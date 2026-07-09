工信工程副總經理劉永慶：台灣美學土木工程最辛苦的一仗

【撰文／謝平平】

「遠望淡江大橋，非常纖細，真是藝術品，但這也是它標不出去的原因。」在工程中衝鋒陷陣多年的「工信工程」副總經理劉永慶眼中綻放著光芒，因為這是他打過最辛苦的一仗——台灣首次以美學為主的土木工程。

2023年初，他剛到工地時，看到公司精英集結此處，號令無法統一，他重新調整團隊，提升進度；2026年5月通車前二個月，淡江大橋前封路進行輕軌工程，完工希望渺茫，他強硬爭取施工空間與時間。靠著絕對執行的魄力，淡江大橋順利通車，且工程零傷亡，完美收官。

頂著外界都不看好、準備解約的巨大壓力，劉永慶重新擬定作戰計劃，包括風險管理。

人對，事情就好辦

淡水河的美景，令曾在淡水居住與作畫達二十餘年的日治時代畫家木下靜涯終身難忘；但工程的艱辛，也讓劉永慶難以忘懷。東北季風為漁民帶來豐碩鰻苗，但吊掛高空的模板瘋狂360度打轉，塔吊下方全員屏息，還好吊車手（塔吊司機）沉著以待，待風速減慢，迅速完成吊裝。

劉永慶要求指揮手、塔吊司機、監工人員必須固定，以培養對環境、爬模系統的熟悉度，新工班嚴禁上主塔。「一顆螺絲鎖得好不好，可能關乎混凝土澆置作業的成敗。」監工無法24小時站在同處，在連續施作工程、高空作業中，更沒有第二次查驗機會，一切只能靠人員的工安意識。在人、機、料三分天下的工地現場，他強調，「人對，事情就好辦。」

例如常被大家抱怨難相處的模板系統施工廠商，劉永慶卻非常認同，「他很龜毛，但我很肯定他，因為他的高空作業，讓我很放心。」而現場24小時輪班的塔吊司機，隔天要上工，前一晚聚餐，絕不飲酒。

除了自律的工班，合作廠商的高效率，也是此次淡江大橋成功的關鍵。

在工信工程的合作團隊中，沒有大型公司，多是如：建山機械、崴肯顧問、國祥營造等中小型企業，原因是大公司都知道淡江大橋難度大，「不成功，便成仁」，因而拒絕加入。但卻因此鑄就一批默契絕佳的團隊，在工地盯場的不是經理，而是總經理、副總經理，一有問題，現場就地開會討論，立赴行動，效率超高。

淡江大橋主橋塔基礎的環撐。劉永慶提供

業主、施工方、合作廠商三方齊心

但現場氣氛並非一開始就如此諧和。

初始，外界不看好淡江大橋能完工，劉永慶天天被叫去開會，工作氣氛低迷，他只能不斷想辦法解決問題。當第四昇層以短短17天完成後，士氣大振，工程進度開始有廠商達標，「本來大家都在檢討別人，後來變成自己不要成為拖進度的老鼠屎。一個帶一個，加快了工程腳步。」他感嘆，相互指責不會讓團隊變好，唯有業主、施工方、合作廠商三方齊心，才能改變一切。

劉永慶也認為，工程或許有神明護佑，三年沒有受到颱風之害，而興建圍堰保護層當下立刻需要25公尺的鋼版樁，船期6個月，加上俄烏戰爭，進口無望。跳腳之際，卻聽聞台中電廠剛好進口一批鋼版樁，因變更設計而放棄使用，正好替淡江大橋的圍堰保護工程解決燃眉之急。

淡江大橋塔吊司機24小時輪班工作。公路局公路人粉專

業界都知道，當初工信工程的困難有多巨大，但劉永慶抱有絕大的信念，「我去，就一定要完成。」客觀因素是牽涉公司名譽、銀行信用，主觀因素則是他身為土木人的堅持。施工期間，不敢休假，年假初三就上工，拚到最後一刻。但近日潤泰集團總裁尹衍樑辭世的消息，也讓他體會到工作不是唯一，應重新思考人生排序。

本文摘自《看》雜誌第277期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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