保守投資人的普遍焦慮：沒趕上AI熱潮 怎麼辦？

【撰文／林茂昌】

最近兩年，AI成了投資市場最熱門的話題。

從大型語言模型、生成式AI、AI代理（Agent）、資料中心、GPU、記憶體，到機器人與自動駕駛，幾乎每天都有新的新聞、新的故事，以及新的明星企業。許多相關股票更是大幅上漲，讓不少投資人看得既羨慕又焦慮。

尤其是一些年長的投資人。

他們曾經歷過房地產熱潮、網際網路革命、金融海嘯，也見證過無數市場循環。他們知道投資不該追高殺低，也明白熱門題材往往伴隨著風險。然而，當身邊的人不斷談論AI，當新聞每天報導相關企業創下新高時，心中難免浮現幾個問題：「我是不是錯過了什麼？」「現在是不是該改變策略？」「如果我再不追，會不會永遠落後？」

這種心情其實非常正常。

一個不容易回答的問題

在做這投資決定之前，我們或許應該先問自己：「我是否真的了解AI產業，以及我準備投資的那家公司？」這個問題看似簡單，卻不容易回答。

首先，AI產業仍處於快速演進的階段。新的模型、新的應用、新的商業模式層出不窮。今天的技術領先者，未必能保證五年後仍然保持優勢；今天的熱門企業，也未必就是最終贏家。

對一般投資人而言，要深入理解其中的技術演進、競爭格局與商業模式，本來就不是一件容易的事。

其次，即使我們找到真正優秀的企業，也常常面臨另一個難題：價格。

市場對AI的期待極高，因此許多優質企業的估值也被推升到相當昂貴的水準。這些企業或許真的很優秀，但對價值投資人而言，「好公司」與「好價格」是兩件不同的事情。

當股價已經反映了極高的樂觀預期時，投資人未來的報酬空間反而可能受到壓縮。因此，AI投資最大的挑戰，往往不是找不到好公司，而是不知道自己是否真的了解它，以及目前的價格是否合理。

看看專業投資人怎麼做

如果這個問題讓你感到困惑，其實不必太擔心。因為全世界許多優秀的價值投資人，也正在面對同樣的課題。仔細觀察他們的做法，雖然表面上有所不同，但背後的思維卻相當一致。

有些投資人，如湯姆．蓋納（Tom Gayner）、喬爾．葛林布萊特（Joel Greenblatt）等，早已長期持有谷歌、微軟、蘋果、亞馬遜等大型科技企業，因此自然分享到AI發展的紅利。他們並不是因為預測到AI熱潮而買進，而是因為這些企業本來就擁有優秀的商業模式、強大的競爭優勢與穩定的現金流。

有些投資人則採取反向思考。當市場擔心AI將取代傳統軟體公司時，他們反而認為許多軟體企業未來可能成為AI的重要受益者，因此趁市場悲觀時布局。這以查克．阿克雷（Chuck Akre）為代表。

還有一些投資人，例如莫尼希．帕布賴（Mohnish Pabrai），則堅持能力圈原則。他們寧願錯過熱門題材，也不願意把資金投入自己無法理解的企業。即使因此受到市場質疑，他們依然相信：投資不需要每顆球都揮棒，只需要等待真正有把握的機會。

而霍華德．馬克斯（Howard Marks）的態度則較為務實。他認為AI很可能是一場重要的技術革命，但同時提醒投資人不要陷入過度樂觀。既不要完全缺席，也不要孤注一擲，而是在自己能夠理解與承受的範圍內適度參與。

表面上看，這些人的做法不同，但核心原則其實完全一致。

他們共同相信的一件事

無論是保守派、反向投資派，還是適度參與派，他們都有一個共同點：不投資自己不理解的東西。這正是巴菲特（Warren Buffett）所說的「能力圈」（Circle of Competence）。能力圈的重點，不在於圈子有多大，而在於你是否知道圈子的邊界在哪裡。許多投資人最大的錯誤，不是判斷錯市場，而是高估了自己的理解程度。

當一家公司被市場熱烈追捧時，人們很容易把價格上漲誤認為理解，把市場共識誤認為事實。然而，真正的風險往往來自於：你以為自己懂，其實並不懂。因此，比起思考要不要追逐熱門股，更重要的是思考：如果這家公司明天股價腰斬，我是否仍然知道自己為什麼持有它？

如果答案是否定的，那麼風險可能遠比想像中更大。

如果真的擔心錯過怎麼辦？

對於完全沒有AI部位的投資人來說，其實也不必走向另一個極端。

與其重金押注少數熱門個股，不如考慮用較小比例的資金參與趨勢。例如配置5%至20%的資產於市值型ETF或AI相關ETF，具體比例則依照自己的風險承受能力而定。

事實上，由於AI相關企業在大型指數中的權重已經相當高，因此即使只是持有台灣50、美國S&P 500等市值型ETF，也已經在某種程度上參與了AI革命的成果。

這種做法最大的好處在於：即使AI持續改變世界，你不會完全缺席；而如果市場的樂觀預期過度膨脹，未來出現修正，也不至於對整體資產造成致命傷害。

投資最困難的地方，不是預測未來，而是承認自己無法準確預測未來。當我們願意承認未知，就會開始重視資產配置，而不是孤注一擲；重視生存，而不是豪賭。保留適度的AI部位，本質上不是在押注自己一定正確，而是在為自己保留參與未來的權利。

其實，不投資AI也沒有關係

最後，或許最重要的一件事是：即使你沒有投資AI，也不代表你是一個失敗的投資人。

巴菲特曾經說過，股票市場不像棒球比賽。在棒球場上，三振就必須離場；但在投資市場裡，你可以一直等待自己喜歡的球路出現。你不必每一球都揮棒。你不必參加每一次熱門題材。你更不需要因為別人賺錢而改變自己的投資哲學。

AI或許真的會改變世界。但即使如此，最終能夠為股東創造長期回報的，仍然是企業的獲利能力、競爭優勢與資本配置能力。熱門題材會輪流更替，市場情緒會起起伏伏，但優秀企業持續創造現金流與價值的本質，始終沒有改變。

因此，如果你看不懂AI，沒有關係。如果你還沒搭上這班列車，也沒有關係。真正需要擔心的，從來不是錯過一個熱門產業；真正需要擔心的，是因為害怕錯過，而離開了自己原本行之有效的投資方法。

投資是一場漫長的旅程。看不懂球路的時候，不妨把球棒先放下。耐心等待下一顆自己真正看得懂、打得準的好球，往往比匆忙揮棒更重要。

而如果你仍然擔心錯過，不妨留下一個小小的席位給AI。這不是因為你確定它一定成功，而是因為你願意用有限的代價，保留參與未來的可能性。

本文摘自《看》雜誌第277期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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