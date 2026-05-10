鎖定7%羽球用品精準受眾 「初應」極簡美學拿下高單市場

【撰文／曾允盈】

羽球市場正處在矛盾的時代，隨著「羽球世界聯盟」（Badminton World Federation，簡稱「世界羽聯」BWF）推動職業化，戴資穎、李洋、王齊麟、周天成等明星球員崛起，台灣羽球從公園運動轉向專業競技，器材的競賽也加速升級。

羽球市場迎來產值高峰，消費者不再滿足於「能打就好」，而是追求更高的品質，甚至與偶像球星同款的商品。然而與此同時，羽球用品的傳統大廠卻陷入了設計同質化和通路僵化的泥淖。

楊哲一與夥伴創立的台灣羽球用品新創品牌「初應」（TRUEiin），概念結合羽球的「Inside」，和中文「初心不變」之意，也有「真實true」的諧音，2013年開始籌備，成立於2016年。從小就是羽球好手，楊哲一的商業布局，不只是個人創業，也可以說是對世界羽球市場的回應。

改變球場美感》鎖定不被滿足的7%

楊哲一有多重身分，目前作為台灣當代藝術家被廣為人知。他曾獲全國羽球比賽冠軍，成大資源工程所畢業後，進入中研院成為研究員；作為科學家時，曾經發表影響力高的「科學引文索引」（Science Citation Index，簡稱SCI）論文。

與此同時，他利用公餘時間回到宜蘭推廣羽球，進入育幼院教學，並接觸羽球用品的經銷。正是這段教球和銷售的歷程，楊哲一深入觀察傳統體育用品通路的現狀，和羽球用具在美學上的匱乏，為自創品牌埋下種子。

楊哲一指出，羽球市場中，90%消費者會被大廠廣告、明星贊助與連鎖通路的陳列驅動。但是根據他的觀察，市場中也存在不滿於大廠的現況，約7%～10%的精準受眾──這群人通常是35歲以下的資深球友，對美學更加敏銳，對用具的細節期待更高。

羽球拍和運動用具，長時間都沒有改變，只是換個水標（球拍中桿的轉印水貼紙或球拍鑑定標籤），不需要研發成本。楊哲一走訪各地觀察，歐洲的小品牌卻不一樣，設計精緻，「我到里斯本、瑞典逛體育用品，每間都像精品店。因為他們在心態上，寧可做到倒掉，也不做不好的產品。」

大品牌考慮產能，在設計語彙上通常比較中庸，「我可以走得比較極端。」楊哲一認為，台灣沒有理由做不出精美的用具，「我們缺乏的是改變羽球場上美感的品牌，所以我這樣思考，就不會再去競爭一個重資本的品牌。」

依循德國包浩斯（Bauhaus）美學和台灣工藝精神，他將當代議題、藝術文化、超越與突破的精神、趣味性注入產品，推出當代藝術家聯名系列球拍，如與藝術家涂維政聯名的「驫速系列」、與藝術家李默父聯名的「敕令系列」，以及山水系列球筒、軟木羽球包。

▲初應的核心精神為「極簡」，鎖定精準受眾。初應提供

初應的核心精神是「極簡」，延伸出美觀、實用且富有文化的產品。「裸拍」（Nackt）系列球拍，沒有水標，擊中使用者對純粹手感和環保意識的渴望，「水標需要請人一張一張貼，無水標訴求環保，減低自然負擔。」推出後果然供不應求。

網友的反饋也很正面：「不論是外觀設計，還是手感和球路表現，我對初應旗下產品的印象分數都滿高。」這7%的受眾客單價高、忠誠度強，且具備社群的影響力。

尋找合拍代工廠》打造全球供應鏈護城河

初應的供應鏈遍布全球四個區域，包括70%以上在台灣的高端研發和碳纖維複合材料技術核心生產技術、中國代工廠處理中低端產線和成熟度高的消耗品，以及提供頂級材料的日本，並在美國採購高科技的化學助劑，優化產品的性能。

雖然東南亞人工便宜，但因為當地缺乏原物料，考量到運費與物流的成本，且東南亞技術只能做比較中低端的「鋁鐵拍」，不符合初應的品牌定位。

為了穩定掌握供應鏈，楊哲一花了三年時間走訪全世界兩、三千家代工廠，他表示這是一段鮮為人知的苦行過程。

當初帶著厚厚的筆記本，記錄細節，深入了解代工廠的作業流程，終於找到一樣在細節上堅持的合作夥伴。訪談中楊哲一強調自己做科學出身，透過科學化的管理，確保小品牌也能擁有近似百年大廠的良率，也建立起相當嚴謹的生產標準。因為誠懇與專業，成就雙方長時間緊密互信的關係。

然而生產上並非沒有瓶頸，「台灣製造雖然仍然是高品質的代表，但是產能越來越稀缺。」兩岸皆有合作的代工廠，楊哲一提到，傳統製造業撐起台灣產業的根本，然而許多二代不接班，人才和產業持續轉移，羽球用品的未來，恐怕將是高端研發與有大量產能的中國的天下。

▲初應位於宜蘭市的旗艦店與一般羽球運動用品店相當不同。初應提供

老店經銷》解決新創的信任危機

因為了解體育用品銷售的精髓，楊哲一近年選擇捨棄加盟，轉向全台各地的「老字號」體育用品店。

「體育用品老店老闆不僅有資源，而且很有經驗，他們看過幾十年來的市場起落。」新創品牌最怕通路端因為經營不善倒閉，導致貨款收不回來。初應選擇與財務穩健、深耕地方已久的老店合作，打造穩健的通路系統。

不僅如此，老店老闆通常是專業穿線師或是運動員，對球拍細微手感的差異相當了解，不需要品牌端特別教育。楊哲一話鋒一轉，「其實不上水標的球拍最好打，拍框有螺旋狀紋路，可以降低風阻，是雙破風的專利，螺旋中桿也是我們的專利。」細數初應二十餘個產品專利，都是針對羽球運動員的痛點一一突破。

初應的台灣市場約占七成，其餘包括歐美、瑞典、東南亞等地。目前的通路虛實並進，除了羅東、新北、高雄三家概念店，全台約有100個合作據點，這些點不只銷售，也肩負提升品牌信任度的任務。

展望未來，「今年我們要啟動跨境，賣進歐美的電商。」楊哲一計畫透過線上銷售，與高單價的客製化服務，將台灣的設計美學向全球輸出。

永續經營》創造小眾品牌價值

楊哲一想法靈活，堅持理念，運用有限資源精準決策。他精準點出小眾品牌的價值，「我們研發產品有兩個條件：一是歷史上沒有出現過，第二是競爭品牌沒有的。」

面對未來，他提到AI就是風口，街邊門市將從展示商品，轉向提供預約服務，並將重心轉向跨境電商和自媒體經營。

創業的艱辛就如「一代拚人家三代」，會面對很多學校沒教的問題，唯有不害怕挫折才能克服。楊哲一用科學的管理、藝術的美感以及對傳統的尊重，建構獨特的商業生態。

訪談間提及初應的未來，楊哲一多次提及從管理開始，「如果你對員工好，員工就會對產品好。」他鼓勵員工開拓眼界，認識自己，重視生命的體驗。他也指出，今年將開始進行交棒，逐漸把決策權交給團隊年輕人。

初應的Logo，也是楊哲一的創業理念，高掛在宜蘭市旗艦店。身為羽球運動員，永保初次在球場上Inside的初心，是楊哲一對自身和品牌的期許。

本文摘自《看》雜誌第276期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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