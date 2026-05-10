生態位韌性：談投資組合的冗餘與精簡

【撰文／林茂昌】

不久前，我的住家進行翻修。為了配合工程，我必須經歷兩次大動干戈的搬遷。這次經驗讓我體會到一種長久被忽略的疲憊。令人驚訝的是，在一個平日看似簡潔的空間裡，竟然隱藏了如此之多的雜物。在搬遷前，物品各歸其位，取用並不構成問題；但一旦進入搬遷的混亂狀態，一切秩序隨之瓦解。

過度的儲備：本質上是一種隱性的失去

儘管在搬家過程中我果斷丟棄了許多東西，但剩下的雜物依然填滿了空間，而真正需要使用某樣物品時，卻往往找不到。我一直自認生活簡樸，能克制物欲，但在「愛物惜物」的傳統思維下，數十年的累積，竟在生活中悄悄地種下了有害的「冗餘」。

過期的說明書、備用的電線、多年未穿的衣服、股東會紀念品、親友贈送的禮物……這些東西在被保留的當下，都有一個看似合理的理由：「未來也許會用到」或「捨不得丟」。然而，隨著時間推移，一個關鍵的悖論浮現了：我們為了「提高未來的容錯率」而儲存緩衝，卻因為儲存過多，反而導致整體的「當下效率」下降。

這些冗物不僅占據了物理空間，更占據了「心理頻寬」（Mental Bandwidth）。它們不再是隨時待命的工具，而變成了需要耗費心力去管理的負擔。當儲藏室變成了遺忘的墳場，我才驚覺：過度的儲備，本質上是一種隱性的失去。真正的智慧，在於能精準區分：何時該儲存，何時該釋放；何時是暫時的蟄伏，而何時是結構性的凋零。

脂肪堆積：失效的能源庫

這種對「冗餘」的體悟，讓我立刻將視角轉向投資組合。我想，在市場浸淫數十年的我，是否也陷入了同樣的陷阱？但在處理投資冗餘之前，我試圖從大自然中尋找對應的機制，最直觀的類比便是──身體脂肪的堆積。

從演化生物學的角度看，脂肪是一種極其優秀的生存機制。它將多餘能量儲存起來，以應對未來不可預測的食物匱乏。但在物質豐盈的現代社會，這個機制卻產生了反效果。當脂肪過度堆積，身體的代謝機制會失調，能量調用變得低效。這導致了一種弔詭現象：一個儲存了大量能量的身體，反而無法有效利用這些能量。

我本身曾有過肥胖的經驗，儘管體內累積了巨大能量（脂肪），但日常生活中卻常感到疲倦、缺乏體力，而身體的自然反應竟然是繼續進食。這與堆滿雜物的房間如出一轍：資源看似豐富，卻無法被有效「激活」。

問題不在於「儲備」本身，而是在於缺乏一套有效的「代謝與淘汰機制」。

大自然的啟示：不是變小，而是失去「生態位」

將視角進一步拉遠到生物界。地球歷史上約90%的物種已經滅絕。在一般人眼裡，這是巨大的悲劇；但在系統科學中，這正是自然界維持活力的核心機制。關鍵在於，自然界淘汰的並非「個體小」或「數量少」的生物，而是「失去生態位（Ecological Niche）」的生物。

我們可以觀察狼群與羊群的消長：當羊隻數量減少時，狼因為獵物不足而隨之減少，而草地則因為壓力減輕而變得肥美。這是一種「暫時性衰退」，系統內部存在著恢復機制。只要羊群因為草地肥美而重新繁衍，狼群也能隨之回升。只要狼的「頂級獵食者」這個角色（生態位）還在，族群就有重返繁榮的一天。

然而，如果一個原生池塘被引入外來的吳郭魚，本土魚種便會迅速消失。這是因為原生魚種賴以生存的食物鏈生態位，被更高效、更具適應力的外來種所占據。這種取代是永久性的，是一種「結構性失能」。

這兩個案例揭示了一個深刻的區別：「暫時性衰退」有恢復的可能，而「結構性失能」則意味著競爭優勢的徹底喪失。

投資的辯證：從「市值篩選」到「生態位韌性」

將這個邏輯引入投資領域，我發現許多投資者常陷入「市值篩選」的誤區。

當我們進入股市的時間夠長之後，許多人的投資組合就會在不知不覺中，塞入了數十檔股票：有些是聽信了消息，有些是因為過去的獲利而產生了情感連結，有些則是單純想「買一點試試看」。

於是投資組合變得雜亂無章，需要整理。許多投資人可能直覺以為，就用市值篩選法，把股價表現差的剔除就好了，直截了當！而價值投資者可能認為，股價低正是逢低攤平的時機。如果我們只看股價（市值）下跌就賣出持股或逢低承接，就會陷入恐慌或盲目攤平。

這時，我們面臨一個核心抉擇：當一檔股票的市值下降時，它究竟是「暫時失寵的優質企業」，還是「正在失去生態位的衰退物種」？所以，真正的淘汰標準，不應只是價格，而應該是對「生態位韌性」的深度評估：

第一，護城河是否依然存在？當股價下跌時，這家公司的核心競爭力（如品牌溢價、技術專利、網路效應或高轉換成本）是否受損？如果核心競爭力依然穩固，那麼市值萎縮僅是「族群規模暫時變小」，而非生態位被取代，這反而是加碼的機會。

第二，產業趨勢是否不可逆轉？我們必須區分「週期性低迷」與「結構性衰退」。例如，傳統底片面對數位相機的取代，這是生態位的永久性轉移。在此情況下，無論股價多便宜，該企業都已失去生存根基，應果斷淘汰。

第三，資本配置效率是否惡化？健康的生態位占有者，即使在低谷期，也會將資源投入強化核心優勢。反之，如果管理層在衰退期盲目進行「非相關的多元化經營」（Diworsification），進入不擅長的陌生領域燒錢，代表他們已經失去了對生態位的掌控力。筆者就曾經投資過一家科技公司，其核心業務被新科技所取代，而公司高層卻以大量轉投資於不相干產業來因應。

從淘汰到配置：動態精簡的投資哲學

因此，投資的「精簡」不應是被動的縮減數量，而應是主動的「優化生態」。我建議建立一套動態的資本再配置原則：

果斷汰除「失去生態位」的企業：無論成本價多少，只要其存在的邏輯已消失，就應視為「結構性失能」，立即退出。這如同修剪枯枝，是為了讓養分流向更強壯的部位。

耐心地保留「生態位穩固」的企業：面對短期表現不佳但核心韌性強大的資產，應保持定力，將其視為暫時性的蟄伏，不應因短期的波動而失去長期價值的船票。

集中於「被錯誤定價的優質資產」：將資金從模糊、平庸的標的中抽離，重新配置到具備長期競爭力的核心資產中。

這種策略可稱為「動態集中」──它不是盲目的孤注一擲，而是基於結構性判斷後的資本優化。當你不再持有「可能有用」的雜物，而只持有「不可取代」的價值時，你的投資組合才算真正具備了生命力。

結語：精簡是一種智慧

當我們學會區分「暫時的低潮」與「結構性衰退」，學會辨認「被低估的價值」與「已失效的資產」，投資組合將不再是一個雜物堆，而是一個經過精心設計、充滿活力的生態系。

回首這次搬家與對投資的省思，我意識到人生與投資的真諦往往在於「減法」。在資訊爆炸、選擇過剩的年代，累積往往是出於生存的本能，但唯有學會淘汰，才是真正邁向專業與卓越的門檻。

累積，是人的本能；淘汰，是專業的能力；而精簡，則是一種深刻的智慧。最終，當我們清空了空間裡的冗餘，清空了投資組合中的贅肉，我們所留下的，將不再是沉重的負擔，而是能帶領我們穿梭市場風暴、輕盈前行的真實財富。

本文摘自《看》雜誌第276期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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