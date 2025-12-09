台灣本土黑豬育種 廚餘、飼料餵養有何差異？

【撰文／謝平平】

台灣「本土黑豬」存在已久，豬農憑藉經驗自行配種、繁殖，規模以中小型豬場為主，較少參與研發工作；而放眼西方大型養豬事業，不只發展科技化管理，也在許多國家設立種豬場，避免近親繁殖，肉豬、種豬、仔豬都是業務項目。

台灣農業部畜產試驗所曾經投入數十年時間，進行黑豬的雜交選育，如口感柔嫩、多汁的「高畜黑豬」；民間業者也培育出「平埔黑豬」品種。前者介於本土黑豬與商業肉豬之間，後者外型與體格傾向本土黑豬的美濃豬、頂雙溪豬。農業部畜產試驗所動物營養組組長許晉賓透露，目前畜產試驗所還有新的黑豬品系正進行選育中。

▲農業部畜產試驗所動物營養組組長許晉賓。謝平平攝影

「高畜黑豬」問世

西方的約克夏（Yorkshire）、藍瑞斯（Landrace）、杜洛克（Duroc）三品種洋種豬引入台灣後，雜交生產的肉豬（LYD或LD）占據台灣九成豬肉市場，最大優點是其品質穩定、生長快、肉質佳。其中的杜洛克經常被豬農當成種公豬，畜產試驗所也將其配種梅山豬，經過7代基因選拔，長達11年，並命名為「高畜黑豬」，提供黑豬場作為種母豬使用，後代即供為黑毛豬上市。

許晉賓表示，杜洛克生長速度快、肉質優良，而原產中國的梅山豬，1994年自日本引入，特色是多產，配種的下一代有可能遺傳到親本優點，但也可能遺傳到缺點，因此每一代都需要檢定生長、檢測基因，再選留繁衍，直到性狀穩定，如：母豬乳頭數須達到7對以上、7個月能長到90公斤等，才能作為母豬種原使用。

「高畜黑豬」問世後，創造上億經濟規模，但仍有豬農反應成長速度、體型不夠理想。畜產試驗所再以杜洛克豬配種高畜黑豬，篩選體型高大、高肉質基因、擁有油花分布勻稱特色的豬隻，繼續培育新品種。目前已至第7代，帶有杜洛克基因75%、梅山豬基因25%，希望能順利完成品種命名。

▲台灣大學動物科學技術系教授王佩華。謝平平攝影

為何不能吃廚餘？

品種純化意味品質穩定，在倚靠連鎖行銷為主的市場，這就是王道，三品種白豬因此成為全球豬肉舞台的主角。本土黑豬在品種純化上，已踏出成功第一步，但本土黑豬到底該吃廚餘，還是飼料？

「黑豬不一定吃廚餘，白豬也不一定吃飼料。」台灣大學動物科學技術系教授王佩華表示，關鍵在於豬農的飼養觀念。育種成功，產品品質穩定，台灣本土黑豬就能接軌國際，商業價值不輸白豬，但他唯獨反對廚餘餵豬。

撇除動物福利不談，本土黑豬的高值化不單倚賴品種、科技化管理、現代化豬舍等，場區形象也相當重要，國外客戶參訪的第一印象，就能影響豬場價值。當談到伊比利豬、鹿兒島黑豬，民眾腦中浮現的是奔馳草地、啃食橡樹果實或番薯的美好形象，這是無形的品牌力。

黑豬轉吃飼料 光榮出國

但飼料成本高出廚餘甚多，許多豬農望之卻步。

王佩華表示，養豬是事業經營，眼光要放長。以「平埔黑豬」為例，當初從廚餘轉為飼料，場長李榮春也感到這筆支出不小，壓力頗大。但2018年，台灣還被列為口蹄疫區時，「平埔黑豬」已通過檢疫，插旗海外，堪稱台灣本土黑豬高值化的典範。

廚餘與飼料，至今在各養豬場中仍各有堅持。許晉賓提醒，廚餘油水多，食用的豬隻體內多元不飽和脂肪酸多，風味或許因此不同，但化學結構也較不安定，不飽和脂肪酸容易氧化酸敗，需採用冷鏈運送，較能保鮮。

2018年，中國爆發非洲豬瘟，台灣許多豬場要求政府立法禁止廚餘養豬，當時，畜產試驗所也開發五種低蛋白配方給土黑豬、大黑豬（盤克夏、漢布夏）使用。

許晉賓解釋，土黑豬身材矮胖、耐粗食，飼料配方為低蛋白、粗纖，營養成分低，可慢慢餵養，豬肉熟化程度較佳。根據其田間試驗結果顯示，用此低蛋白配方所飼養的土黑豬生長速度與廚餘餵養差異並不大，可成為猶豫豬農的參考。

此次台中豬場爆發非洲豬瘟，或可視為現代化管理的轉捩點，也影響台灣本土黑豬產業未來的走向。

