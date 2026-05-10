小港醫院健康管理中心 空間＋數位升級 提供美好健檢體驗

【撰文／楊戎真】

座落在高雄市蛋白區，「小港醫院」數十年來服務著南高雄的民眾，病床從過去500床增加到761床，2025年更擴大「健康管理中心」（簡稱健管中心）的營運，一掃過去健檢與門診擠在一起的窘境，服務量能數倍成長。院長室祕書暨健康管理中心組長李秋慧表示，這是健管中心擴建以及數位化所帶來的成效。

垂直整合打造南台灣完整醫療網絡

在台灣扮演重要醫療角色的「高醫體系」，涵蓋高雄醫學附設中和紀念醫院（簡稱高醫）、旗津醫院、岡山醫院以及小港醫院。李秋慧表示，這四家醫院從醫學中心到社區，重點在垂直整合，提供南台灣一個完整的醫療網絡，除了資源共享、資料整合，在醫療方向上也有各自的重點。

其中，高醫為南台灣歷史最悠久的私立醫學中心，結合教學、研究與臨床，具有達文西機器人手術、CAR-T細胞治療、神經肌肉疾病全人照護等尖端醫療設備，目前約有1,720個床位，取得多項國家品質獎，並通過「國際聯合委員會」（Joint Commission International，簡稱JCI）的國際認證。

岡山醫院於2024年開始營運，主要以預防醫學為主，且為中度級急救責任醫院，強調全時全人照護以及慢性病整合，床位約500床。

旗津醫院則為旗津地區唯一的醫院，服務離島近3萬居民，規模相對小，強調社區健康、長照，以及個人、家庭乃至社區的生態系照護。

小港醫院於1998年開始營運，為高雄市第一家公辦民營的區域醫院，由於鄰近工業區，周邊約有1,482家廠商、8,800名勞工，可說是南台灣工業與職業醫學的重要場域。當產業聚落集中、企業健檢需求增加、健康意識抬頭，小港醫院健管中心的轉型與升級有其迫切性。

李秋慧表示，四家醫院的整合，並非只是名義上的聯盟，而是真正達到醫療體系的轉診順暢與資源共享。就小港醫院而言，重症可往上銜接醫學中心，慢性照護與預防醫學則在區域與社區醫院深化落實。她笑著說道：「民眾在小港醫院就診，就等於在高醫看病，因為醫師會支援，民眾的資料高醫那邊也看得到，所以在哪裡做健檢都一樣，一家醫院就診，四家醫院幫你服務。」

▲小港醫院院長室祕書暨健康管理中心組長李秋慧。小港醫院提供

健管中心》空間＋數位服務升級重塑健檢體驗

過去的小港醫院健管中心僅約100多坪，空間擁擠、動線交錯，加上紙本作業堆積，櫃檯忙碌與電話響聲交織成日常場景。李秋慧表示，健檢與醫療的民眾無法分流，常常在櫃檯前大排長龍，且由於過去網頁資訊規劃不完善，民眾臨櫃或電話諮詢往往需要大量解釋，有時候一通電話就要持續15分鐘，民眾也反應電話經常打不進去。

李秋慧坦言，儘管自費健檢是醫院重要收入來源，但囿於空間限制，當時以服務既有客群為主，難以有擴展的願景。但在急診室搬遷後，她積極爭取將健管中心擴大，首長也大力支持。

2025年8月1日，小港醫院健管中心正式遷移至全新空間，擴增至200多坪，動線重新規劃，報到、檢查項目、休息區域劃分清楚，本國人士與外國人士分流，視覺與服務體驗同步升級。

有了更大的空間與全新的規劃，還要有軟體的配合才能提升服務量能。李秋慧表示，全新的健管中心官網不再只是平面列表，而是依「部位」與「預算」分類，內容細化，價格全面透明，例如：如果想做心臟檢查，點選心臟，即可看到相關的健檢項目與價位；如果預算1萬元，系統也會自動列出符合的方案。

▲小港醫院搬遷後的健管中心，讓民眾有煥然一新的感覺。小港醫院提供

談到整個轉變，李秋慧以「翻天覆地」來形容，她笑著說道，過去同仁們經常像在菜市場一樣大呼小叫；如今在明亮、舒緩的空間氛圍中，播放著輕音樂，不自覺地講話都輕柔起來。對民眾而言，「煥然一新」不只是形容詞，而是真實的感受。當健管中心成為一個專業健康管理平台而非傳統檢查室，高階客群自然更願意走進來。

數位轉型》前期梳理＋中期測試＋後期優化

數位的轉型從來不是換一套系統這麼簡單。李秋慧表示，健管中心官網的升級，經過了前、中、後期的規劃。

前期是盤點與梳理，先是對第一線接觸民眾的同仁進行市調，了解民眾最常問什麼問題？有什麼需求？之前遇到的困難點？原系統缺乏什麼？哪些流程容易出錯？哪些環節耗時？哪些資料重複輸入？所有細節都需一一梳理，以便提供系統商正確的方向。

中期進入開發與測試階段，包括：資料匯入、報表產出、名額控管等，都需透過系統商提供的模組進行測試，以確保需求與實際功能貼合。

後期則是修正與優化。系統在實際運作過程中，還要反覆修正與優化，且保留紙本作業，雙軌並行。李秋慧表示，數位化是逐步完善的過程，目前都還在持續優化，進行滾動式的修正。

此外，在網頁視覺上，她認為要顧及舒服度、簡單度，同時考量所在地民眾的特質。她比喻，就像一個人的穿著給人第一眼的觀感，要一下子就讓人家很喜歡，會想往下看。她坦言網頁的設計多次更換，浮誇或會讓覺得人浮躁的版面，都遭到淘汰，最終定案的是「明確、明瞭」，要找什麼資訊，一看就知道，且版面舒服、不複雜。

提升效益》開發新客戶增進跨部門整合

2026年1月新官網正式上線後，截至2月底，瀏覽人次突破6,000，李秋慧笑說：「我那天去看後台數據，很驚訝，原來有這麼多人在找我們。」更重要的是，來院民眾多半表示是「看網頁」來的。從被動接電話，到主動吸引搜尋流量，健管中心真實感受到數位化的力量。

李秋慧表示，最大的效益是接觸到新客戶，以及高階客群、公務人員的增加。她認為，民眾透過關鍵字搜尋，很快就能看到小港醫院的健管中心，且網頁上的資訊清楚、透明，減少了溝通時間與成本。

此外，過去跨部門整合曠日費時的問題也順利解決。李秋慧舉例，過去安排肺部電腦斷層，需要打電話給影像醫學科，但對方可能正在檢查，無法接聽。這時必須請民眾留下電話再回撥，往返多次，有時甚至拖到隔天。如今，各臨床單位的名額直接同步顯示，同仁可以很快回覆，何時還有空位，一目了然；如果有患者取消預約，名額也可立即釋出，行政確認時間大幅縮短。

數位化後效率提升，對健管中心而言，不再焦急等待；對檢查室而言，不再被打斷；對民眾而言，不再反覆往返。

李秋慧也強調，數位轉型，最終改變的不是系統，而是文化。過程中，最大的挑戰其實來自「人」。例如：長期紙本作業的同仁對新系統不熟悉，會抗拒；跨部門的同仁擔心影響病人權益等，都必須要溝通。透過分階段教育訓練，以及保留彈性空間等措施，才逐漸消弭同仁的疑慮。

化被動為主動》將醫療從「治療」延伸至「預防」

健管中心的改變，帶來的不只是舒適度的提升，更是品牌定位的重新塑造與營運邏輯的轉型。從2025年8月迄今，每個月的中高階健檢人數，從單月二、三十人陸續增加至目前單月人數破百，成長幅度驚人。

李秋慧認為，這波成長可以歸因於空間升級與數位化的結合。「空間」代表「形象」，「數位」代表「效率」，兩者交織，創造了加乘效果，形成新的競爭力。

由於有了更好的場域與空間，且搭配數位化提高了健管中心服務的量能與效率，可以一改過去守成的模式，開始更積極推動健檢服務。例如：針對來醫院就診的民眾進行簡訊推播，提醒他已達免費健檢年齡，可以預約健檢；預約完成後，自動發送提醒簡訊：攜帶證件、需空腹、檢查時間等注意事項，將醫療從「治療」延伸至「預防」。

在節慶或假日期間，也可即時更新網站輪播，例如：婦女節推更年期專案，過年提醒飲食注意、預防三高，且可不定期更新健康衛教內容，讓民眾從一次性檢查轉向長期健康管理。

從100坪的場域到200多坪的空間，從擁擠、不便民，到敞亮、分流，從人工依賴到數據管理，小港醫院健康管理中心為民眾開展更為便捷的健檢服務。李秋慧希望醫院未來能發展出「一條龍服務」，民眾從網頁自行完成預約、安排健檢，到最後產出報告，以及報告的追蹤全數串聯，為民眾的健康把關，讓小港醫院轉型為「智慧健康管理」的樞紐，提供全人健康照護服務，客製化滿足個人尊榮特色健康的需求，安排完善的健康檢查，及健檢後續轉介服務，守護民眾健康幸福人生。

本文摘自《看》雜誌第276期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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