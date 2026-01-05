波蘭YouTuber斯坦：「反共」是當前民主國家共同課題

【撰文／楊戎真】

隨著中共全球擴張的野心昭然若揭，世界各國開始對中共有所警惕。波蘭裔自媒體人、YouTube《新聞硬邦邦》頻道創始人斯坦（Stan Kwiatkowski），是少數敢於揭露中共且長期關注台海關係的自媒體人。據其長年研究與觀察共產極權議題，斯坦表示，「反共」已是當前民主國家的共同課題。

「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，簡稱IPAC）2025年11月7日在比利時布魯塞爾歐洲議會召開，會議中探討了中共跨國鎮壓、全球滲透、打壓不同族群、發展國有器官、軍事擴張等議題。各國議員在發言中也表達了對台灣的支持，斯坦在現場進行第一線採訪報導與觀察，認為當前民主陣營對中共與台灣的態度，已經有了明顯的轉變。

▲斯坦（右）認為，副總統蕭美琴（左）在IPAC峰會上演講，具有歷史性的重大意義。斯坦提供

歷史性突破：副總統蕭美琴首度歐洲議會演講

2025年的IPAC會議中，中華民國副總統蕭美琴首度在歐洲議會發表演說，並受到元首級別的待遇與安全護送。「蕭美琴離開比利時的時候，完全以一個國家元首的等級，有接送車、警車包圍，讓她安全抵達機場。更重要的是，這次IPAC讓台灣的民選副總統在歐洲議會歷史以來第一次演講。」斯坦指出，相較於單獨拜訪個別國會，在歐洲議會發表演說，等同在好幾個歐洲國家國會前面同時演講，所以這是歷史性的一個時刻。

此外，IPAC裡除了歐盟國家的國會議員，也有來自日本、菲律賓、印度、澳洲等國家關心對中政策、台灣安全的國會議員參加，其重要性不言而喻。此次IPAC峰會場地就在歐洲議會，依照歐盟的各種安全規範舉行，自然少不了歐盟的許可。儘管有人試圖降低此次演講的重要性，但斯坦認為這不僅具有外交上的象徵意義，更充分突顯台灣作為全球民主防線的核心地位。

斯坦表示，蕭美琴副總統在談話中提及對民主、自由，以及對台灣國防的承諾，並談到未來會增加國防預算，是台灣盟友美國最關心的一件事情。他表示，美國在歷史上，從來沒有同時在全球三個地方開戰場，目前兩個戰場一在中東，一是俄烏，第三個就是不知道中共會不會對台灣出手。

他認為，美國如果要把戰略重心放在印太地區，歐洲必須增加自己的國防預算。而台灣是民主自由國家，守護民主體制國家的反共第一線，國防預算一定要充足。因此蕭美琴的承諾，不只針對台灣，也是針對全球安全的承諾。他判斷，一旦中共武力犯台，美國定然會出手，但美軍需要時間才能到達，行政流程也需要跑，所以台灣早期會面臨一段時間要自己守護主權的安全，所以一定要有很強大的國防。

此次IPAC也聚焦跨國鎮壓、科技滲透、種族迫害、活摘器官等多項與中共相關的重大議題。過去早有證據顯示中共對法輪功學員、維吾爾人、藏族、基督徒等群體進行活摘器官，斯坦強調，中共擅長隱匿事實，國際社會只能從間接證據拼湊真相。IPAC此次特別討論器官移植與軍事擴張議題，顯示各國對中共惡行的警覺已提升到新高度。斯坦說：「越來越多的國家開始關心，越來越多的國家開始在乎，中共那種惡劣的行為被越來越多的國家發現，這是一個很重要的事情。」

東亞警報：日本強勢表態 韓國可能成為破口

2025年11月7日，日本新任首相高市早苗在國會接受質詢時表示，若中國對台灣進行海上封鎖，日本有可能進入「存立危機事態」，可動用自衛權、出動自衛隊。高市早苗的說法被解讀為：台灣有事，日本不會袖手旁觀。

該發言觸碰了中共的敏感神經，中共駐大阪總領事薛劍甚至發表了「斬首」高市早苗的言論。斯坦認為，該發言猶如出自街頭流氓，薛劍不配做外交官，「這不是一個國家的行為，是恐怖組織的語言。」他指出，日本因台灣地緣上的戰略位置及第一島鏈的關鍵角色，越來越意識到台灣安危與本國安全息息相關。

對於中共的跳腳，國際間積極挺日。賴清德總統在社群帳號上發表吃壽司的貼文挺日本；美國國務院也強烈警告，不可縱容中共的霸凌行為，並透過駐日大使表達了堅定的挺日立場；德國媒體《商報》則寫道，此次日本對中共的霸凌顯得從容不迫，因為早在10年前，日本就已經減少對中國的依賴，並表示日本的「成功經驗」值得借鑑，柏林正在密切分析日本經驗。

中共的國際影響力，可謂急遽下降，世界各國已從姑息養奸轉為對抗，且各國企業產線早已轉移到印度及東南亞各國，反共已成國際間的主旋律。不過，與日本的清晰立場相對照的，則是韓國的政局令人憂心。斯坦直言，李在明政府算是印太地區安全上的一個不穩定因素，他曾提出要立法對批評中國的言論進行刑罰。斯坦指出，這明顯是中共對韓國施壓的結果，也讓國際社會對韓國的民主自由表現感到擔憂。他強調，美國是唯一能對韓國政局有效施加壓力的力量，一旦韓國成為親共破口，將會影響整個反共陣營的穩定性。

中共極盡威嚇 首次通緝台灣民意代表

中共的「長臂管轄」一直以來都受到國際譴責，2025年底更發布對台灣立委沈伯洋，以及網紅八炯、閩南狼陳柏源的通緝令。斯坦指出，過去中共的「長臂管轄」經常運用在海外民運人士上，他們經常遭到恐嚇、騷擾，這也是斯坦的頻道一直在追蹤的一個話題，「在英國倫敦我也採訪過被中共祕密警察騷擾的人，無論是記者、民運人士或一般的民眾。在歐洲這件事情也是滿嚴重的，從英國到德國、到義大利都有。」

儘管這樣的通緝令在民主國家沒有用，不會對個人造成很高的風險，但是卻會增加對非民主國家的影響力。斯坦指出，所謂的全球南方，諸如：泰國、東南亞、南美、非洲等各國，如果是親中政權，就會嚴重危害新聞與媒體自由，例如：八炯與閩南狼是自媒體人，會增加他們的不方便。

「比較關鍵的是，中共已經直接對台灣的民意代表，對台灣的政府機關下手。以前多數是列一個台獨名單，本身也沒有什麼法律約束力，用通緝的方式是希望可以增加一些實體壓力。」斯坦認為，中共這樣的作為，國際應予以譴責。IPAC共同創辦人裴倫德（Luke de Pulford）也認為重視對中政策的全球各國議員，應該要特別關注沈伯洋的案子。

▲透過採訪與觀察，斯坦認為台灣第一要增加自己的國防，其次應打造非紅產業鏈，與盟友增加利益往來。《新聞硬邦邦》影片擷圖

中共步步進逼 台灣如何因應？

儘管中共步步緊逼，但全球反共浪潮席捲，台灣該如何利用國際局勢的優勢，強化對抗中共的資本，斯坦提出他的看法：

首先要「加強國防」。跟中共抗衡，斯坦認為，幸運的是台灣現任政府包括賴清德總統、蕭美琴副總統，都了解國防的重要性。

其次應「打造非紅產業鏈，與盟友增加利益往來」。除了在台灣搭建起防護網，在國際間則要增加與盟友之間的連結。斯坦表示，他讚賞蕭美琴「非紅產業鏈」的說法，與歐洲國家、美國、日本、韓國、印太地區，包括印度、菲律賓各個國家，增加經濟上的利益往來，讓這些國家覺得保護台灣對自己也有好處。他直言，這就如同川普總統的做法，首先會談利益，《美烏礦產協議》就是這樣來的，「有更多的關鍵性利益，才會願意付出更多，台灣也一樣要增加跟盟友之間的利益往來。」

獨裁政權的邏輯 與一般人不一樣

很多學者都以為獨裁國家進行軍事擴張，是不划算、不合邏輯的，因此不認為中共會輕易動武。斯坦提醒，這些獨裁政權常常沒有照著邏輯走，他們的邏輯跟一般人不一樣。他舉例：「俄烏戰爭爆發之前，大家都不覺得俄羅斯會侵略烏克蘭。」

獨裁者為了延長執政，當面臨國內壓力時，往往不惜對外一戰，只要可以打造輿論，把國內的壓力往外釋放以便繼續執政，即便國家毀了都在所不惜。斯坦強調：「我們不應該用正常人的思考方式去分析獨裁者，這時候要建立所謂的『豪豬外交』，就是『刺蝟外交』，讓他知道，攻擊你會有代價。」

在斯坦看來，普丁侵略烏克蘭主要是誤判烏克蘭的自我防衛能力。他語重心長地說：「希望這種錯誤不會再次發生，所以台灣也要表現出很強的自我防衛能力，讓中共侵略之前會先多思考一下。」

本文摘自《看》雜誌第274期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第274期）謝謝！