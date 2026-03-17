當政治意圖走進文化版面 該警惕什麼？

【撰文／楊戎真】

近年來，歐美主流媒體的「文化」版面，早已不再只是報導娛樂與體育，而是悄然成為政治意圖的新戰場。從流行歌手、體育明星，到奧運選手與表演藝術者，文化人物被反覆塑造成「價值象徵」，而非單純的創作者或運動員。這樣的轉變並非偶然，如果政治立場在政策層面難以說服大眾時，有心者便轉向情緒動員成本更低、質疑門檻更小的文化場域。

名人如何被打造為「政治代理人」

以《紐約時報》近來的文化報導為例，21歲花式滑冰選手伊利亞．馬里寧（Ilia Malinin）在冬季奧運中，因為成功完成消失48年的合法「後空翻」演出，不僅被捧為運動新星，更被賦予「顛覆傳統」、象徵「進步價值」的人物；反對或質疑者，則被視為立場「保守」、「過時」。表面上，這仍是一篇文化新聞，實質上，卻已完成一次價值立場的預設與觀眾情緒的引導。

問題不在於文化是否可以表達立場，而在於媒體「只允許某一種政治價值」被反覆包裝為「時代精神」，而將不同意見排除在文化舞台之外時，文化領域便不再是公共空間，而是成了政治的延伸舞台。對民主社會而言，這樣的文化政治化，或許比赤裸裸的政治宣傳更值得警惕。

娛樂與體育之所以成為政治動員的場域，關鍵不在影響力大小，而在於「質疑成本極低」。當政治人物發言，社會自然會檢視其動機、政策與責任；但當名人站上舞台，其政治立場卻往往被包裝成「良心」、「真性情」或「勇敢發聲」，反對者如果提出質疑，容易被指責為冷漠、不近人情，甚至「站在歷史錯誤的一邊」。不論是非善惡，只論意識型態，這正是名人政治化最核心的操作邏輯與危害。

以近期也轟動一時的波多黎各饒舌歌手「壞痞兔」（Bad Bunny）為例，當他在超級盃與葛萊美舞台上的政治表態──直接對美國「ICE」（移民海關執法局）開嗆，美國主流媒體幾乎一面倒地讚揚。《MSNBC》刻意淡化其具體言論內容，而是強調「即使未指名道姓，也成功激怒川普」的效果。《今日美國》（USA Today）則將其公開抨擊ICE的發言，描述為「替弱勢發聲」，卻幾乎不提ICE所面對的美國實際治安與執法困境，也未呈現任何不同立場的聲音。在這樣的敘事框架下，名人不再只是表達個人意見，而被默默升格為道德權威；政治辯論也不再圍繞政策利弊，而是轉化為情緒立場的選邊站。對民主社會而言，這種「低成本、低審查」的政治代理人，恰恰是公共討論品質被侵蝕的開始。

文化衝突被包裝成「民主必然」

如果說娛樂名人被政治化是情緒動員的前線，那麼某些媒體的角色，則是將這場文化衝突「制度化」。在《政客》（Politico）的相關報導中，圍繞「壞痞兔」等文化人物的爭議，被重新定義為「民主」與「反民主」的對立，支持名人做政治表態，被描述為捍衛多元與進步；對此表達反感或質疑，則被貼上「威脅民主」的標籤。

這種敘事的關鍵問題，不在於支持或反對某位藝人，而在於它悄然改寫了「民主」的定義：民主不再容許不同立場在公共空間中理性競爭，而是預設某一組價值為「正確答案」，其餘意見則被視為需要被管理、被糾正的問題。

對讀者而言，這樣的制度化文化戰，比情緒化的娛樂新聞更具長期影響力。它讓公共空間逐漸失去中性討論的可能，使政治不必再理性辯論說服反對者，只需在文化場域中不斷確認誰站在「主觀上正確的一邊」。如果民主被簡化為價值站隊，文化很可能就成了分化社會的放大器。

為何有些媒體刻意不把娛樂變成政治戰場

對照之下，同一時間內，美國保守派媒體如《福斯新聞》（Fox News）與《極限新聞》（Newsmax），則刻意避免將娛樂與體育作為政治動員的主舞台。它們的版面重心仍放在邊境安全、國安威脅、經濟與政策問責，即便提及文化人物，也多半聚焦於「文化被政治化本身是否合理」，而非借名人之口替政治立場背書。這種編輯選擇，說明文化政治化並不是新聞操作的必然，而是路線抉擇。

以《福斯新聞》近日的報導為例，其頭條集中於住房可負擔性、邊境執法與國安議題，並未出現以「壞痞兔」或流行文化作為政治敘事核心的主文。《極限新聞》同期間的重點放在軍事、外交與言論自由，娛樂政治動員並非其主要議題。

這樣的對照提醒我們：把政治拉回政策，把文化留給文化，並不是落伍或保守，而是一種對公共討論品質的自覺選擇。某些媒體選擇不動用娛樂與名人來動員情緒，反而更清楚地反映出另一陣營為何如此倚重文化戰──因為在理性辯論難以占上風時，推升情緒與意識型態的認同，才是最省力的捷徑。

台灣為何更該警惕「文化戰」

對台灣而言，文化政治化並不是遙遠的美國內政，而是一種正在被快速複製的敘事模式。台灣主流媒體高度依賴外電來源，特別是來自《紐約時報》、《MSNBC》、《美聯社》的娛樂與文化新聞，且往往未經深思就直接引入其價值框架。於是，原本屬於娛樂版面的國外名人言行，被包裝成「進步象徵」；而提出質疑的聲音，則容易被貼上「保守」、甚至「反民主」的標籤。這樣的現象，其實與台灣藝人長期面臨「政治表態」壓力的經驗並不陌生，只是換了一套來自西方自由派媒體的語言與包裝。

回顧近年台灣媒體對國際娛樂政治化事件的報導，多半聚焦於「誰表態了什麼」，卻較少追問：為何文化人物必須承擔政治象徵角色？又是誰在決定哪些政治立場可以安全地進入文化版面？這樣的選擇性呈現，正是文化戰最隱蔽，也最有效的部分。當政治爭議被包裹在音樂、體育與流行文化之中，讀者往往在不自覺中完成立場認同，而錯失對政策、制度與國家利益的深入思考。

對一個長期面臨思想滲透與認知作戰的社會而言，台灣尤其需要分辨：文化可以多元，但媒體不應將文化單向政治化；名人可以發聲，但不該被塑造成不可質疑的道德權威。否則，當公共討論只剩下情緒站隊，民主表面看似熱鬧，實質卻正在被掏空。

對台灣而言，真正成熟的民主，不是跟著名人表態起舞，而是能在文化熱潮中，要求新聞回到事實、回到制度、回到可被檢驗的公共利益。否則，文化越熱鬧，民主反而越空洞。

面對認知作戰，社會更需要的是能區分「文化表達」與「政治動員」的媒體素養。文化可以多元，政治可以競爭，但民主社會最不可或缺的，是讓公民保有冷靜思考、拒絕被情緒裹挾的空間。

《世紀血案》何嘗不是文化戰

如果只把文化戰理解為美國左右派之爭，仍然低估了它的真正風險。事實上，將文化、娛樂與情緒高度政治化，正是共產政權最熟悉，也最擅長利用的手段。當公共討論被情緒與立場符號主導，理性判斷能力下降，社會便更容易被外部敘事滲透與操弄。

《透視中共超限戰》早已指出，中共長期將文化、媒體與輿論視為「非軍事戰場」，其目標不是說服你支持某一政策，而是讓你對是非判斷感到疲乏、冷感，最終放棄分辨真偽。當西方自由派媒體主動弱化政策討論、放大文化情緒時，客觀上反而替這類認知戰鋪好了土壤。

近期，台灣有一場驚心動魄的文化戰觸動了許多人。改編自林宅血案的電影《世紀血案》，因未取得當事人授權且涉及竄改事實，引發軒然大波。不知情的演員，甚至導演紛紛在輿論壓力下出來道歉；曾任林義雄祕書的監委田秋堇，出面還原當年目睹的過程，震撼台灣不同世代、不同族群。而為何會有一部想要扭曲歷史的製作，其背後影舞者昭然若揭。慶幸的是，這場「文化戰」反而讓更多人認清了歷史真相。

白色恐怖受難者陳列所著《殘骸書》中的一段文字，也值得省思：「記憶，不是為了清算任何人和對立，而是為了清理歷史問題，化解對立；記憶，不是因為懷恨，而是為了修補傷痕、公義和價值；記憶，不是不願意走出過去，而是為了未來一個可以公共參與和實踐的更美好社會。」

對台灣而言，我們既要防範來自中共的直接宣傳，也要看清某些看似「進步」、「人道」的文化操作，是否正在削弱社會對國家安全、制度責任與敵我界線的敏感度。這是一個必須提高警覺的訊號，文化不該成為任何政權或意識形態的免責區；而民主社會真正的成熟，正體現在你我能否在掌聲與情緒之外，守住清醒與判斷力。

本文摘自《看》雜誌第275期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第275期）謝謝！