從傳統代工走向永續品牌 deya背起夢想也背起社會責任

【撰文／楊戎真】

包包是展現個人身分與獨特認同的象徵。透過包款，使用者傳遞出個人的喜好與特質，猶如另一種身分認證。

在眾多包款中，一個以寶特瓶回收材質製成包袋的台灣本土品牌「deya」，2011年走入市場，2017年獲得台灣精品獎，成為首個包類獲獎的台灣精品，之後更成功轉型為綠色永續的MIT品牌。

▲deya每一個包包都承載著減碳的任務，為永續發展盡一份心力。deya提供

從代工走向品牌》產品必須有在地連結

1993年，許能竣走上創業之路，創立「品卓企業股份有限公司」，從禮贈品起家再到包袋代工。許能竣並不滿足於代工被比價的宿命，2011年找了法國設計師設計產品，決定以台語「袋子」的發音自創品牌「deya」，首批商品在歐洲參展時大受歡迎，當時曾鋪進超過120個通路，銷售了兩萬多個包包。

歐洲的成功經驗，讓許能竣認為做品牌並不難，於是把經驗複製回台灣，進入京站百貨設櫃，將外銷的五、六十個包款拿回台灣銷售，不料業績慘澹。品卓企業第二代、deya董事長特助許時與表示，最慘的時候曾經一個月只賣出十個包，兩年下來賠了四、五百萬。

2014年，不服輸的許能竣找來企管顧問公司做了一場「焦點團體」（Focus Group）訪談，進行盲測。起初大家以為deya是歐美品牌，翻看背包時，由於材質、設計、款式、做工頗有歐洲精品包的風格，紛紛表達欣賞與購買意願。

未料，當顧問介紹這是一家本土品牌，「deya」為袋子的台語發音後，所有人的態度卻大逆轉，甚至不願購買。deya被打上「名稱太俗」的印記，而在銷售上也沒展現出「俗擱有力」的力度。

但許能竣並沒有退卻，他從知名法國保養品品牌「L'Occitane歐舒丹」總裁的一席話得到啟發，意識到品牌之間的差異在「產地」（Location），品牌要與文化、品味做結合，要找到在地連結與特色方可竟功。

從「台灣黑熊」獲得靈感》奠定環保品牌定位

有了這一層認識，許能竣從「台灣黑熊」圖騰中獲得靈感，設計了一款「光點熊後背包」，以回收寶特瓶為原料製成，不僅喚起人們對保育類動物的關注，而且每銷售一個包，還捐出營收的1%給黑熊保育協會，為環保盡一份心力。

「光點熊後背包」在2016年台灣國際創意禮品文具展上獲得「人氣商品票選第一名」的殊榮，半年內便銷售一空，不僅讓 deya找到了定位，更堅定了許能竣的環保品牌之路。

回顧創建品牌的過程，許時與認為最困難的是「各個產業的媒合」。每年deya會淨灘4次，將所獲得的寶特瓶送往環保公司進行造粒。製造過程中要採購的原料清單，與過去做禮贈品或傳統材質的包袋不可同日而語，需整合回收、造粒、織布等各類廠商，把大家拉起來成為一個團隊。為了達到100%寶特瓶回收材質製成，deya建構了自己的產業鏈──「包袋箱永續聯盟」BSA（Bag Sustainability Alliance）。

此外，產品問世十分耗時，第一個商品從研發到上市，大約花了一年多的時間。因為料性的差別所帶來的製程問題，也是一大困難。例如寶特瓶回收的材質在轉印過程中，因為加熱容易產生形變，必須不斷跟印刷廠討論如何在轉印時控制溫度，以避免產品不良形變。

然而這些問題都沒有阻擋許能竣的決心，2015、2016年產品推出後獲得很好的反響。許時與很慶幸，「我們在大直美麗華的店購業績，最高一個月可以做到100多萬。」

消費曲線回落》堅持降低碳排放量

雖然覺得前景看好，但很快又看到消費曲線回落，疫情期間更是不得不關閉店面，使得原本十家店面縮編到只剩三家。

談到業績回落的原因，許時與認為與消費行為的轉變有關，也有消費者把環保跟不耐用畫上等號的因素。但為了堅守環保路線，deya做了很多不同的嘗試跟改變，例如在產品的耐磨性、抗重力做認證，在設計上加上補強，希望能提高產品的接受度。

為了降低回收的困難度，deya付出了極大的心力與成本。許時與舉例，deya堅持使用以海洋廢棄物回收製成的rPET（即「再生聚酯」，韌性高、重量輕，且能隔絕氣體和水氣）材質，為了一個拉鍊，與合作的拉鍊廠商開模、測試材料時，就花了將近百萬元。最後雖然成功做出環保可回收的拉鍊，但還是不如金屬拉鍊滑順。

▲為了開發這款海廢背包，deya費了不小心力讓整個包包達到90%以上單一材質，以利後續的回收。deya提供

許時與表示，雖然改用金屬拉鍊就可解決不夠滑順的問題，但deya堅持不妥協，希望在環保部分能做到最好，讓包包回收時，只需要把支撐背帶的襯墊拆掉即可。現在的deya包袋，90%以上使用單一環保材質，讓整個包便於回收。即便是支撐背帶的襯墊，都是使用廢棄的床墊再壓製而成，而非一般常用的泡棉或發泡材質。

由於產業鏈比較齊全，知道怎麼處理，deya也提供抵用券，鼓勵消費者把用不到的deya包袋回收，把對環境的衝擊做到最小。

ESG永續產線》助攻企業落實ESG

deya如今是台灣唯一以回收寶特瓶為材質的包袋品牌，分別於2017年與2019年獲得台灣精品獎，2022年榮獲第19屆國家品牌玉山獎最佳產品類全國首獎，並四次獲得法國巴黎發明展金獎。早年被認為「俗」的品牌，如今正以它的耐力改變產業鏈。

在「淨零碳排」的趨勢下，台灣金管會訂定《上市櫃公司永續發展行動方案》，要求包含資本額20億以下的所有上市櫃公司，2025年起強制編制永續報告書。因此，企業更傾向於進行有助ESG（環境保護Environmental、社會責任Social以及公司治理Governance的縮寫）的採購，deya也順勢成為諸多企業樂於合作的對象。

環境保護是deya在ESG上做得最多的部分，除了以環保性的材料為主，deya將產線限定在台灣，從製程到運輸過程，都圍繞如何達到最低的碳排放量，達到最環保的要求。deya也將產品線擴大，開發出保溫杯、塑膠杯、衣服、雨傘等多元環保性商品。

而為了讓「面向企業客戶」（To Business）的廠商更樂於和deya合作，deya推出了七款產品的「碳盤查」（Carbon Footprint Verification，簡稱CFV）製程，與一般製程相較，約可減少30%的碳排放量。許時與指出，台灣上市櫃公司可以計算，如果採購deya的商品可節省多少碳排放量，相當於同時也是在做減碳。

deya的ESG永續發展產品受到許多上市公司企業的青睞，包括：新東陽、可口可樂、麒麟啤酒、台積電、華碩、宏碁等，都與其有合作案。2024年foodpanda便與deya合作，推出寶特瓶做成的「循環再生外送箱」。另外，泰北高中也與deya配合，製作可循環再利用的學生書包，讓畢業生用完的背包回到學校，回收再製，變成下一屆可以繼續使用的後背包。

夢想、環保、機能》時尚、單品搭配、潮流

「夢想、環保、機能」是許時與對deya的形容，目前主要客群是介於28歲到50歲的商務人士、高階主管、老闆等，整體的色調與設計相對保守、經典，與年輕的消費者較有距離感，因此他希望能「更大膽」，讓消費者的年齡層往下。

deya有一句slogan：「夢想再大，deya都裝得下。」包袋裡設計了一張「夢想標籤」，讓使用者寫上自己的夢想，背上背包就像背上了夢想前進。「你可以把夢想寫在標籤上面，完成這個夢想之後，再買下一個，再去完成一個新的、更大的夢想。」許時與笑著說，父親許能竣自己就買了一、二十個背包，每一個都寫上一個夢想，「他的夢想到現在至少完成超過一半了，所以看到他的包包越來越多，也就是做得越來越好。」

許時與表示，自己從2021年加入團隊後，從業務助理到經理、再到特助，一路自我挑戰，逐步受到肯定。他很佩服父親許能竣的堅持與勇氣，希望父子聯手讓這個懷抱夢想、永續發展的品牌，觸及到更多年輕人，為deya注入另一股靈魂：時尚、單品搭配與潮流。

本文摘自《看》雜誌第275期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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