洞察淨室濾網商機 「鉅為」躍升半導體供應鏈隱形支援者

【撰文／楊戎真】

隨著AI科技的發展，台積電帶動整體上下游供應鏈廠商集體升級，半導體供應鏈所創造的經濟價值，不斷推高台灣GDP與台股指數。2019年成立的濾網供應商「鉅為股份有限公司」，也是國內半導體供應鏈中的隱形支持者。

疫情斷鏈》自建產能生產台灣本土濾網

鉅為創辦人暨總經理簡臨君表示，回台創業前，他在加拿大待了25年，主要在汽車產業工作，熟悉鋁擠型的量產、加工，也熟悉跨國供應鏈運轉。2019年回到台灣時，原本只是半導體業者與供應商之間的聯繫窗口，沒有打算開工廠。那時他想像中的創業很單純，只想輕鬆過代理商的生活──代理產品、打電話、接訂單，不必再像過去一樣到處飛。沒想到因為疫情，國際貨運中斷，代理路走不通，意外開啟了截然不同的創業之路。

2020年開始，COVID-19讓全球物流停擺，也讓原本被視為低價耗材的濾網，突然成為半導體產線無法忽視的關鍵物品。簡臨君回憶，當時許多濾網仰賴海外採購，一旦船班不開、貨櫃進不來，沒有濾網，晶片良率就會下降，半導體廠的成本也會跟著升高。原本不起眼的耗材，牽動著晶圓廠的良率與成本，當務之急是「必須要有本地的供應鏈」。

鉅為的起點，就在這個斷鏈縫隙中出現。

簡臨君利用過去的人脈開始建構濾網的本土生產，把汽車業與鋁門窗業中的框架、密封、加工經驗，移植到濾網的設計與製造上，協助原本不在半導體供應鏈裡的台灣本地加工廠，理解晶圓廠的需求。

原本只想做代理，卻意外發展出濾網事業，鉅為成為半導體供應鏈的隱形支持者。鉅為提供

鉅為的第一個產品，是半導體工廠外部空氣進入時的第一道化學濾網。簡臨君表示，這類產品的規格要求未必最高，但屬於剛性需求，必須先把外部髒空氣擋下來。第一張訂單來得比想像中快。當時客戶正計畫把供應鏈轉回台灣，只要新產品能達到國外進口品的水準，就願意測試採用。2020年，鉅為順利接到總額200多萬元的第一張訂單。

2021年，鉅為正式走向自建產能，從40坪小倉庫、6名員工，到目前已經有36名員工，承租1,000坪廠地，每日可供應約1,800個濾網。簡臨君笑著說道：「原本只想輕鬆地打電話，卻變成四、五千萬的投資。」

循環經濟》從「用完就丟」到「拆解再生」

在所有濾網運用的場域中，半導體的需求最集中、最穩定，占比鉅為營收高達九成以上。半導體對空氣品質的要求也最嚴苛，簡臨君表示，同樣是晶圓製造，「成熟製程」與2奈米、3奈米等高階「先進製程」，對濾網的要求不是同一量級，製程愈先進，濾網更換頻率愈高。一般成熟製程可能一到二個月更換一次；高階製程初期若不穩定，可能一、二週就得換一次。此外，突發空汙也會造成緊急更換，例如南科周邊農地燃燒稻草、附近工廠火災，都可能讓空汙濃度改變，迫使廠務整區換網。

鑑於半導體製程對濾網的高度需求，以及製程中大量更換所產生的廢棄物問題，簡臨君認為，濾網不該只是耗材，應有不同的解決方案。他注意到，濾網製造從過去到現在，設計概念主要是「用完就丟」，但當晶圓廠更換數量龐大，ESG（環境保護 Environmental、社會責任 Social、公司治理 Governance）壓力與成本壓力便同時浮現。鉅為開始思考將濾網的「拆解、整新、再生與追蹤」納入服務流程。

「我們把濾網回收到工廠，把整個框拆掉，膠去除，恢復成可以重複使用的狀態，再把新的濾塊裝上去，重複使用。」簡臨君表示，這樣做的效益相當可觀，以金屬外框計算，一個濾網大約有1到1.5公斤外框金屬，鉅為一天可協助整修約2,000個框，等於保留2到3噸金屬的價值，避免重新開採、熔煉與丟棄。

商業願景》推動濾網「租賃」與「共享」

鉅為主要服務半導體業，產品包括化學濾網、HEPA高效空氣過濾網，以及各式工業用客製化濾網。舉凡半導體、電子、醫療、生技、食品、農業與製造業的無塵室、無菌室及製程過濾系統，與潔淨工程相關的包括：箱體整合、濾網回收、SPF廢棄物再利用、濾網再生與濾材客製化等服務，鉅為從製造到回收到再生，提供了完善的解決方案。

既然濾網能夠再生，是否可以有不同的商業模式？簡臨君認為，如果鉅為可以製造、回收、整修、再安裝，那濾網就不一定要賣斷給客戶，且大型企業各廠規格相近，也有利於濾網共享。

「客戶需要的是持續穩定的潔淨空氣，並不是濾網。」簡臨君強調，只要客戶每月支付一定費用，濾網成為由鉅為管理的循環資產，不但可以降低成本，還可以同時減碳。

鉅為開始積極推動濾網的「租賃」與「共享」，推出可回收濾網，並導入量身訂製租賃方案，強調低門檻投入、循環利用、低碳設計，讓濾網不再是半導體、醫療等高頻更換濾網場域裡的耗材。

儘管濾網的製造已相當成熟，但簡臨君想解決的是供應鏈長期被忽略的矛盾：半導體產業愈精密，愈需要大量乾淨空氣；但支撐乾淨空氣的濾網，卻可能帶來更多廢棄物與能源成本。透過新濾網供應、舊濾網回收、外框整新、濾材更換、再生利用到租賃共享的循環，鉅為試圖改變過去將濾網視為耗材的製造邏輯。

不過，簡臨君坦言，因為半導體客戶對空氣品質要求極為嚴格，寧可整廠汰換濾網，也不願冒險因為空氣品質影響製程，因此這樣的商業模式阻力相對較大，目前仍在推動之中。

全套服務》成為過濾空氣雜質的服務平台

鉅為的服務，不只停留在「進氣端」濾網，今年4月，鉅為宣布擴大布局「工業尾氣」處理市場，推出以觸媒化學吸附為核心的低溫廢氣治理方案，鎖定晶圓廠、印刷電路板（Printed Circuit Board，簡稱PCB，是組裝電子零件的基底板材）、封裝測試產線中，會產生的砷、磷、硼、氮氧化物（NOx）與全氟化物（PFCs）等高風險排放氣體。

鉅為所研發的貝殼炭，透過更多的表面積讓空氣跟活性碳接觸的時間增加。鉅為提供

簡臨君介紹，目前半導體業界主流的處理方式是「高溫燃燒加濕式洗滌」，系統運行中溫度往往達到上千度，因此需要大量天然氣與冷卻水。鉅為將反應溫度壓低至約400°C至450°C，且透過專利吸附劑進行選擇性化學反應。運用場域包含：半導體先進製程尾氣、PCB與封裝製程、火力發電廠、焚化爐等場域，實測結果氮氧化物去除效率可達98%以上，並通過工研院等第三方單位驗證。此外，也研發出有專利的「貝殼碳」，透過曲折的表面積，增加對空氣雜質的過濾。

鉅為提供的不只是濾網，而是圍繞空氣品質、製程穩定、減廢、減碳與成本優化的一整套服務。簡臨君希望未來大家談到空氣、前氣或尾氣處理時，都想到鉅為，「只要是跟氣體相關的，鉅為都可以幫你服務。」

從一人公司、40坪小倉庫，到千坪工廠、數十名員工，簡臨君沒有把成果歸因於單一技術，他認為過程中的機遇很重要。鉅為搭上整個產業供應鏈缺口的需求，以及台灣2025年淨零碳排的要求，發展出相對符合ESG的服務系統，得以躋身這條龐大的半導體供應鏈體系，成為隱形的支持者。

本文摘自《看》雜誌第277期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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