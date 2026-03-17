吃麵也能控醣 「日日好食」用一碗麵推動健康飲食

【撰文／曾允盈】

在台灣，麵食支撐無數家庭的日常，然而隨著觀念改變，高碳水、營養單一的麵食，逐漸成為健康飲食必須捨棄的選擇。新創品牌「日日好食」試圖挑戰飲食控制違反習慣、難以持久的定律──其實吃麵也能控醣。

▲「好控麵」一份含一片雞胸肉蛋白質、三份高麗菜膳食纖維，減去一片吐司碳水。日日好食提供

看準市場空缺》開發低醣主食

不同於一般麵食，高蛋白、低碳水的「好控麵」，推翻健康與美味無法結合的刻板印象，讓消費者在享受美味的同時，也能達成飲食控制的目標。

「好控麵」一份約含一片雞胸肉的蛋白質、三份高麗菜的膳食纖維，並且減去一片吐司的碳水，適合想控制飲食的族群日常食用。

會選擇麵食這條賽道，就是不想劇烈改變一般人的生活習慣，「不用劇烈改變，但可以獲得更優質營養的飲食版本。」正是創辦人麥育瑋的目標。

創業之前，麥育瑋服務於媒體單位，隨後進入「財團法人國際合作發展基金會」負責國際開發援助計畫的事後評核。2017年在亞太島國「諾魯」、「馬紹爾群島」與「吉里巴斯」，麥育瑋親眼見證飲食文化對健康的劇烈影響。

他回憶，當時的計畫是教當地人種植蔬菜，改善慢性病。結果推動各類蔬菜兩年後，不同國家不約而同留下來的竟然都只有「小黃瓜」。原因很簡單，因為小黃瓜的口感，最接近日常飲食習慣的澱粉與蛋白質。「這給我很大的啟示，追求健康要同時考慮到美味和便利。」

回到台灣，麥育瑋成為一名外食上班族，同時也是一名新手爸爸，面對市面上三分之二白飯、配菜又是澱粉的便當，產生深刻的營養焦慮。吃得飽、價格合理，且符合健康需求的低醣主食，就成為創業的主軸。

突破創業撞牆期》平衡美味與機能

初次創業，麥育瑋的目標是把產品做到極致，不是先找代工廠，而是直接買製麵機放在家裡。然而為了實現高蛋白、低碳水的理想，配方中必須拿掉大量精緻麵粉，麵團的物理質地因此非常堅硬且缺乏黏性，生產的過程對機器來說是場災難。

「從研發到商業化，我弄斷了四根製麵機器的鋼製輪軸。」麥育瑋苦笑著形容，輪軸最粗比一個人的腰還粗，卻在強大的物理壓力下應聲折斷。每次斷裂，全產線就會停擺，要再花兩週訂購零件。

他一次又一次不斷改變配方，調整麵團筋性、溫度，以及機器的濕度與溫度，終於成功提高良率。不僅如此，進到代工階段不可能少量試賣，每次都要以量化為前提進行最小單位生產，不斷墊高成本。

此外，為了確保數據真實，每研發一個版本就送SGS檢驗，「我有一疊的SGS的檢驗報告，即使手算可以預測營養成分，但我就是想確認有沒有達到營養需求。」即使送檢價格高昂且曠日費時，就這樣在產品研發的黑暗隧道走了近兩年，麥育瑋始終堅持直球對決。

他形容自己坐在辦公室思考的過程，是一條「孤獨的修練之路」，疫情期間更是一天至少想五次要不要停止創業。同時他也不斷反思，起初認為產品一定要百分百滿足理想的營養成分，後來才明白「適口性」是第一位，才能達到商品的平衡。

確立共同創業組織》開拓品牌新通路

然而，走過的路並沒有白費，麥育瑋因國際性商業社團BNI（Business Network International）認識目前的共同創辦人劉亭妏。兩人結緣於台北牛肉麵節，當時劉亭妏經營自己的品牌「她奶奶的牛肉麵」，正在尋找高品質的麵條。初次見面，兩人在簡陋雜亂的辦公室談合作。

劉亭妏有過幾次的商業經驗，被日日好食踏實的經歷打動，2023年成為共同創辦人。她笑著表示，自己有時候會把事情想得簡單，「但我的原則是，如果不嘗試永遠不會知道答案。我認為控醣食品在市場上有缺口，但它還不會說話，我要讓這個產品發光。」

提到劉亭妏成為共同創辦人的關鍵原因，麥育瑋認為對方做的比講的多，會站在大局角度思考，最為難得。兩人的性格互補，麥育瑋宏觀周全，擬定計畫會再三考慮；劉亭妏則是行動派，為品牌注入靈魂。

劉亭妏將產品的目標客群，從原本較單一的糖尿病病友，延伸至健身、銀髮、素食者等更多元的族群。推動日日好食從技術導向的產品，成為面向消費者的品牌。

除了線下團購買得到，日日好食2025年開始與健身房和醫美減肥門診合作；也曾參加市集，舉辦VIP之夜，與消費者密切互動；「蛋白控醣麵」在2025年更獲得有「飲食產業奧斯卡獎」之稱的「食創獎」食品飲料創新類一星獎的殊榮；未來也將切入健檢醫療體系、長照單位。

結合AI數據分析》佩戴CGM監測血糖

現在是精準醫療時代，越來越多重視飲食健康的消費者看重自己的血糖數據。量測的技術不再掌握在醫療機構，每個人都可以自己隨時監控。

日日好食計畫推出結合「連續血糖監測」（Continuous Glucose Monitoring，簡稱CGM）與AI數據分析的個人化精準飲食方案。透過與APP品牌合作，使用者初期佩戴CGM 10至14天，建立個人血糖數據庫之後，只要上傳照片，AI就可以預測飲食對血糖的波動，達到飲食控制的目的。

「每個人都不同，我是屬於血糖到夜晚會偏低的類型。」劉亭妏表示。兩人也預期，這個計畫將打破傳統的通則，強調「個人化的數據管理」。「日日好食不只是食品公司，將成為數據驅動的健康管理公司。」除了幫助大眾掌握健康，遠離糖尿病風險，更以減輕健保負擔為願景。

度過燒掉千萬低谷》獲得天使人投資

有產品、有行銷計畫，現實的財務壓力卻始終沒有減輕。麥育瑋坦言，自己初期估算啟動資金時完全失準，「我以為做電商，就放到網路上，事實證明行不通。」

短短三年幾乎燒光近千萬創業準備金，下一步就是向陌生人募資。幸運的是，日日好食的產品力在白袍界引起迴響，包括收到癌末患者家屬的感謝回饋，提到病人吃任何東西，血糖都飆到超過400，吃完日日好食的麵，血糖居然只有200，引起營養師、醫師的注意。

因為鎖定前期糖尿病患者市場，最早認識日日好食的正是營養師與醫師。看到一份常溫、易儲存且蛋白質比例極高的麵條，立刻認同這對偏鄉醫療或行動不便的長者將帶來巨大價值。

▲「好控麵」陸續研發新口味。圖為醬香油蔥口味。日日好食提供

2023年，日日好食獲得指導老師台師大陳炳宏教授、傅華國醫師等人的資金支持。麥育瑋充滿感激表示，他們就是天使投資人，「真的是憑著一股善意在支援晚輩，大概覺得我摸出一個前所未有的東西。」

不只是開業》創業是異於常人的修練過程

日日好食以「用一碗麵，打造更健康的未來」為宗旨，除了台灣，即將進軍歐洲，逐步開發海外市場。2024年也出版工具書《做一件很棒的事：52週控醣練習，吃出更好的自己》，透過其中52個小訣竅，提供讀者吃出更好的自己的具體方法。

面對如今的AI浪潮，麥育瑋笑著說自己是公司的AI傳教士，但是AI給的是平均值，創業需要展現自己、說服別人的部分，遠遠高於平均值。「AI可以提高效率，但關鍵的靈魂和策略，你必須自己決定。」

走過土法煉鋼之路，雖然不是所有選擇都很成熟，卻是親身體會的自我驗證。訪談結束前，麥育瑋回顧這五年，表示自己還有很多有趣的點子等待實踐，也想告訴過往的自己：「可以再放鬆一點，不用那麼焦慮。」

作為初創者，麥育瑋有一句話讓人印象深刻：「凡是很快能用錢買到的，那不叫創業，那叫開業。必須經過異於常人的修練過程，才能證明自己值得被相信。」或許可視為AI世代返璞歸真的創業者初心。

本文摘自《看》雜誌第275期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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