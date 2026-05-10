虛假訊息無孔不入 台灣事實查核中心：忍、想、查、問、戳

【撰文／楊戎真】

在社群平台滑動手指的幾秒鐘之間，一則真假難辨的訊息，可能已悄悄影響了判斷、情緒，甚至行動。從過去內容農場大量未經考證的訊息、疫情期間的疫苗謠言，到每場選舉前後的政治風向圖卡，再到近年大量出現的AI生成影片，台灣的資訊環境，正面臨前所未有的考驗。

「很多人不是因為笨才相信假訊息，而是他們沒有被訓練過如何辨識。」台灣事實查核中心總編輯陳偉婷表示，每當有重大事件或議題發生時，該中心的查核量就暴增，而這些虛假訊息大約有兩大類：一種是單純的資訊錯誤，另一種則是惡意操弄的「虛假訊息」（disinformation）。

「傳播的人明明知道他的訊息過於片段，可能有誤導性，但他帶著惡意的意圖，想要影響台灣的資訊生態。」陳偉婷表示，這類型的虛假訊息較難處理，「傳述的語言會刻意有一些模糊性，不會有明確的基礎事實錯誤可以查，可是你完全知道他想幹什麼！」

陳偉婷指出，現在很多傳言，每個單一資訊點都是真的，但被拼接成一個高度誤導的故事，透過模糊的敘事，刻意引導特定認知或情緒。這些虛假訊息奠基在民眾既有的刻板印象上，再加上資訊空白，極易讓民眾無形中受騙而不自知。

基金會緣起》因媒體亂象而設立

台灣事實查核中心成立於2018年底，最初由關注媒體環境的民間團體共同發起。當時的背景，是因為社群平台成為主要資訊來源，卻缺乏足夠的把關機制，導致錯誤資訊與誤導性內容快速擴散。

初期團隊規模僅有兩、三人，主要針對網路熱傳內容進行查證。隨著業務逐步擴大，2021年台灣事實查核中心正式轉型為教育基金會，目前團隊約12名正職人員，其中約一半為專職查核記者，另一半投入媒體識讀教育的推廣。

▲透過簡單的圖卡示意，讓民眾分別錯假訊息。台灣事實查核中心網頁擷圖

查核困難》補足脈絡讓讀者自行判斷

理論上，查核應該以證據回應謠言，但在高度政治化的環境中，事情並不單純，而且很多虛假訊息乃至認知作戰難以查核與溯源。陳偉婷表示，來源屬於境內的訊息，相對比較好反蒐；如果是在境外，比如來自中國的微博社群，頂多發現有這個路徑，但也很難釐清是否真為境外，因為從IP位置也很難斷定人到底在哪裡。

陳偉婷說明常見的操作手法：造謠者多半採用「接力」的方式，初始的造謠者「放了就走」；放完之後，接棒的人會擷圖並轉傳，看到有人擷圖、轉傳之後，就把原始資訊刪掉，因此永遠找不到源頭。

另一方面，專家學者越來越不願意公開發言，擔心被貼上立場標籤；有時候查核內容也可能被視為「替某一陣營洗白」。「很多人其實不是在看證據，而是先用意識形態決定要不要相信。」陳偉婷坦言，這也是查核中心逐步增加「解釋性文章」的原因──在涉及價值選擇的議題上，與其直接判定對錯，不如補足脈絡，讓讀者自行判斷。

影響最大》健康與政治假訊息風險高

若以實質傷害來看，健康醫療類假訊息的風險最高。像是一些鼓吹服用未經證實藥物的內容，民眾如果貿然嘗試，可能直接影響身體安全。

另一大宗則是政治與公共政策相關傳言。在高度對立的輿論環境下，中間選民往往無所適從，只能在片面資訊中做出判斷。

「媒體本身的立場化，也讓民眾更難找到可信的中立資訊。」陳偉婷指出。

因應之道》「批判性忽視」選擇不被牽著走

陳偉婷強調，媒體識讀的門檻其實很高，要求每個人都去查證，並不現實。因此，近年國際間開始強調一個新概念──「批判性忽視」，「你不一定要查清楚，但你可以選擇不要被它牽著走。」她解釋，當一則訊息刻意挑動恐懼、憤怒、仇恨時，先滑過、不互動，就是一種有效的防禦。

在此基礎上，查核中心也提出簡化版的行動口訣：「忍、想、查、問、戳」。

忍：忍住不轉傳；

想：想想誰在告訴你這件事；

查：查是否有可信來源；

問：問身邊的人或專業管道；

戳：在確認後，戳破錯誤資訊。

「其實只要做到第一步──忍住，就已經很重要了。」她強調。

理性溝通》處理焦慮與不安更為重要

許多轉傳假訊息的人，並非來自惡意，而是在不知情的情況下，相信假訊息並產生認同，且基於對家人、朋友的關心，或人際互動的需求而轉傳，希望也獲取他人的認同。面對這樣的心情，直接指責、丟查核報告「打臉」，往往只會讓對方拒絕溝通。

陳偉婷建議，應先感謝對方分享，再詢問為何相信這則訊息，引導其自行發現疑點，最後才補充其他資訊。

「假訊息的問題，很多時候不是知識，而是情緒。」她認為，若未處理焦慮與不安，單靠事實反駁，難以說服。

AI普及》對看似無害的粉專保持警覺

隨著生成式AI的普及，假訊息不但產製成本大幅降低，且產出量與速度驚人地成長，查核速度往往難以追上。陳偉婷提醒民眾要「提高警覺心」，並建議民眾要能夠了解AI能做到什麼程度，對AI生成的圖、影片更能建立免疫力。

她也提醒，社群上的很多粉專，看似無害，卻隱藏著風險。她舉例，有些臉書粉專平常可能放的是美食、旅遊景點的貼文，卻突然穿插跟美食、景點無關，但政治討論很濃厚的貼文，「是誰在操作我們不知道，可是這樣的社群確實隱藏著風險。」

此外，一些「抒情故事」粉專也存在著「潛移默化」的目的，該類型粉專會發一些軟性文章，例如：「我的先生在醫院，遇到什麼樣的狀況，我覺得我們要好好珍惜跟家人相處的時光……」雖然有些粉專只是持續發很多溫馨故事，留言區也很多正面的留言與之互動，但因為不知經營者，對其還是應抱有警覺，「這是另外一個方式，就是默默地讓你覺得這個粉專很無害，都在講一些溫馨正面的東西，但是哪一天會畫風丕變，我們不知道。」

甚至有時候不用突然轉變，可能就會穿插一兩句，例如：「現在台灣的健保真的太不方便了，我等病床等了30天。」字裡行間帶動你對台灣各種制度的不信任與疑惑，「他就利用這種方式潛移默化。」陳偉婷提醒：「完全看不出來是誰在經營的粉專或頻道，滑過就算了。」

▲透過臉書、Instagram、Line等社群傳播，以達到澄清錯假訊息的作用。台灣事實查核中心臉書擷圖

建立防線》「不轉傳」讓撕裂消弭於無形

虛假訊息的傳播，傷害的不只是個人認知，更可能影響人與人之間的信任與理解，甚至對整個社會造成撕裂，乃至成為國家安全的破口。

台灣事實查核中心會通過各大社群平台，包括：臉書、Instagram、Thread、X等，接觸不同年齡層的受眾。陳偉婷表示，短影音也是重要的澄清方式，台灣事實查核中心花很多時間做社群溝通，希望民眾看到這些精心製作的貼文的內容、圖卡等，就能有清晰的答案。

在這場如迷霧籠罩的資訊戰裡，台灣有不少打擊假新聞的單位可以查核事實，如：台灣事實查核中心、MyGoPen麥擱騙、假新聞清潔劑等，均提供查詢管道，包括透過官網、Line@、臉書、Instagram等多個渠道，民眾都可以提供訊息讓事實查核中心進行查核。

不同的查核機構提供的，或許不是所有答案，尤其在無法查核的議題、無法驗證的謠言上，存在著缺失，但透過基礎的邏輯與識別，民眾不妨少一點情緒反射，多一點停頓；少一點指責，多一點引導，拉起一道虛假訊息的防線，讓撕裂消弭於無形。

這條防線，不只存在於專業機構，也存在於每一次選擇「不轉傳」的瞬間。

本文摘自《看》雜誌第276期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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