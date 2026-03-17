台灣為何不能像日本那樣打破政治僵局？

【撰文／陳博志】

日本國會改選，高市早苗首相帶領的自民黨大勝而取得三分之二以上的多數席次，不只未來可較順利執政，甚至可以修憲。高市這次的成功，對國際情勢有甚大影響，而對台灣各政黨和人民應該也有重要的啟發。

高市首相在解散國會之前因為朝小野大，在野黨占多數席位的國會讓高市的政策不易推動，情況和過去兩年的台灣很類似。而她毅然解散國會，要藉國會改選來看人民是否支持她的政策主張。選舉的大勝顯示她的主張得到多數人民的支持，而且人民不喜歡朝小野大的無效率政治對抗，而願讓她和自民黨可以得到多數席位以少受抵制地執政。

這次大選的結果至少有兩方面值得台灣思考，一是我國的憲政體制為何沒辦法這樣簡單由最新民意解決政治爭議和僵局，一是各政黨要如何做才能在對國家有利的目標下，減少僵局而提高自己的影響力。

台灣為何無法由民意解決政治僵局？

民主國家人民和政黨都有很多不同的意見，憲政體制和政府組織不僅要讓國家能依多數民意來採取政策，當不同意見難以調和形成僵局時，也要有制度來快速解決僵局而讓政府持續運作下去。在內閣制的國家，首相和國會意見不同而僵持不下時，首相可以解散國會重新改選，以由最新的民意打破僵局而決定政策的走向。日本是內閣制，所以高市就是這樣解決了之前朝小野大的僵局，而可能取得未來國家和政府的順利運行。

1.台灣「總統制」無法主動解散國會

我國目前的政治僵局比之前的日本還要嚴重，但我們不是內閣制，所以執政黨無法主動解散國會。我國基本上是總統制，而總統制的國家像美國或我國本來的《憲法》，總統或行政權與國會或立法權意見不一致時，都有一個行政權具有優先性的制度，以避免僵局。美國總統不同意國會的決議時可加以否決，國會必須兩院都三分之二以上的決議才可推翻總統的否決。換言之，雙方意見不一致時，國會要兩院都三分之二以上的多數才能強迫總統接受其決議，否則就依總統的主張來行政。這樣可避免僵局，並使行政部門的各種政策較能有一致性和一貫性。

我國《憲法》原來的條文也有和美國類似的精神和規定，行政院若不同意立法院的決議可提出覆議，立法院若未能超過三分之二維持原議，原決議就被打消。但這規定在《憲法》增修條文中被改掉，現在立法院只要過半就可以反對行政院的覆議而維持原議。這就形成現在這種反對黨在立法院只要多一席就可以否決行政部門的任何政策，甚至使行政部門無法運作之情況。

在現實的民主選舉中，總統和立法院的多數黨很可能都沒得到過半數的選票，我國目前就是如此。而且現在的立法院多數黨立委得到的選票不僅少於總統，也少於執政黨在立委選舉得到的選票。因此沒有一方能說代表多數民意，雙方都只是依制度分別取得行政和立法權。這當然很容易形成互不相讓的政治僵局。我國卻不像內閣制或總統制的國家有解決僵局的制度。這是我國目前《憲法》的重大缺陷。要解決這種僵局和政府低效率甚至停擺的問題，長期而言我們必須修憲，重建合理而可化解僵局的制度。

2.台灣解散國會的權利在立法院

表面上我國《憲法》現在也有一個解散立法院的條款，但這條款把解散的權利交給立法院自己，而非像內閣制那樣交給行政權。要立法院的多數自己冒著失去多數的風險而解散自己，根本不合人性及政治私利，是幾乎沒有用的制度。何況目前立法院反對黨立委得到的選票其實比執政黨立委少很多，他們難有信心認為重選的話他們可以得到大多數的選票，而有更強的民主基礎來強迫行政部門接受其主張。

民眾黨現在因為是關鍵少數而有很大的影響力，改選後它不只可能因為最近支持率下降而只得到更少席次，只要國民黨或民進黨有一黨取得過半席次，民眾黨就會失去關鍵少數的地位，以及絕大部分的影響力。因此除非有很多反對黨的立法委員擔心目前的政治僵局使政府失能而傷害國家，否則我國目前很不可能像日本這樣藉國會改選來尋求最新民意。

政黨競爭如同商業競爭

面對未能改選國會更未能修憲的情況，若朝野未能妥協合作以化解僵局，這個問題也許要到下次大選，人民讓行政和立法都由同一個政黨掌控時才能解決。因此各黨派現在可以藉提出對國家人民有利的主張，來爭取下次大選的勝利。而這種良性競爭也可能降低目前為對抗或妨礙對手得分而形成的僵局。

政黨競爭要爭取更多選民支持，其道理和商業競爭要爭取更多顧客相當類似。商業競爭策略至少有三方面在政黨競爭中也很重要，即定位競爭、品質價格競爭以及聯合行為。商業的定位包括產品的定位及開店營業位置，政黨的定位有左右派和統獨傾向等等區分。品質價格的競爭在政黨間主要是要看誰的政策較好較能吸引更多選票，但在台灣也曾有人用買票競爭。聯合行為則在商業上有合作研發、聯合訂價、結盟連鎖乃至聯合壟斷等等，在政黨間則有長期、短期或議題別的聯合，以及與小黨、地方派系、利益團體乃至黑道的兼容合作。高市首相的勝利，在這三方面都有台灣政黨可參考之處。

1.在定位方面

高市的右派和堅定抗中的定位是勝選的因素之一。台灣在經濟方面少有區分左右的空間，兩岸政策是政黨主要的定位。民進黨偏獨的定位其實是被其選民集體約束的，因此不易改變。

國民黨偏統的定位也有其歷史溯源，有人也有獲得中國支援的利益，因此也難放棄。但近年因為部分最偏統人士在國民黨內之領導權競爭中具有關鍵影響力，而使領導階層漸漸像是比其全體支持者更偏統，而有使該黨的市場或選民支持率下降之危機。

民眾黨在兩者之間採取不明確或搖擺的定位，表面上好像市場範圍較廣，但除非其領導層及政策主張特別優越，否則不易藉定位吸引選票。流動攤販雖然方便，但給人們的信心常不如固定店面。由高市首相對某些原則和主張的明確堅持而不投機善變看來，台灣各政黨也該思考採取更明確定位。

2.在品質方面

政黨也和商業一樣要改善品質並公開透明，以讓消費者信任。高市那種誓言努力再努力的說法，以及對一些政策方向的堅持態度，讓更多人相信她的產品可能有好品質。

台灣不管任何政黨，若只會提出撒錢買票的政策，就像商店不說明其商品卻只強調可以抽獎一樣，很難得到人民拿錢之後真心的支持。執政黨有責任在政策形成的前後都和人民詳細討論和說明。反對黨若不同意也要提出明確不同的主張，並讓執政黨有機會充分說明，而不是拒絕把執政黨的法案付委討論。這才是對國家有利的品質競爭。

最近在野黨以行政院未依立法院之決議編預算為軍公教加薪為理由，而拒絕讓總預算及軍購案付委討論，就是一種拒絕品質比較和競爭的做法，好像商店禁止客人參考其他商店的產品一樣，若不改弦更張，可能會使人民不相信其品質。

而立法院決議為軍公教人員加薪的做法，不只可能違背憲政上行政立法權的劃分，以不審行政院之法案做威脅來要求加薪，更違背《憲法》中立法院不得為增加支出之決議的精神。在野黨沒有執政權，其品質要表現在提出合於國家人民利益之法案，以及公開合理審查法案及預算。在野黨若放棄這機會，而以封鎖行政院法案及讓行政部門難以行政為目標，就像商店不展示自己的產品，卻用各種方法把其他商店的門口堵住不讓人進去看一樣，難使人相信其品質。

在兩大黨之間的民眾黨有很好的機會展現其品質，因為它可以不自己研擬政策，而只在兩大黨的政策中間做優劣評估，並做小幅修訂，兩大黨就可能被迫支持它和自己較接近的主張。但民眾黨目前仍未好好運用這種關鍵力量。

3.在結盟方面

這次高市首相和維新會結盟，且在自民黨單獨過半之後仍邀維新會派員入閣，甚至也表示願和其他政黨合作，是很好的合作精神。而維新會卻說它會繼續合作，但要做監督者而非入閣，更是有為的政黨在合作中不失其主體性及理念堅持的情操。這兩種精神都值得台灣的政黨學習。

結盟是要達成更高的理念，不是要聯合獨占市場以分贓甚至漲價剝削消費者，也不是要傷害共同的對手。台灣一直有藍白合的議題，民進黨也可能找其他黨派及地方人士合作。但這類合作的目的若只為勝選，而沒有真心共同的理念，就像廠商合作以聯合獨占一樣，對人民不利，也很容易再鬥爭分手，並非國家之福。

政治和政黨雖有競爭和鬥爭，但其根本目的及人民對它的期望，都是要讓國家人民更好。川普在講使美國重新偉大，習近平在講中華民族的偉大復興，高市早苗也講日本的再強盛。台灣的政治人物不要只看自己的利益和勝負，或者在國家面對挑戰時只想相互指責甚至投降，而不敢提出讓台灣更有發展及地位的主張。雖然下次大選仍有一段時間，台灣的政治勢力若能在定位、品質競爭以及結盟合作上有更好的表現，不只對國家人民有利，也可能在下次大選中得到更多支持。

本文摘自《看》雜誌第275期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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