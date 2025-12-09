8%台灣本土黑豬保衛戰

【撰文／謝平平】

2024年底，睽違36年的「七朝清醮」大典在台中海線大甲、后里、外埔等地舉行，其後分發的現宰黑豬肉肥腴香甜，至今仍讓在地民眾念念不忘。但相較於美食餐廳常以國外頂奢豬肉作為招牌料理，台灣「本土黑豬」卻極少出現在餐桌上，甚至連鎖超市也遍尋不著，僅能在菜市場中偶見「黑豬肉」的手寫招牌，不禁讓人懷疑，台灣本土黑豬肉到底去哪裡了？

依據農業部《養豬頭數調查報告》數據顯示，截至2025年5月底為止，台灣毛豬飼養場共5,552家，飼養規模在200頭以下的小型豬場占比31.1%，1,000頭以上的大型豬場約占27.1%；毛豬在養數量約為505.8萬頭，以雲林飼養151.5萬頭居冠，屏東100.5萬頭次之，囊括全台半數。雲林、屏東二縣皆為農業大縣，但養豬文化南轅北轍。

台灣外來「白豬」歷史

目前民眾熟悉、超市販售的豬肉多為「白豬」。日治時期，約克夏（Yorkshire）種公豬已被引入配種；1953年，台糖公司成立種畜場，開啟台灣大規模肉豬場的經營模式，隨後引進藍瑞斯（Landrace）種母豬、杜洛克（Duroc）種公豬。三豬俗稱LYD，藉由LYD雜交配種，台灣養豬業達到精肉、多產的標準。

台中知名美食「陳明統爌肉飯」1968年開業時，已採用白豬豬肉製作美食。同為必啖美食的「丁山肉丸」1909年開業，第三代老闆娘賴月珍表示，日治時代客戶有日本學生、商務客，二戰後的客戶則是歷任市長都曾光顧過，該店至今堅持以本土黑豬後腿肉製作。

台灣本有豬、雞等動物，經過百年發展，頂雙溪豬、中坡陡豬等「本土黑豬」已經消失，現存的桃園豬、六堆黑豬等雖然各有特色，但目前除了學研機構，市面上已難找到「血統純正」的黑豬品種。

養豬，為何講血統？

聞名全球的日本鹿兒島黑豬、西班牙伊比利豬，都以純種而成為一方之霸，不只銷售肉豬，也包括種豬等。農業部畜產試驗所動物營養組組長許晉賓解釋，品種明確可以確定後代肉豬遺傳，避開無法溯源親本基因產生後代里肌大小不一、時肥時瘦的不穩定性，影響商家採購意願。

畜產試驗所耗費11年，2009年育成「高畜黑豬」，擁有50%杜洛克、50%梅山豬基因，前者具高產肉、後者具高繁殖，養豬業者鄭育松以「高畜黑豬」×「畜試黑豬1號」×「畜試紅豬」，集畜試所育種命名的三個品種，雜交繁育出自有黑豬品牌「新增丰黑豬」，出口火腿、活豬，創造極高經濟價值。

2008年前後，台灣大學動物科學技術系教授王佩華與畜產試驗所協助欲轉型業者李榮春的育種，種原來自中部、南部黑豬，改為食用飼料，經過基因篩選純化後，2023年成功育成「平埔黑豬」，因優質穩定而得以出口海外。

育種，是長期抗戰，也是走向國際化的第一步，但投入資本額驚人，還需種原篩選純化、避免近親繁殖，許多豬農更傾向現代化管理，以解決傳染病、汙染問題為要，中部知名「黑豬王」王文通即是成功典範，又傾聽消費者意見，不斷調整豬食配方，在台中可是一肉難求。

廚餘，到底該怎麼辦？

10月在台中養豬場爆發非洲豬瘟後，豬隻餵食文化再次成為火線話題。

雲林縣在2018年底全面禁止廚餘養豬，屏東是本土黑豬種母豬、供應肉豬仔豬的大本營，飼料與廚餘同時存在，位於中北部的肉豬場則是廚餘餵食為主。

2021年成立的「臺陸公司」以生產推廣「六堆黑豬」為主，核心成員為屏東內埔毛豬產銷班三班，董事長曾仁德表示，廚餘餵食一部分來自傳統，一部分為成本考量。飼養豬隻成本中，豬食占有八成，飼料較貴，但白豬六個月就能銷售，本土黑豬則需一年至一年半，自然以廚餘餵養為主。當今豬農了解禁用廚餘是政策大方向，但豬場如何調整改造？費用從何而來？讓他們十分擔心。

曾仁德也為黑豬豬農鳴不平，都市一日產生千百噸廚餘，豬農幫忙去化五、六成廚餘，在風口浪尖卻成為眾矢之的；且爆發非洲豬瘟的台中養豬場為白豬場，本土黑豬卻成代罪羔羊，未免不公。

現下本土黑豬市場拍賣價格仍優於白豬，但無法阻止廚餘餵養標籤化、本土黑豬飼養時間較長的成本等問題，曾仁德對台灣本土黑豬的未來表示悲觀。2024年他已聽聞豬農想轉養白豬，今（2025）年的非洲豬瘟不只造成人心惶惶，更讓許多高齡豬農亟思退休，本土黑豬在2014年尚占全台毛豬數量15%，今年已經降到8%，他估計未來將持續下跌。

不只高齡豬農想關場，王文通表示，中小型豬場轉型，回收期長，若技術不成熟、變動成本未列入，都可能造成賠錢，豬農當然不可能輕易更新設備；「豬」海茫茫卻看不到希望，青農也可能退場。

從台灣爆發口蹄疫、加入世貿組織以來，台灣豬場、飼養頭數逐年下降。近期，國外影音創作者曾大讚台灣豬肉好吃，而面臨廚餘禁用的台灣本土黑豬，正亟需公部門協助轉型，也是公部門的難解考題。

