快訊

隨機攻擊案勇士余家昶紀念牌設置地點曝光 蔣萬安說明進度

簡立峰專欄／Google TPU對決輝達GPU 真正對手是它

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

戶外辦桌紅蟳與鱉競走 辦桌老頑童林明燦讚「還是現煮上好呷」

聯合新聞網／ 看雜誌
▲掌勺28年的北部辦桌天王林明燦。謝平平攝影
▲掌勺28年的北部辦桌天王林明燦。謝平平攝影

【撰文／謝平平】

「如果紅蟳與鱉競走，誰會贏？」「鱉啦！」人稱「阿燦師」的林明燦從事辦桌28年，解釋起過往海產逃走的情景，活生生成了爆笑片。至今，他仍堅持現煮，連米糕都是當場洗米、下鍋蒸煮，中午的宴席，清晨四點半就要到場。這位近40歲才接下父親事業的總舖師說，原因無他，「還是現煮上好呷！」

辦桌文化的成形

1960年代，台灣從農業社會轉變為工商社會；1970年代，「辦桌文化」逐漸成形。

林家三代都是總舖師，林明燦的祖父早逝，父親林添生只能向附近的師傅「海賊伯」學習煮菜，從五、六桌開始到了五十桌以上的規模。林明燦表示，基隆河未截彎取直之前，河岸二側的工廠會辦理普渡、尾牙，光是南港、松山、汐止、內湖等，父親的辦桌盛宴一天多達四場，忙到連切菜人員也要跑場。

物盡其用的循環經濟

而農業社會的勤儉，也催生許多知名台菜，例如「菜尾湯」（後改名為古早味雜菜），通常是辦桌的倒數第二道菜，取材自前幾道菜的剩菜，如：豬肚湯、佛跳牆、白菜滷，「通常這些菜會剩下豬肚、白菜，佛跳牆就剩排骨與筍片。」加上蘿蔔刻花（水花），重新組合成新菜，與今時追求「循環經濟」不謀而合；而透過總舖師的巧手，菜尾湯嚐起來有不同湯品的層次。

▲殺豬公者，需穿上繡有卍字符圍裙，以避「豬公煞」。謝平平攝影
▲殺豬公者，需穿上繡有卍字符圍裙，以避「豬公煞」。謝平平攝影

「雞捲」也是如此，過往有錢人宴客才會殺豬公，當賓客一批批輪番上桌後，大豬公早已所剩無幾，只剩下橫隔膜（豬網油）；廚師便叮囑水腳（幫忙備料者）將菜、肉切碎備用，裹上豬網油進行油炸。這道獲得好評的菜餚，總舖師便以「多出來的」（台語「多」音同「雞」）的台語與菜的形狀命名，「雞捲」也從此成為台灣知名小吃。

林明燦表示，以前人不富裕，能有一頓飽飯，大家就能高興好幾天。辦桌時，鄰居、菜市場攤販一吃完午飯，就會前來幫忙搬桌椅、切菜等，「五柳枝魚」也因此而產生──沒有專業刀功的鄰居，將配料切如免洗筷般的粗大，哭笑不得的總舖師只好將「五柳絲魚」改為「五柳枝魚」。

早年還會以豬皮油炸、放入湯鍋吸飽湯汁，稱為「碰皮」，「內行人在吃的，超級美味。」不過，現在已因其太廉價而被辦桌業者汰除。

辦桌菜餚處處留有前人的舊俗，而南北辦桌有不同習俗，如「海鮮羹」是南部名菜，北部則以「佛跳牆」較勁，業者分別以「二路羹」、「二路菜」稱呼；「白菜滷」在南部多使用扁魚，但北部則以金鉤蝦代替；此外，「油飯」在北部辦桌也不常見，因為容易產生飽足感。

▲林明燦真正掌勺之際，年逾四十，又要煮又要切，每天早上起床，雙手都因肌肉僵硬做握拳狀，五分鐘後才能慢慢緩解。謝平平攝影
▲林明燦真正掌勺之際，年逾四十，又要煮又要切，每天早上起床，雙手都因肌肉僵硬做握拳狀，五分鐘後才能慢慢緩解。謝平平攝影

用眼睛學功夫

電影《總舖師》的開頭、末尾對台灣早期辦桌的形貌稍有描述，例如：總舖師只準備菜刀，辦桌完主人家給總舖師一塊豬肉作為謝禮。林明燦表示，這約是1966年之前的台灣社會，至父親一代，多是談好一桌價格若干，由總舖師備料，唯有搭棚、水路等，由主人家準備。

「看一眼，就要記到死。」這句台詞也出自林明燦的父親林添生。

林明燦在國中時，就喜歡從家後的水圳撈溪蝦，當加菜點心，偶爾也炒米加糖，壓成餅狀，當午點。出社會後，他有自己的工作，只在假日時，回家洗碗、切菜、端盤。

但當父親倒下後，林明燦毅然接下家業，邊切菜，邊偷瞧其他師傅如何煮菜、調味，父親也會示範給他看，「我爸意思就是，看一眼，就要學會，以前學功夫，都是用看的。」

等他真正掌勺之際，年逾四十，又要煮又要切，每天早上起床，雙手都因肌肉僵硬做握拳狀，五分鐘後才能慢慢緩解。

但林明燦仍然樂此不疲，因為辦桌每次都有不同的挑戰，「以前風雨不誤，因為都是看日子辦桌。」他曾遇過二次強颱，棚架倒塌在棺木上，整整一大木桶的白飯都被吹跑，找不回來。

而在辦桌文化初期，雖沒有龍蝦，但海產也不少，紅蟳、鱉、土虱還會趁隙逃到水圳，「而且都不會走錯路！」聊到過往甘與苦，林明燦總是哈哈大笑。

台灣社會的轉變，林明燦從辦桌中也能感受一二。如今閒居郊山，但透過電話依然能指導年輕廚師，「這料不要加，加了不會更好。」聖誕節前，他再接下台北信義區的辦桌活動，希望能繼續傳承屬於台灣的辦桌味。

本文摘自《看》雜誌第274期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第274期）謝謝！

看雜誌

追蹤

延伸閱讀

田徑／首度挑戰20公里競走就破全國！羅聖欽一舉達到名古屋亞運標準

「一生必吃一次的冬藏風土饗宴」 台南總舖師四季辦桌水道博物館登場

專訪／陳玉勳模仿侯孝賢長鏡頭！遭李安點醒　拍喜劇走出自我一片天

「石頭里長」愛心年菜12年不中斷 逾566份上網認捐…33小時額滿

相關新聞

戶外辦桌紅蟳與鱉競走 辦桌老頑童林明燦讚「還是現煮上好呷」

「如果紅蟳與鱉競走，誰會贏？」「鱉啦！」人稱「阿燦師」的林明燦從事辦桌28年，解釋起過往海產逃走的情景，活生生成了爆笑片。至今，他仍堅持現煮，連米糕都是當場洗米、下鍋蒸煮，中午的宴席，清晨四點半就要到場。這位近40歲才接下父親事業的總舖師說，原因無他，「還是現煮上好呷！」

波蘭YouTuber斯坦：「反共」是當前民主國家共同課題

隨著中共全球擴張的野心昭然若揭，世界各國開始對中共有所警惕。波蘭裔自媒體人、YouTube《新聞硬邦邦》頻道創始人斯坦（Stan Kwiatkowski），是少數敢於揭露中共且長期關注台海關係的自媒體人。據其長年研究與觀察共產極權議題，斯坦表示，「反共」已是當前民主國家的共同課題。

跨越清領到日治 霧峰林家飲食文化與年夜飯

霧峰林家，日治時代五大家族之一，但從文獻或文學作品來看，大戶人家豐饒悠閒的飲食文化，或是「洗手作羹湯、先遣小姑嚐」的家規，極少有林家留下的印痕。深究其因，一是留有大量日記的林獻堂終身為台灣民主、自由奔走，難有雅興品嚐美饌；二是在日治時代浸染西方自由風氣，夫人楊水心亦能自由參加文藝團體、自助旅行，是現代女性的生活樣態。林家的飲食文化也相當西化，而重要的年夜飯，到底都有哪些祕密菜色？

從實境遊戲到結合文化議題 Playreal助攻翻轉教育

「實境解謎遊戲」或稱作「實境遊戲」，是一種在真實情境中進行的角色扮演遊戲。玩家根據所扮演的角色進行各類型活動，透過蒐集線索、交流，以及邏輯推理完成指定任務。遊戲通常是在一個原本就已經有的建築物、場館，或既有場域中進行。

「王道」遇上會計 劉順仁解析財報背後的長期價值

在商業世界中，會計報表往往被視為冰冷、靜態的數字集合，然而在前台灣大學會計系教授劉順仁眼中，會計學不僅是商業運作中最精密的系統，更是崇高哲學理想、制衡人性弱點的實踐工具，敘述著企業發展的「生命歷程」。

2026世界更和平經濟更繁榮

2026是華人黃曆「馬年」，令人想到一馬當先、快馬加鞭、馬到成功等積極向上的光明前景。確實，從政治、軍事、經濟等層面來看，新一年將比過去更好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。