一如既往：中國購買美國更多大豆等農產品，縮小美國的貿易逆差，美國對一些限制出口的產品解禁。這些不是像伊朗戰爭、俄烏戰爭、台灣安全等那類重大原則問題雙方難以讓步，而是都有較大交易的空間。

今年5月川普總統訪問北京時，中國方面就明確提出，希望把中美「建設性戰略穩定關係」作為未來三年以上的框架。美國很可能接受這種建議，因為現在中美雙方似乎都已經開始接受一個事實——雙方不可能消滅競爭，只能學習如何在競爭中共存，尤其是避免戰爭。所以9月下旬的川普和習近平的中美峰會之後，中美關係的大概率是：「對抗降溫但並不和解、合作但不結盟、競爭卻不脫鉤」。

本文摘自《看》雜誌第278期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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