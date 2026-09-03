遲延的藝術：「等一下」是重要致富理財工具

【撰文／林茂昌】

現在買東西真的太容易了。看到喜歡的商品，手指一滑就能「立即購買」；看到限時優惠，倒數還沒歸零，訂單已經送出。科技把交易變得無比順暢，卻也悄悄拿走了一樣古老又重要的東西——思考與沉澱的時間。不知道讀者諸君是否有同感？

「不急」是一種本事

也許我們真正該學的理財技巧，不是「怎麼更快做決定」，而是「什麼時候不要急著做決定」。這道理不論用在購物還是投資上，其實是相通的。筆者喜歡研究所羅門王的智慧，容我引用《箴言》21章5節：「殷勤籌劃的，足致豐裕；行事急躁的，都必缺乏。」不同英文譯本也許用詞不同，但意思大致一樣：周詳的計畫帶來收穫，急躁只會換來窮困。

當然，經文並沒有教我們「買東西前一定要等24小時」這種具體公式，但它點出一件關鍵的事：好的財務決策需要努力籌劃，而不是被當下的情緒牽著鼻子走。因為急躁的下場就是窮困！古人在三千年前就已經知道這點。

為什麼「等一下」是一種理財工具？

既然急躁導致窮困，「等一下」就成了很重要的致富或理財工具。而你的對手則想盡辦法不讓你「等一下」。

想像你在網路上滑到一件很喜歡的東西，第一個念頭幾乎都是：「我想要。」緊接著，行銷話術就登場了：「今日限定」、「僅剩三件」、「錯過這次不再有」。這時候真正危險的，不是商品本身，而是我們把「想要」誤會成「需要」，把「現在不買」誤會成「以後永遠買不到」。

心理學家丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）在《快思慢想》（Thinking, Fast and Slow）裡把人的思考分成兩套系統：反應飛快、憑直覺的「系統一」，以及動作比較慢、需要動腦的「系統二」。購物網站的廣告、折扣、倒數計時和精修過的商品照，都是專門設計來討好「系統一」的，它們的目標，就是讓你在還沒開口問「系統二」之前，手指已經按下去了。

而真正該問的問題——「我真的需要嗎？」、「這個價格合理嗎？」、「有沒有更划算的選擇？」、「這筆錢留著，可以拿來做什麼？」這些通通需要慢下來想。所以，可以試著在「產生慾望」和「付款」之間，刻意架一道時間的柵欄：小額消費，等幾個小時；非必要消費，睡一晚再說；比較大的購買，等個幾天；重大的財務決定，甚至可以等上幾週。等待的目的不是拖延症發作，而是給自己多一次機會問：「如果沒有這波限時優惠，我還會想買嗎？」如果答案是否定的，那你想買的可能根本不是那件商品，而是「不能錯過」所帶來的腎上腺素。

這也是為什麼「購物車」意外地是個好用的理財工具——先丟進去，先別結帳。放一個晚上再看，很多東西到了隔天，突然就沒那麼想要了。

標價之外，還有一堆看不見的帳單

買東西的時候，我們最容易盯著的是標價。一台小車八十萬、一支手機三萬、一台家電兩萬，看起來就是這幾個數字。但真正的成本，通常比標籤上大得多。

車子還有保險、稅金、停車費、保養維修和一路貶值的殘值；房子背後跟著利息、管理費、裝修費；電子產品可能一年後就被下一代機種比下去。更容易被忽略的，是機會成本──如果把十萬元花掉了，就等於失去了把這十萬元留在銀行、投進ETF，或做其他運用的可能性。

所以，那幾天的等待，不只是在「冷靜一下」而已，也是拿來把帳算清楚的時間：我真正付出的，到底是多少？這會讓我們從「我買得起嗎？」進一步想到「這值得我犧牲其他選擇嗎？」

等待，而不是預測

投資圈裡最有名的「等待」故事之一，大概就是巴菲特了。他常用棒球比喻投資：打者不需要每一球都揮棒，可以耐心等一顆自己真正看得懂、價位也合理的好球再出手。這個比喻大家應該都不陌生，但正因為太熟悉，反而容易被輕輕帶過，其實它非常重要。

市場每天都在丟球，但不是每一顆都值得揮棒。1990年代末的網路泡沫就是個經典案例：當時許多投資人害怕「錯過網路革命」，一窩蜂追進熱門科技股；巴菲特則因為看不懂這些公司憑什麼值那個價，選擇按兵不動。後來泡沫在2000年前後破裂，他的按兵不動，事後被大家講成是「先見之明」。

但仔細想想，巴菲特當時並不知道泡沫什麼時候會破。他做的事情其實很單純：誠實承認自己看不懂，然後選擇不參與。所謂的「遠見」，很多時候只是這種誠實的副產品——不是因為他知道未來，而是他更願意承認「我不知道」，然後什麼都不做。這個故事真正值得學的，不是「怎麼預測未來」，而是你沒有義務對每一波市場狂熱都做出反應。看不懂的時候，就忍住衝動。不出手本身就是一個明智的決定。

一個部隊長官的小故事

談到刻意延遲而暫時不作決定一事，我馬上連想到幾十年前當預官時所遇到的一位長官。我們這些小參謀所呈上去的公文，只要不是例行公事，一定會被他退回二到三次。沒有理由，也沒有任何指示。如果鼓起勇氣去問他公文還有哪裡要改的？答案總是：「那是你的事，給我再好好想想！」

後來才明白，他這招也是學他前輩的。一方面公文改了二、三次，絕對比較周詳，不容易出差錯；一方面，他把一件公文看了三次，時間少說也有三、五天，足夠他沉澱、思考或是諮詢旁人意見了。

他這招很快就被看穿，我們當然也有對策，而且很有效。在此先按下不表，文末再公布。

幫自己訂一套「等待守則」

有了部隊長官的啟示，我們不妨把等待變成一套簡單好用的個人規則：

小額、非必要消費：至少等一晚。衣服、鞋子、3C配件之類，如果原本沒打算買，看到喜歡也別急著結帳，先讓它在購物車裡過一夜。

中型消費：等三天。例如手機、家電、比較貴的旅遊或興趣用品。這三天可以拿來比價、看看負評，順便問自己：「如果沒有折扣，我還會買嗎？」

重大財務決定：等更久。買車、買房、創業、大筆投資，這些不該只靠幾天冷靜期打發。應該給自己幾週，甚至更長的時間，收集資料、比較方案、算算最壞情況會是什麼樣子，並且找信得過的人聊聊。

找人商量這件事很重要。《箴言》15章22節也提醒我們：「不先商議，所謀無效；謀士眾多，所謀乃成。」愈是重大的決定，愈不該只聽自己腦內那個急著按下「確認付款」的聲音。

等待不是放棄，而是把主導權拿回來

我們活在一個鼓勵「立刻」的時代：立刻購買、立刻付款、立刻投資、立刻回覆，速度好像等於效率。但財務世界有個挺諷刺的現象：很多錯誤的決定，只需要幾秒鐘就能做出；想修正它們，卻可能要花上好幾年，外加不少利息。

所以，下一次你又看到「最後一天」、「僅剩三件」、「現在不買就漲價」的時候，不妨先停下來。關掉網頁，走出去晃一圈，睡一覺。讓時間替你問一個最簡單的問題：

「如果我不必現在決定，我明天還會做出一樣的選擇嗎？」

如果答案還是「會」，那你大概正在做一個經過思考的決定，放心去買。如果答案變成「好像也沒那麼需要」，那麼這段等待，已經替你省下一筆錢，還順便省下之後懊悔的力氣。

先見之明，其實只是遲到的誠實

「行事急躁的，都必缺乏。」這句話真正值得記住的，或許不是要人永遠慢吞吞地過日子，而是提醒我們：在金錢面前，最昂貴的錯誤往往不是買貴了，而是在還沒想清楚之前，就急著按下「購買」。

等待，不但不會讓我們錯過財富，它更可能幫我們避開那些本來就不應該做的決定。畢竟人生真正的智慧，從來不是比別人更早看懂一顆球該不該打，而是比別人更誠實，誠實到願意承認「這一球，我看不懂」，然後，讓球從容飛過。

【野戰部隊的公文對策】面對部隊長官總是退回公文，最後大家的公文都等到期限快到了才送上去，然後跟長官說這個文很急，要趕快發。

本文摘自《看》雜誌第278期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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