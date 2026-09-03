法律人走進影音場域 廖國翔在演算法的縫隙中說理

【撰文／楊戎真】

白天，他是「有澤法律事務所」助理合夥律師；夜裡，他整理新聞、法案、憲政爭議與網路輿論，把素材轉化成一集又一集政治評論節目──《TaiwanDreamer》YouTube頻道創始人廖國翔，毫不掩飾自己的立場，他自承創立頻道就是要為「台派」提供論述的子彈。

廖國翔一路從台大法律系、台大法律研究所，再到日本神戶大學法學研究科獲得博士學位，並在台大研究所時期考上律師執照，專業領域橫跨《公平交易法》、個資與數據管制、智慧財產權與數位經濟、《行政法》及《憲法》訴訟、《通訊傳播基本法》及《娛樂稅法》等。這樣的履歷，也讓他看待媒體、平台、公民權力時，多了一層制度面的敏感度。

律師工作的價值：不斷思考，也不斷學習

談到自身的職業，廖國翔表示，選擇當律師是「選對工作」，一方面因為律師無時無刻都在思考，要不斷尋找解決方案，逼自己不斷進步、不斷學習、不斷累積經驗。而將經驗一次次用在委託案中，帶給他莫大的成就感。

律師工作也讓廖國翔對「程序正義」有清楚的立場。社會大眾面對一些惡人，發現有律師幫其辯護時，往往心生不解。廖國翔解釋道，國家保障所有被告有請律師的權利，這是《憲法》價值下保障的「程序權」，一個人不管再怎麼樣惡行重大，都有透過公平程序接受審判的權利。

而隨著民主化的發展，台灣司法逐步健全，早已不存在受政黨操控的問題。他指出，當前不少政治人物指控「司法不可信」、「司法是某某政黨開的」，廖國翔以其擔任十多年律師的經驗指出：「千萬不要相信這樣子的話！」他表示，並不知道過往的年代是不是存在想透過特定方式直接影響法官，或直接影響檢察官對個案偵辦的情事，也就是「有關係，就沒關係」的情況，但在其執行業務過程中，「並沒有這樣子的經驗與見聞。」

從PTT到Podcast再到YouTube

喜愛律師工作的廖國翔，為何會成為YouTuber影音創作者？他表示，大約在2012年，也就是馬英九總統第二任任期前後，社會大眾對當時的經濟與政治狀況有許多不滿，PTT上出現許多反諷式創作，他也把既有歌曲改填進政治諷刺歌詞，甚至自己演唱，上傳到自己的頻道，「那時候只是需要一個地方發表。」他笑著說。由於這樣的頻道引起不少人共鳴，「改歌」也成為一個持續的系列。

直到廖國翔到日本攻讀博士學位期間，他開始著手經營公共論述。2024年總統大選後，他在社群平台上撰寫一些談論《行政法》、《憲政法案》與時事相關的文章。但很快發現，「文字」很容易被平台推陳出新的演算機制淹沒，於是他開始把文字錄成聲音，上傳到Podcast《打臉藍白第一品牌》節目。

但廖國翔坦言，如果不是知名的播客，Podcast傳播的速度遠不及YouTube。為了擴大影響力，他開始把內容上傳到YouTube頻道，透過演算法推薦，逐漸累積到目前已有超過14.4萬訂閱戶，累積觀看量破2,300萬。

▲廖國翔坦言，所創立的頻道立場鮮明，那是一種選擇。廖國翔提供

「打臉」不是情緒，而是論述分工

《打臉藍白第一品牌》這個節目的名稱旗幟非常鮮明，是否擔心會把不同立場的人拒於門外？廖國翔不諱言，的確一開始就會篩選掉一些人，但這是一種選擇。他說：「成功不必在我。不必由我去跟人家溝通，我就負責輸出論述，我的觀眾再把我的論述去影響他身邊的人，效果是一樣的。」

令廖國翔慶幸的是，即便立場鮮明，還是有一些不同陣營的人聽過後產生反轉。他說，每一個影片底下，都會看到類似的留言：「我原本不認同你的立場，只是單純想進來看看你講什麼、胡說八道什麼，我一定要來反駁你。但是聽著聽著，好像有道理，聽一集、兩集，我覺得我被你說服了，甚至看清了……」

對廖國翔來說，這樣的回饋，就是他持續把節目做下去的一個非常大的動力。也因此，儘管現在做影片依舊入不敷出，而且經常要熬夜，短期內他在執行律師工作的同時，還是會竭盡所能每週更新節目，持續擴大自己的聲量。

▲廖國翔認為，現在台灣最大的政治危機在於：「是非的界限被刻意的模糊化，政治的利益已經比道德更加被看重。」廖國翔提供

台灣政治的危機：是非界線被模糊

談到台灣的政治環境，廖國翔觀察到，過去政治人物犯錯，例如貪汙、受賄，當事人會覺得羞恥、會道歉並隱退，政治生涯就此結束；政黨也會開除該政治人物的黨籍、停止其職務。「現在是連演都不演了，連道歉都不道歉，貪汙的人說話還很大聲。」他嚴肅地表示，目前很大的危機在於：「是非的界限被刻意的模糊化，政治的利益已經比道德更加被看重。」

廖國翔指出，當大量的政治人物透過自己的渠道發聲，用充滿形容詞的敘事模式不斷跟自己的支持者喊話，就容易形成群體的狂熱、極化，甚至集體的宗教化。且當前社群平台的演算法，只會推受眾想看的東西，「這是自媒體客層的一個分眾化，我是藍的，我只看到藍的；我是柯文哲的支持者，我就只看到柯文哲清清白白。」

「也因此，不管發生什麼事情，只要不道歉、不認錯，能講出一套自己的說法，下面的人就信了，下面的人就是最忠實的力量。某一個人要離開就離開，反正會信的人可以不斷地被吸收進來。」廖國翔認為這是個很大的危機。

廖國翔表示，不只台灣如此，在2020年前後，各國都出現民粹型的領導者。他認為與自媒體的興起不無關係。當傳統媒體式微，新媒體又處於無法管制的狀態，且社群平台只分享你想看的資訊，「只要有自己的社群、自己的頻道、自己的支持者，就能持續製造另一套敘事。」對政治人物而言，就可以不斷釋放出特定資訊，變成一種循環。當社群或影音平台使用者只看見想看的東西，政治人物或意見領袖就更容易把支持者留在同一個回音室裡。

面對偏頗訊息：不要先相信，要先追問

根據英國牛津大學「路透新聞研究所」（Reuters Institute）2026年6月16日發布的《2026數位新聞報告》（Digital News Report 2026）指出，約有54%的受訪者透過社群媒體與影音平台獲取新聞，高過使用新聞機構自有網站與應用程式取得新聞的51%。顯見自媒體不斷在擴大其影響力。

而國安局2025年《中共對台認知作戰操作手法分析》報告指出，中共長期運用匿名抹黑爆料、網路水軍、異常帳號操作與擴大對外宣傳等手法，鎖定「疑美」、「疑軍」、「疑賴」等敘事，藉此激化台灣內部對立、削弱抗敵意志，並影響友好盟邦援台意願。報告也指出，2025年查報逾4.5萬組異常帳號，蒐獲逾231.4萬則爭議訊息。

在此情況下，一般人該如何判斷偏頗、半真半假，或看似專業的虛假資訊？廖國翔沒有給出簡單公式，他認為，資訊判讀是一種面對未知事物的習慣，每個人都不可能精通所有專業，因此，當資訊來到眼前時，廖國翔自己一定會去找不一樣的說法，「尤其要反駁對方時，不能只看自己陣營的資料，我一定要先看懂對方的邏輯。」

當政治語言愈來愈像表演，當演算法左右我們接收的訊息，我們是否應付出更多的精力與思緒，面對海量的訊息問一句：「這件事的證據在哪裡？」讓自身不至於成為極端敘事的轉出口。

價值紛亂時代：在喧嘩裡維持思考

鮮明的政治評論通常會遇到網路攻擊，但廖國翔表示自己倒是很少遇到。可能是身為律師，讓想挑釁他的人，自覺地多幾分顧忌。對於一般網友，他則建議：「該告就告，不必姑息。」但他也提醒，不是所有攻擊都值得花力氣，畢竟要考慮時間成本、精力與金錢負擔。因此第一層自保方式就是降低接觸，眼不見為淨，可直接封鎖攻擊訊息。

從律師到YouTuber，廖國翔表示，自己並不想成為一個專職YouTuber，只是有感於時代的需求，因而投入部分心力，經營論述式的頻道，在這個價值混亂的時代裡，用專業「在紛擾中理清邏輯，在情緒中講求事實，在喧嘩裡維持思考」。

本文摘自《看》雜誌第278期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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