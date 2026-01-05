從實境遊戲到結合文化議題 Playreal助攻翻轉教育

【撰文／楊戎真】

「實境解謎遊戲」或稱作「實境遊戲」，是一種在真實情境中進行的角色扮演遊戲。玩家根據所扮演的角色進行各類型活動，透過蒐集線索、交流，以及邏輯推理完成指定任務。遊戲通常是在一個原本就已經有的建築物、場館，或既有場域中進行。

實境遊戲大約自2006年開始發展，陪伴不少人度過青春歲月，成為一代人的娛樂與社交活動。除了娛樂功能，實境遊戲發展迄今也逐漸成為文化、社區、教育工作者傳遞議題的方式之一。

2016年由林志育與吳亞軒共同創辦的「聚樂邦Clubon」實境解密遊戲，主要涵蓋旅遊、純娛樂，以及教育與知識三大區塊。林志育擅長謎題設計、議題轉化與體驗整合，曾是多款實境遊戲，如《穹頂計畫》、《貧型世界》、《沒有國家的人》的製作人，創立初期便與不少文化、社區、歷史類型的議題做結合。

推廣實境遊戲》結合旅遊與議題

林志育認為，透過實境遊戲的方式，有助於帶動年輕人對議題的關注，「一些原本就已經有旅遊價值的景點，我們把故事融在遊戲裡面，不但可以賞玩當地原本就有的旅遊資源，也可以同時認識這個地方的發展脈絡，就像導遊一樣。」

他舉2025年與新竹市政府文化局合作的一款遊戲《塹裡尋妖》為例，說明很多古蹟靜默地佇立在城市的某個角落裡，透過實境遊戲可賦予全新的、故事性的詮釋角度，讓人可以看到原本就已經存在的建築物的有趣或被忽略的面向。

《塹裡尋妖》遊戲是在新竹市舊城區進行的一個實境遊戲，結合一些觀光景點，遊戲發行時也跟當地的動漫季做結合，還與在地商家合作推出優惠券，讓民眾遊玩時可以兌換，享用當地的下午茶或美食。

嚴肅的議題也可以透過實境遊戲的方式進行探討。例如台灣有很多民主聖地，聚樂邦把著名的「中壢事件」做為《聖地》遊戲的背景，虛構了一個城市，發展出與之相關的故事遊戲，設計了議題裡的利害關係人，如投票人、候選人、助選團等，玩家扮演助選團的團員，過程中要幫候選人完成很多任務，例如接到黑函該怎麼辦？想要去拜票該怎麼辦？

《聖地》遊戲結合了中壢警察局周邊的一些地點，透過原本就有的建築，例如日治時期的宿舍，創造一個解謎活動。林志育說：「透過遊戲化的方式演練、模擬，重新體驗那個年代大家所經歷的政治氛圍，了解選舉文化是怎麼被建立起來。比如那時候可能建立了第一個所謂的競選總部，開始有競選海報、宣傳車，讓玩家去體驗這些東西。」

該遊戲是桃園市政府文化局的標案，林志育表示，這類型標案完成後，可以讓更多的人認識公部門想要傳遞的議題，或是想要活化的場域。

除了公部門，也有不少大型企業委託聚樂邦開發遊戲，以傳遞企業的價值或進行員工教育訓練。林志育舉例，有一家會計師事務所，需要定期更新全球化的行為準則指標，為了讓員工更好地理解這些指標背後代表的意義，於是委託聚樂邦製作企業內部訓練的遊戲。

開發Playreal》推展新的商業模式

在遊戲或解謎的過程中，有一個重要的環節是答案的驗證。早期聚樂邦透過Line機器人做檢核，但發現Line承載的資訊量有限，且操作界面不夠友善。為此，2019年聚樂邦自行開發了「Playreal」系統，每一款聚樂邦所研發的遊戲背後，都有一個對應的手機系統網頁，讓玩家做實境遊戲時，搭配道具與手機內容互動。

林志育表示，Playreal可以設計很多不同的角色，可以有很多對話、資訊在系統裡呈現，讓遊戲的「情境感更強烈」。玩遊戲時候不只可以破關，得到獎勵、回饋，背後的議題與知識也可以同時在系統上呈現，讓整體遊戲更豐富多元。

有了Playreal系統的加持，聚樂邦得以發展出新的商業模式。過去主要依靠標案、企業委託案，以及遊戲銷售戲，林志育坦言銷量落差很大，無法帶來穩定的營收。但Playreal上線後，開始吸引了教育工作者或小型工作室的關注，推動了營收的攀升。

林志育說明，有些單位有很好的概念，但是開發一款遊戲專案對其而言預算過高，聚樂邦因此將Playreal獨立成為一家公司，透過租用的方式開放系統給大眾使用，就像平面設計平台Canva一樣，只要把圖文放上去，選一些版型，就可以直接創造出使用者想要的內容。

系統開放後，目前與Playreal合作的有上百的個人用戶與小型工作室，有些是用來策展或做行銷活動，也有十多家學校大批量訂購，用在各學科的教育場域上。例如有一所護理學校，搭配Playreal做教學輔助，進行導覽、學習、驗證，讓學生認識急診室裡面的設備、藥品等。

翻轉教育》透過情境化推動「素養導向」學習

隨著電腦、網路、AI技術的推展，互動教育也更多元與數位化。不過，林志育觀察到，目前多數互動教育產品大都還是以「做題為主」，也就是將傳統教學模式數位化，老師本來就在做解題，只是把模式搬到手機、平板，或者是將VR眼鏡作為載體。林志育則認為，傳遞知識的過程，應該要讓學生從被動吸收變主動探索，Playreal除了提供工具之外，也提供概念，希望老師們把教學模式變成學生主動探索的情境。

以雲林縣口湖鄉為例，當地盛產烏魚子，有非常多的養殖漁業，但長期面臨土壤鹽化與地層下陷的問題。聚樂邦透過遊戲，將之包裝成一個虛擬的王國，裡面有各種大臣跟百姓，讓學生扮演大臣，提供意見給國王，在遊戲當中彼此討論出什麼樣的方法會產生出好的結果。

過程中透過Playreal系統直接給學生任務，例如計算20年後地層下陷的數值，學生必須主動去做才能完成任務。林志育強調：「我們希望用一個生活中會發生的難題，在這個難題當中，這些知識是可以被運用的。透過Playreal的系統，能夠更好地執行當前所推動的素養導向學習。」

「素養導向學習」的概念雖好，實務上卻不好推，包含很多層面，且有操作的技術門檻。林志育表示，有些老師著重在教知識，但不知道如何運用在生活中，而透過系統的情境化，能夠讓學生更懂得學有所用。學生在一個合理的情境中去解一個問題，透過自己在體驗中完成任務，對學習而言，自主性與自我效能感會更強。林志育希望，學生需要擁有學習主控權的時候，Playreal可以扮演這樣的角色。

在AI開始發展後，Playreal系統更迭代出「AI腳本生成」、「AI語音生成」、「圖像辨識」等功能，讓教育工作者更省時、省力。林志育表示，丟給AI一個知識，它可以創造一個合理使用的情境，過去可能要十幾個小時來產出腳本，現在只要幾分鐘。

遊戲規則》以人為本設計實境體驗

林志育表示，聚樂邦推出遊戲後，主要的消費族群介於18歲到35歲之間。其中有一部分是「遊戲型玩家」，各地有推出遊戲，他們就會想去玩玩看；有一部分是「旅遊型玩家」，本來就想去某個地方玩，於是趁便購買來玩；另有一個族群則是「議題型玩家」，本身對某個議題有興趣，或是教育工作者、議題工作者，想要將議題做有趣的轉化。

在研發遊戲時，聚樂邦會依循「三乘三」架構的設計法，從議題層、故事層、遊戲道具層，把原本想要傳遞的議題或資訊轉化成一個實境故事，再從這個故事變成大家可以去現場玩的一個作品。

林志育也提出幾個創造好體驗的遊戲規則。首先，實境遊戲能根據「主要受眾」（Target Audience，簡稱TA）來講話很重要，比如說給國小學生一堆文字，通常就會體驗不好。

其次，林志育強調，不要讓學生覺得自己是在做假選擇，學生不喜歡被說教。在做知識情境化，或是情境化互動時，不要出一些一看就知道你在對我說教的題目。學生會覺得這只是一個有遊戲化包裝的考卷，而不是一個好玩的互動題目或遊戲。

此外，要以使用者中心，或是「以人為本」去設計體驗，且最好要做測試。比如說今天有五個班，第一個班如果體驗不好，就要做一些調整，不要再讓其他班級使用。因為體驗就是一個不斷優化的過程。

林志育表示，透過實境遊戲的方式教學，重點是讓學習發生，老師跟學生一起合作。老師創造一個環境或狀態，讓學生在其中做探索跟學習。當學習發生了，教學的目標就達到了。

從兩人工作室發展到如今的兩家公司，聚樂邦邁向十週年，在實境遊戲領域裡，以跨領域的優勢，持續推動遊戲式的互動體驗與學習。林志育希望透過Playreal系統創造更簡單的方式，讓更多不同的族群可以透過實境遊戲，探討與學習更多的議題。

