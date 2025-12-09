「元健」打造雲端平台 推平價助聽器願「世界無聽障」

【撰文／曾允盈】

走進「元健助聽器」位於宜蘭科學園區的千坪企業總部，一樓有完整的聽力體檢中心，還有互動面板和裝置，來訪民眾可以在這裡一窺聽力的奧祕。

「元健助聽器」是「元健大和直販事業」旗下的通路品牌。元健大和除代理西門子等知名助聽器品牌，也開發創新雲端助聽技術的自有品牌「耳寶助聽器」。企業總部2025年6月啟用，是全台唯一集結研發、生產、檢測與行銷一條龍的助聽器品牌。

創立品牌多年來，從高雄廠區搬遷回宜蘭家鄉，打造客製化服務的企業園區，董事長吳少暉表示，正是為了全面教育市場，打破傳統助聽器產業的產銷模式，推動聽力健康知識更為普及。

看準痛點》打破產業「貴、遠、醜」魔咒

根據世界衛生組織統計，65歲以上的長者超過四分之一有聽力受損問題，但是助聽器配戴率僅約10%，遠落後於歐美發達國家30%以上的普及率。

吳少暉認為元健長年都在解決助聽器行業「貴、遠、醜」──價格高昂、服務據點太遠、外觀令人抗拒的三大痛點。他直言，助聽器在一般認知中屬於「厭物財」，連自己的父親都曾排斥使用。

基於對市場痛點的理解，元健的最終目標就是逆轉大眾對助聽器的印象，讓助聽器普及到有需求者的手中。

然而起初元健僅是代工廠，為日本、歐洲品牌代工助聽器，例如早期的「耳寶」是由哥哥吳志賢創立的「元皓能源集團」製造的日本品牌，卻陸續遭客戶臨時抽單或大量砍價，損失慘重。

幾經考量之後，元健決定轉型從製造商創立自有品牌，如今的「元健助聽器」，則是設計、研發、製造一條龍，並且外銷多國的國產製品。

轉型不僅改變企業本質，也是解決產業痛點的開端。從2008年開始，元健的自有品牌，因為少了代理商的管銷費用，得以用更超值的價格面對市場，因此大幅解決「貴」的痛點。

不僅如此，元健陸續開發不同價位的產品線，吳少暉指出：「我們把高階助聽器的功能，下放到中低階變成基本標配，當然傳音細緻度還是有差，但中低階的助聽器就可以服務更多需求者。」

雲端服務》SaaS平台與高效通路布局

在助聽器市場中，「遠」不僅指地理距離，更代表不容易取得服務。由於市場小眾，傳統助聽器門市大多單人作業，一個門市平均每月只服務約八位客人，成本難以攤提，也是導致助聽器價格居高不下的原因。

為了解決這個困境，吳少暉帶領元健於2017年自主研發雲端聽力照護SaaS（Software as a Service，軟體即服務）平台，提供各角落聽損人士雲端服務，領先業界。這個決定可說是帶領元健助聽器起飛，大幅度增加知名度，搶占市場規模。2017年至今，耳寶助聽器在市場上供不應求，銷售數量年增200%～300%。

藉由雲端聽力照護SaaS平台，使用者可打開手機APP進行簡易測聽，並將處方箋數據上傳雲端，聽力師就可以透過手機遙控助聽器，進行參數調整和適配，實現遠端諮詢服務。

「台灣醫療資源很方便，但地廣人稀的北海道或東南亞地區呢？雲端平台就能展現出倍數的效益。」以馬來西亞市場為例，元健已擁有超過200個銷售據點，後台卻僅需三位聽力師，解決當地缺乏專業聽力師的困境，元健也因此在馬來西亞成功取得遠距醫療的認證。

雲端服務不僅把醫療資源延伸到偏遠地方，吳少暉強調，核心競爭力更在收集數據，打磨臨床經驗。

銷售點普及》零售櫃位也買得到

在銷售通路部分，全球助聽器市場中，國外大品牌有超過九成五的市占率。由於助聽器在台灣《醫療器材管理法》中屬於第一等級醫療器材，可於藥局或有取得合格藥商許可證的零售通路販售。吳少暉因此選擇避開長期被大品牌壟斷的醫院通路，在泛醫療通路銷售。這類「開架式」產品，極大降低了門檻。目前包括杏一、躍獅藥局、家樂福等零售通路，共有超過800個櫃位都能買得到元健助聽器。

不僅如此，為了擴大服務範圍，元健更在8年內開出56家門市，每家門市配備聽力師、選配師和醫學等級的測聽室，提供更專業的服務。門市還採加盟模式，開放加盟者投資經營。目前元健僅有約3%直營店，其餘皆為加盟店。

如此「專業型」與「開架式」雙軌並行的通路銷售模式，不僅能服務高端客群，也可以滿足預算有限、功能需求簡單或對自身需求充分了解的用戶。吳少暉逐步將助聽器，拉進尋常百姓家。

▲耳寶藍牙助聽器，外觀類似無線耳塞。元健大和提供

安撫人心》「模組化」與「外觀設計」突破

吳少暉強調，「醜」是助聽器市場第三個、也是深沉的痛點。「醜」不僅是因為造型，更來自一種心理標籤，也就是沒有人想讓人知道自己戴著助聽器。也因為如此，傳統的助聽器追求極致的微小和客製化，導致產品價格昂貴、維修耗時。

早期的助聽器一旦損壞，需要由手工維修，聽損者至少需要等待兩週，對於極度依賴的用戶來說相當煎熬。

為此，元健推行「模組化」設計，如果產品在保固期內損壞，可以直接更換一組新品，提升維修效率。模組化也允許使用公規零件，降低生產成本。吳少暉提到，目前助聽器晶片技術已非常成熟，一個模組即可透過更換喇叭等部件，對應不同的聽力需求，進而達到「一機多用」的效果。

吳少暉認為輔具的首要任務是先「安撫他的心」，其次才是「輔助他的人」。因此，元健的產品設計也迎合流行趨勢，將助聽器做成類似運動耳機的掛脖式外型，或採用隱藏式設計。

這種設計不僅讓人在心理上更容易接受，也為產品帶來性能優勢。因為更大的體積可以容納更大的電池、更強勁的喇叭，並有更穩定的續航力，還能避免長輩約一週就要更換一次微小電池的困擾。

▲哥哥吳志賢（右）與吳少暉分任董事長、總經理，共同經營元勛國際股份有限公司。元健大和提供

提升競爭力》借力資本市場邁向國際

為解決助聽器「貴、遠、醜」的痛點，元健從價格定位、產品設計以及通路推展上，都成為助聽器產業的創舉。

電子工程系畢業的吳少暉坦言，早年和國際大廠合作的經驗，讓他們意識到助聽器產業代工的脆弱。國際客戶在洽談合作時，時常將台灣廠商和中國大陸廠商混為一談，台廠沒有價格競爭優勢，致使毛利率不斷被壓縮。

他開玩笑說道：「如果有退路誰願意往前進？如果能夠躺誰想要站？」轉型開創自有品牌才是生存之道，他也深知要在國際市場生存，必須與眾不同。

吳少暉將目光投向資本市場。元健2019年登錄證券櫃檯買賣中心的創櫃板，母公司「元勛國際」亦於2025年登錄創櫃板。進入資本市場，監管更加透明，吳少暉認為這是他帶領公司邁向正規的重要步伐。「上櫃後最大的影響是終端消費者的信任度提高了，以前他們還會問你們會不會倒，現在不會這樣問。」元健預計將在2026年第一或第二季挑戰登錄興櫃，以更高的資本實力迎接世界級競爭。

面對未來，吳少暉放眼全球。他談到90%的產能集中於六大工業國，但其實有上百個國家的市場滲透率極低，也就成為元健的機會點。目前，元健已在馬來西亞、泰國和印度等地設立據點，未來將持續擴大展店計畫。

產品漏斗》達成「世界無聽障」的願景

吳少暉帶領我們參觀企業總部時，談及除了落實歸鄉扎根的心願，實踐社會責任和人才培育，也是他落腳宜蘭基地的目的。

元健致力於人才培育，與馬偕、中山醫、國立台北護理健康大學等聽力學院簽訂實習合作協議，學生可以有從研發到臨床的完整實習機會，解決過去學生必須來回於工廠、門市、實驗室實習的困境。

對於企業的終極願望──「世界無聽障」，元健則用產品漏斗去逐步普及。透過規模化生產與開架通路，開架超值型的助聽器可以滿足預算有限、功能需求簡單的小資族，降低其負擔。此外，對性能有高度追求的用戶，可以透過專業服務，達到客製化的目的。對於有困難家庭和受災戶，則推出「天籟列車」計畫，目前已與多個縣市政府合作，讓真正需要幫助卻無力負擔者獲得輔具。

從一家小型代工廠，到國產實體通路的龍頭，元健2024年度營收超過2.7億元，2025年進一步挑戰3億目標。吳少暉從電子工程師的思維出發，融合硬體的精密製造與軟體的雲端服務融合，透過不斷提升效率，讓台灣本土企業更具國際競爭力。

元健助聽器大事記：

．2002年：吳志賢創立「元勛國際股份有限公司」，研發製造風能、綠能、車用產品，並承接日本助聽器代工業務。

．2009年：成立「元皓能源」，專門研發及製造台灣唯一國產助聽器。同年成立「元健大和直販事業股份有限公司」，自創通路品牌「元健助聽器」。

．2010年：創立助聽器品牌「耳寶 Mimitakara」。

．2017年：吳少暉擔任「元健大和」董事長，帶領公司數位化。元健結合物聯網與手機App，推出雲端助聽器服務。三年間快速拓展國內、外市場。

．2018年：成立「耳寶雲端聽力中心」。

．2019年：「元健大和直販事業公司」登錄創櫃板。

．2025年：竹科宜蘭園區企業總部啟用。

