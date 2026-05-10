針劑王國南光製藥 跨入預防醫學打造第二成長曲線

【撰文／曾允盈】

台灣最大的針劑廠商「南光化學製藥」，跨足下游診所通路，2025年與「優點診所」合資成立預防醫學中心，統稱「南光醫藥」（NK Biomedical），正式跨足預防醫學領域，計畫打造預防醫學連鎖體系。

南光化學製藥是國內前十大製藥廠，被視作「針劑王國」，產品廣泛供應超過200家醫療院所，是台灣第一家外銷針劑到日本的廠商，也是全台首家引進癌症無菌隔離（Isolator）技術的藥廠。掌舵超過56年的總經理、現任副董事長王玉杯表示，幾年前，南光製藥就有開診所的念頭。

台南起家的南光製藥，2025年8月於台北南港成立國際營運總部，新品牌「優點NK預防醫學診所」也於營運總部開幕，宣告南光從藥品製造商，正式轉型成為健康管理平台。

跨入預防醫學》「點滴治療」鎖定精準受眾

「南光製藥」與「優點診所」討論合資的過程，可說一拍即合。優點診所2018年由創辦人蔡俊成醫師於台中成立，引進日本配方專注於「點滴治療」，透過30到60分鐘的慢速靜脈輸注，將維他命、礦物質等營養直接送達體內，進入血液循環。

「點滴治療」源自歐美自然醫學與日本點滴療法，日本上班族常利用30分鐘的午休時間，透過點滴補充營養成分，讓細胞快速吸收養分。

優點診所長期以來，一直是南光製藥點滴進貨量最多的客戶，透過進一步合作，可以讓南光從醫療端了解臨床需求。

因此，新品牌「優點NK預防醫學診所」強調「預防醫學」，是南光看準三個不可逆的趨勢，包括：高齡化社會、慢性病年輕化和大眾普遍健康意識提升的風潮；目標鎖定三大族群，包括：重視養生的中高齡退休族、預防重於治療的亞健康者，以及癌症康復期患者。

一條龍服務》開創高附加價值自費市場

踏進「優點NK預防醫學診所」，患者首先透過身體組成分析儀，快速測量脂肪、肌肉、水分和骨骼質量，評估健康、精確定位肢體肌肉平衡後，進一步提供醫師依照不同需求，制定個人化的點滴規劃，施打也由醫護專人全程操作。除了基本的保養型的點滴，還有預防感冒、痠痛、抗疲勞，再到癌症營養、美白、傷口癒合等點滴產品。

即使近年新開設的預防醫學診所，幾乎都有點滴治療服務，王玉杯也認為南光的優勢相當明確，「我們是一條龍服務，從點滴源頭直接供應。」王玉杯提到，40年前只有低劑量的維他命C針劑，當時許多醫師發現維他命C能減輕痛苦，因此會在點滴內加入多支針劑，於是回頭要求南光生產高劑量維他命C。而高劑量維他命C，技術的困難在於50%飽和濃度的穩定性，在製藥界極難克服。

作為專業藥廠，檢定標準相當嚴苛，南光利用本身研發的高濃度維他命C療法，針對化療後的「癌疲憊」提供營養點滴支持，不僅解決醫院體系無法長期照護出院病人的痛點，也開創出高附加價值的自費市場。

▲南光邁入第三代治理，王玉杯四子陳本霖，現為南光製藥經理。葉俊宏攝影

獲利模式重組》建立B2C預防醫學中心

南光長年以藥品製造和供應為核心，雖然營收穩定，但是台灣藥廠深受健保與招標制度束縛，王玉杯直言：「三高藥物、慢性病藥，大家都在紅海裡競爭。」南光製藥雖有強大的產能，但這種支撐國家醫療體系的社會責任，往往無法轉化為豐厚的股東利潤。

「優點診所」的成立，標誌著南光的商業模式，正式從製造端的B2B（企業對企業）切入醫療服務端的B2C（企業對消費者）。原有B2B的模式，核心規模穩定、量體大、品牌信任基礎強，藥品推廣需要仰賴醫生。

現在的模式成為管理制度的創造者，也是生技整合服務平台，擁有高附加價值與高毛利。透過與優點診所合作，建立預防醫學中心，南光製藥提供高品質的藥品與研發技術予診所通路，再由診所直接服務終端消費者。

優點診所預期帶來的營收結構變化，包括整體毛利率提升，收入的結構也逐漸轉為長期式的健康管理，並且可以強化品牌的議價能力。

在管理制度部分，南光扮演醫務管理者的角色，從合作專業醫師、基本流程規範到品質監控，全部制度化。「我們讓醫生坐下來只要負責看病、照顧病人，其他的經營管理由南光的制度來代勞。」此舉不僅降低營運風險，更具備快速連鎖複製的可規模化潛力。

▲王玉杯是台灣本土製藥業首位女性總經理，2023年出版《誠擔：王玉杯一生懸命的南光傳奇》暢談成長心境。南光化學製藥提供

針劑王國》台灣第一引進RTU即用型產品

南光製藥此次的轉型，78歲的王玉杯仍是關鍵推動者。採訪過程她精神奕奕且思緒敏捷，還與記者分享自己打完點滴的轉變。

1963年王玉杯的公公陳旗安創立南光製藥，跟所有老牌藥廠一樣，是家庭式的工廠。陳旗安當年指定就讀台北醫學院藥學系的王玉杯成為陳家媳婦，就這樣肩負藥師、廠長多重角色，扛起南光製藥，與丈夫陳立賢帶領南光從20人的小藥廠，成長至600人的大藥廠。

王玉杯也是台灣本土製藥業首位女性總經理，打造南光成為「針劑王國」，從早期製造大型點滴瓶，又從德國引進亞洲首部PP軟袋填充設備，跨入點滴輸液領域。

南光製藥也是台灣第一家引進隔離技術與RTU（Ready-to-Use，預充式注射劑）即用型產品的廠家，護理人員能直接使用成品藥液，無需現場稀釋，減少感染風險，有效降低醫事人員的工作負擔。COVID-19疫情之後，RTU迅速成為全球的重要備品，南光也順勢打入美國市場。

實驗室出身的王玉杯，拚的是技術投資是否到位，對穩定性與品質有極致要求，也成為南光的企業DNA。

邁入第三代治理》國內外市場穩定布局

在國際市場上，南光製藥展現出老牌藥廠的韌性。儘管美國市場曾遭遇通路商財務問題的挫折，但南光在日本市場已經扎根極深。王玉杯提到，南光從1999年就打入日本市場，包括點滴到癌症藥物的ODM和OEM。王玉杯笑道，有次到日本，甚至讓日本社長親自接待，並演出傳統舞蹈以示尊重。

目前南光製藥的外銷占比下降至25%，「但是今年日本市場會有大爆發。」王玉杯透露，目前已有多項高難度針劑進入轉廠備案階段。

此外，近日南光也與成大、配客嘉（PackAge+）攜手合作，啟動永續循環包裝，透過永續循環包裝合作系統，將醫療配送所用的紙箱與塑膠緩衝材，替換為可重複使用超過50次，可追蹤碳排的循環箱。

南光布局綠色物流已久，早在1997年就導入Non-PVC環保打點滴袋，也推出全國首款無塑毒點滴，藉由循環箱補上運輸端的減碳缺口，從生產到運輸全流程都進行減碳，成為製藥產業完成綠色物流的第一家藥廠。

南光根基於台南，王玉杯笑著說在地鄉親一直期許優點診所能開回台南。談到看中南港作為營運總部的過程，是緣分也是安排，更是王玉杯的精準判斷。由於南港具備幾大優勢，包括產業聚落效應，也是國際交通樞紐，新總部象徵南光從傳統製造走向國際化經營，對吸引跨國人才、策略夥伴和國際投資者有關鍵意義。

採訪末了，王玉杯笑說自己經常只睡4小時，每天仍親自閱讀大量公文。然而正值轉型的關鍵時刻，南光如今已啟動接班計畫，邁入第三代治理。王玉杯與四位兒子共同開創的第二成長曲線，也為台灣傳統藥廠，提供兼具技術深度與市場廣度的範本。

本文摘自《看》雜誌第276期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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