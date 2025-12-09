快訊

看雜誌
▲張維珍（右）與陳柏宇（左）母子感情佳。陳恒芳攝影
▲張維珍（右）與陳柏宇（左）母子感情佳。陳恒芳攝影

【撰文／謝平平】

從北部轉戰台中，「維昕國際建築」董事長張維珍為「亞昕集團」拿下多塊台中文教區精華地段，包括：台中草悟道NOVA資訊廣場角地、SOGO百貨斜對面土地等，戰績赫赫。「從土地買賣中，我看到兄弟鬩牆、家族不合，學習到人生最重要的事。」總是堆滿笑容的張維珍透露，自己最在意的就是家庭。

孩子的個性，是她最願意了解的課題

從小家境優渥，外婆教她從味道中抽絲剝繭，是加干貝還是蝦米？母親則叮囑，婚後不要為了家庭放棄工作及人生，非常符合現代女性獨立自主的作派。因此張維珍在婚前就創業成功，事業風生水起，但當孩子三歲時，她還是選擇調整步伐，把更多時間放在家庭與陪伴小孩上。

在陳柏宇記憶中，母親張維珍從沒有斥責過他，小時行為無禮時，母親以其人之道，還治其人之身，讓自己感同身受，因此修正態度。張維珍笑說自己曾是「叛逆仔」，所以非常了解如何整治「叛逆仔」。她相信，青春期的能量需要被引導，而不是被壓抑。

然而，「叛逆仔」總是有暴衝時刻。

在成長過程中，孩子偶爾會有衝動或判斷不周的時刻，校方要進行懲處，身為家長委員的她選擇不替孩子開脫。當孩子膽戰心驚回家時，也沒有責罵，而是跟孩子說：「你是一個有領導能力的人，大家都跟著你，所以你一定要做好事，因為有太多人會被你影響。」這番話既是母親的讚許，也是責備。

▲維昕國際建築董事長張維珍優雅處世，要求事情不只做完，還要做到好。張維珍提供
▲維昕國際建築董事長張維珍優雅處世，要求事情不只做完，還要做到好。張維珍提供

陳柏宇驚愕之餘，也深深受用，影響了他往後為人處世的態度。

張維珍說自己不是虎媽，以鼓勵取代責罵，對孩子自己承諾的事情，也一定盯著做到好，而唯一堅持的底線，是不能說謊。在她心中，誠實是人生的基礎，任何問題都能一起面對，但不能以謊言逃避問題。

▲陳柏宇認為微生物科技是未來趨勢，台灣中小企業需結合大企業，才能打國際盃。張維珍提供
▲陳柏宇認為微生物科技是未來趨勢，台灣中小企業需結合大企業，才能打國際盃。張維珍提供

從琴房到農場：用陪伴，而不是干預

孩子不說謊，但會抱怨。小時學習小提琴，陳柏宇因按弦疼痛而多次想放棄，張維珍親自學習大提琴，每天與他一起練習，讓孩子知道他非一人孤軍奮戰。

完美的母親也在練琴這件事上成功了，但當孩子想以種植香菇為業時，張維珍從震驚、不解，到選擇尊重，以陪伴來理解孩子。陳柏宇升上大學後，邊讀書、邊從事改善土壤實驗，張維珍果斷選擇融入孩子的世界，與先生一起投入農業領域。

帶著珍珠戒指的雙手，拿起了鋤與刀；踩在精華區土地的雙腳，陷在鬆軟的土壤中；空氣瀰漫著大蒜味，麥芒飛舞，張維珍的臉瞬間過敏，又紅又癢，但她更在意孩子是否覺得苦？是否真要從事農業？

帶著孩子寒暑假下鄉，不適與辛苦都沒有打斷陳柏宇從事農業的決心。在孩子的堅持下，張維珍也毫不遲疑成立「滾動綠自然科技公司」，陪著孩子一路向前。

兩代的土地，一樣的價值

但門外漢要研發農業產品，談何容易？影響農業的因子多又複雜，即使鄰田也很難複製成功經驗，摸索期超乎預期，例如：初期研發的有機肥味道極重、微生物需要72小時才能醒過來、客戶期待值與團隊設定不同等，每道難題都得耗費一、二年解決。

「因為我們要實驗、要累積產品測試數據，這不是一天就可以完成。」不是一天、也不是一個月，短則一季，長達一年，燒錢的速度，讓見多識廣的張維珍也忍不住咋舌。

但她稱讚孩子能吃苦，個性堅毅，對自己的選擇負起責任。如今「滾動綠」上市的產品為複合式微生物肥，遇水就能醒菌，一分地大約90公克即可，產品輕薄好攜帶。

不但「鞋材大王」南良集團總裁蕭登波加入成為策略夥伴，今年更拿下斯里蘭卡五年長約，日本也已談妥經銷，市場更廣至阿根廷、中南美洲，北美市場也已經將產品上架。

一片土地二樣情──張維珍整合土地，再創都市價值；陳柏宇則以科技農業與永續概念修復土地。

陳柏宇表示，「創新，也可能是承傳，而非不斷的顛覆。」對他與母親而言，未來不只存在於都市，也在於每一片能重新恢復生命力的土地上。

而這位非典型虎媽則說：「我想告訴孩子，我一直都會在，感謝他帶我看到更寬廣的世界。」

本文摘自《看》雜誌第273期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第273期）謝謝！

相關新聞

非典型虎媽張維珍 談「當孩子跟你預期不同時」

從北部轉戰台中，「維昕國際建築」董事長張維珍為「亞昕集團」拿下多塊台中文教區精華地段，包括：台中草悟道NOVA資訊廣場角地、SOGO百貨斜對面土地等，戰績赫赫。「從土地買賣中，我看到兄弟鬩牆、家族不合，學習到人生最重要的事。」總是堆滿笑容的張維珍透露，自己最在意的就是家庭。

「元健」打造雲端平台 推平價助聽器願「世界無聽障」

走進「元健助聽器」位於宜蘭科學園區的千坪企業總部，一樓有完整的聽力體檢中心，還有互動面板和裝置，來訪民眾可以在這裡一窺聽力的奧祕。

習近平不敢打台灣的五大原因

高市早苗最近在國會說，如中共對台動武，也是日本的危機，日本可動用軍隊。此言一出，引中國震怒報復。因這等於明說日本會出兵，中共的惱怒可想而知。

8%台灣本土黑豬保衛戰

2024年底，睽違36年的「七朝清醮」大典在台中海線大甲、后里、外埔等地舉行，其後分發的現宰黑豬肉肥腴香甜，至今仍讓在地民眾念念不忘。但相較於美食餐廳常以國外頂奢豬肉作為招牌料理，台灣「本土黑豬」卻極少出現在餐桌上，甚至連鎖超市也遍尋不著，僅能在菜市場中偶見「黑豬肉」的手寫招牌，不禁讓人懷疑，台灣本土黑豬肉到底去哪裡了？

台灣本土黑豬育種 廚餘、飼料餵養有何差異？

台灣「本土黑豬」存在已久，豬農憑藉經驗自行配種、繁殖，規模以中小型豬場為主，較少參與研發工作；而放眼西方大型養豬事業，不只發展科技化管理，也在許多國家設立種豬場，避免近親繁殖，肉豬、種豬、仔豬都是業務項目。

出超問題不能亂聽《經濟學人》和其他簡化的主張

台灣有甚大的貿易出超，帶來很多國際壓力及其他問題。今年美國依出超而對台灣課較高的所謂對等關稅，要台灣赴美做鉅額投資，且可能要求新台幣升值。最近《經濟學人》（The Economist）雜誌在〈台灣榮景的潛藏風險〉（The hidden risks in Taiwan's boom）報導中又批評台灣的出超，並依「大麥克指數」（Big Mac index）認為新台幣要大幅升值。

