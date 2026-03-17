股票投資的心智障礙：為什麼我們無法長期持有好公司？

【撰文／林茂昌】

我參加了一個公益性的音樂社團，定期到長照機構為長者表演。社團成員多是平實的善心人士。有一次，一位資深社員很認真地問我一個問題。他說，他知道台積電是好公司，曾經在300元左右買進，350元左右賣出。之後就沒有再買過台積電了。而今天的台積電，早已漲到1,800元（他與我交談時的價格），如果再算歷年配發的股利，簡直錯失良機。

他問我：「有沒有什麼好的投資方法，可以解決這種賣太早的問題？」

這位社友聰明幹練，早年學徒出身，因勤奮又有生意頭腦，事業極為成功。財富累積之後又勤於置產，可以說是低調的人生勝利組。我想，以他的精明，在台積電的投資上絕對已用盡心思；而賣太早一事，則讓他困惑不解，多年難以忘懷。

但這絕非單純買進賣出的「擇時技術」（Timing the Market）問題。

表面上看，這似乎是「買賣點」的問題──只要找到神準方法，或有高人指點「帶進帶出」，問題就解決了。他似乎也期望我能夠在這方面給他建議。但我們心知肚明，天下沒有神操作。再優秀的投資人，也不可能每次買在最低、賣在最高。

其實，從行為金融學的角度來看，這反映了投資人深層的「心智帳戶」（Mental Accounting）分類錯誤與具體性偏誤。筆者認為，若不修正潛意識裡的資產分類，再精密的演算法也無法救贖他的投資績效。

心智帳戶的錯置：你把股票放進了「投機抽屜」

諾貝爾獎得主理察‧賽勒（Richard Thaler）提出的「心智帳戶」理論指出，人們會根據資金的來源與用途，在心中將財產分門別類。

多數人的心智帳戶中，存在著極大的「資產階級制度」：

★「硬資產帳戶」：如房地產、定存單、金條。這些被視為「家庭財富底蘊」，可以放心地長期持有，非不得已絕不變賣。

★「籌碼帳戶」：多數人將股票歸類於此，只宜短暫投機，賺了錢就跑。在潛意識中，股票被等同於「賭場籌碼」或「投機工具」。

當你把台積電放在「籌碼帳戶」時，你的大腦會啟動「風險趨避」機制：只要有一點利潤，就會產生強烈的落袋為安衝動（處置效應）；一旦下跌，則視為賭輸的後果。這種心理框架導致你無法將股票視為可以傳承子孫的「家產」。

流動性悖論：過高的透明度成了「持有」的絆腳石

股票市場具備完美的流動性，這本是優點，卻在人性面前成了缺點，讓許多投資人以為，股票就是要靈活進出，賺取差價。

但房子卻不是這樣，沒有App會通知你：「你家今天跌了2.3%。」就算你想賣房子，從找仲介、到成交、到完成交易，手續繁瑣且稅費複雜。

相較於房地產，股票的價格資訊具有「極高頻率的可得性」。行為經濟學中的「可得性偏誤」（Availability Bias）解釋了這點：因為股價App每秒鐘都在推送波動資訊，而且交易簡便，這種過度的刺激會放大投資人的恐懼與貪婪。

房地產之所以能致富，很大程度來自於它的「交易阻力」強迫投資人長期持有，甚至世代相傳；而股票的「低交易摩擦」，反而誘發了頻繁交易的心理衝動，最終侵蝕了長期複利的基礎。

具體性偏誤：遺失的「實體權利」思維

心理學上有一個術語叫「具體偏誤」（Tangibility Bias）。人類傾向於信任看得見、摸得著的事物（如：土地、廠房、現金）。例如房子，你可以住進去、也可裝修它、出租它。你摸得到牆壁，感覺它存在。而股票呢？只是帳戶裡的一串數字或是行情表上跳動的股價。

但投資人忘了，每一張股票背後，其實都聯結到實體企業諸多元素，代表著一定的持分。如：專利與技術門檻、現金流（企業的實質獲利與股息分配）、剩餘價值索取權（企業所有資產的價值）。

當我們缺乏這種「股權即物權」的聯結時，自然會認為所持有的，只是一個會跳動的數字，而非一家企業的實體與競爭力。所以我們的思維就被侷限在狹隘的漲跌上。

從「交易員」到「所有者」的範式轉移

要解決這位資深社友的困境，不能靠技術分析，而要進行認知重構（Cognitive Reframing）。誠如已故的查理‧蒙格（Charlie Munger）一貫主張，投資人要從企業長期經營者或是所有權人的角度看股票。我建議從以下三個層次進行改正，而且需要時間去調整：

一、身分認同的改變：將你的自我定位從「市場投機者」轉變為「企業合夥人」。語言會塑造現實，當你說「我持有某某企業的股權」而非「我在做某某股票」時，你的大腦會自動調撥適當的認知資源來對待這份資產。

二、拉長時間維度的「跨期決策」：強迫自己以「五年、十年」為單位進行資產評估。在行為學實驗中，當個體將決策週期拉長，對短線波動的敏感度會顯著下降，這有助於克服「近視性風險趨避」（Myopic Loss Aversion）。你思考的不再是股價漲跌，而是這家公司有什麼優勢，值得我投入十年以上？

三、思維權狀化：買進優質股票時，想像你拿到的是一份「所有權狀」。既然，你不會因為你的家今年漲了10%就賣掉房子，請對優質企業採取同樣的「權利持有」邏輯。

問題不在外在的股價波動

台積電從300元到1,800元（或任何價格）的這段路，本質上不是價格的跳動，而是企業價值的擴張。如果你仍將股票視為「賭場籌碼」，你將永遠被拋棄在複利的列車之外。

真正的財富累積，不在於尋找「神準買賣點」，而在於你是否有能力在潛意識裡，將優質股權提升到與房地產同等地位的「硬資產」。當你不再問「明天會漲嗎」，而是問「這家公司的護城河還在嗎」時，你才真正跨越了投資的障礙。

最後，容筆者說兩句形而上的話，與大家共勉：股票投資最大的風險，往往不是外在的股價波動，而是內在心理的錯誤定位。金融市場的贏家，往往不是智商最高的人，而是最能察覺自身偏誤的人。

本文摘自《看》雜誌第275期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第275期）謝謝！