非典型虎媽張維珍 談「當孩子跟你預期不同時」
【撰文／謝平平】
從北部轉戰台中，「維昕國際建築」董事長張維珍為「亞昕集團」拿下多塊台中文教區精華地段，包括：台中草悟道NOVA資訊廣場角地、SOGO百貨斜對面土地等，戰績赫赫。「從土地買賣中，我看到兄弟鬩牆、家族不合，學習到人生最重要的事。」總是堆滿笑容的張維珍透露，自己最在意的就是家庭。
孩子的個性，是她最願意了解的課題
從小家境優渥，外婆教她從味道中抽絲剝繭，是加干貝還是蝦米？母親則叮囑，婚後不要為了家庭放棄工作及人生，非常符合現代女性獨立自主的作派。因此張維珍在婚前就創業成功，事業風生水起，但當孩子三歲時，她還是選擇調整步伐，把更多時間放在家庭與陪伴小孩上。
在陳柏宇記憶中，母親張維珍從沒有斥責過他，小時行為無禮時，母親以其人之道，還治其人之身，讓自己感同身受，因此修正態度。張維珍笑說自己曾是「叛逆仔」，所以非常了解如何整治「叛逆仔」。她相信，青春期的能量需要被引導，而不是被壓抑。
然而，「叛逆仔」總是有暴衝時刻。
在成長過程中，孩子偶爾會有衝動或判斷不周的時刻，校方要進行懲處，身為家長委員的她選擇不替孩子開脫。當孩子膽戰心驚回家時，也沒有責罵，而是跟孩子說：「你是一個有領導能力的人，大家都跟著你，所以你一定要做好事，因為有太多人會被你影響。」這番話既是母親的讚許，也是責備。
陳柏宇驚愕之餘，也深深受用，影響了他往後為人處世的態度。
張維珍說自己不是虎媽，以鼓勵取代責罵，對孩子自己承諾的事情，也一定盯著做到好，而唯一堅持的底線，是不能說謊。在她心中，誠實是人生的基礎，任何問題都能一起面對，但不能以謊言逃避問題。
從琴房到農場：用陪伴，而不是干預
孩子不說謊，但會抱怨。小時學習小提琴，陳柏宇因按弦疼痛而多次想放棄，張維珍親自學習大提琴，每天與他一起練習，讓孩子知道他非一人孤軍奮戰。
完美的母親也在練琴這件事上成功了，但當孩子想以種植香菇為業時，張維珍從震驚、不解，到選擇尊重，以陪伴來理解孩子。陳柏宇升上大學後，邊讀書、邊從事改善土壤實驗，張維珍果斷選擇融入孩子的世界，與先生一起投入農業領域。
帶著珍珠戒指的雙手，拿起了鋤與刀；踩在精華區土地的雙腳，陷在鬆軟的土壤中；空氣瀰漫著大蒜味，麥芒飛舞，張維珍的臉瞬間過敏，又紅又癢，但她更在意孩子是否覺得苦？是否真要從事農業？
帶著孩子寒暑假下鄉，不適與辛苦都沒有打斷陳柏宇從事農業的決心。在孩子的堅持下，張維珍也毫不遲疑成立「滾動綠自然科技公司」，陪著孩子一路向前。
兩代的土地，一樣的價值
但門外漢要研發農業產品，談何容易？影響農業的因子多又複雜，即使鄰田也很難複製成功經驗，摸索期超乎預期，例如：初期研發的有機肥味道極重、微生物需要72小時才能醒過來、客戶期待值與團隊設定不同等，每道難題都得耗費一、二年解決。
「因為我們要實驗、要累積產品測試數據，這不是一天就可以完成。」不是一天、也不是一個月，短則一季，長達一年，燒錢的速度，讓見多識廣的張維珍也忍不住咋舌。
但她稱讚孩子能吃苦，個性堅毅，對自己的選擇負起責任。如今「滾動綠」上市的產品為複合式微生物肥，遇水就能醒菌，一分地大約90公克即可，產品輕薄好攜帶。
不但「鞋材大王」南良集團總裁蕭登波加入成為策略夥伴，今年更拿下斯里蘭卡五年長約，日本也已談妥經銷，市場更廣至阿根廷、中南美洲，北美市場也已經將產品上架。
一片土地二樣情──張維珍整合土地，再創都市價值；陳柏宇則以科技農業與永續概念修復土地。
陳柏宇表示，「創新，也可能是承傳，而非不斷的顛覆。」對他與母親而言，未來不只存在於都市，也在於每一片能重新恢復生命力的土地上。
而這位非典型虎媽則說：「我想告訴孩子，我一直都會在，感謝他帶我看到更寬廣的世界。」
