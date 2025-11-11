產銷一條龍驅動獲利 台式手搖「炸雞大獅」征服全球

【撰文／曾允盈】

新鮮腿肉裹上麵衣，炸得滋滋作響，香氣逼人，金黃色的炸雞不僅是宵夜首選，更是台灣人的日常選擇。台灣人愛吃炸雞，人均雞肉消費量是世界前段班，從美式速食、台式炸雞到韓式醬炸，競爭激烈，百家爭鳴，市值更上看新台幣300億。

2020年12月掛牌上櫃的「揚秦國際」公司，旗下品牌「炸雞大獅」1999年從攤車起家，2014年進行品牌改造，首創「手搖」台式風味，海外加盟授權目前已有新加坡、馬來西亞、印尼、美國，共4個國家、9個區域，海內外店數127家，今年底正式進軍美國市場，明年預計在美國展店5家，走出既在地又國際的獨特路線。

▲揚秦國際總經理林麗玲。葉俊宏攝影

風味創新》腿丁、拌炒與台式熱情

琳琅滿目的炸雞品牌中，炸雞大獅打造獨樹一格皮脆肉嫩的台式風味，加上手搖的程序，讓人和台灣特色手搖飲聯想在一起。總經理林麗玲說：「我們不是醬料炸雞，而是手搖拌炒。我們用腿丁，不是胸肉。」

完整的定位哲學之下，炸雞大獅從食材選擇、口味，再到製程，和其他品牌都不一樣。多數炸雞品牌選擇胸肉，不僅成本較低，加工也相對容易。炸雞大獅選用成本較高的無骨腿丁，吃起來更多汁，再搭配台式熱炒概念為靈感的「手搖拌炒」，意在提升濃郁口感，建立品牌記憶點。

不僅如此，靠著菜單設計，也成功讓品牌的餐期，從點心、宵夜，跨足午餐、晚餐的正餐時段。林麗玲過去前往印尼考察，發現印尼賣的炸雞會附上一團飯，於是推出「大獅蓋飯」系列，正餐時段也可以吃，占全品項營收達35%。

在店面規劃上，炸雞大獅也配合餐期作出調整。林麗玲指出，目前10家直營店，以台北、桃園為主，店址多選在有內用座位的商場，或有約3至5坪數座位的店面，明年預計在台中、高雄規劃可以內用的直營店，提供新品測試、門市教育訓練空間。

產銷一條龍》雞場到餐桌全鏈控制

風味可以讓顧客上門，但穩定的品質才是顧客持續回訪與規模化的關鍵，炸雞大獅另一個優勢正是「產銷一條龍」，雞肉的成本、品質皆不假手他人。

「揚秦國際」的兄弟公司「超秦企業」是40年專業雞隻養殖、屠宰加工、冷凍包裝、冷鏈配送的垂直整合企業。超秦企業契作飼養的雞隻送至自有禽肉品牌「超秦肉品」，將新鮮的雞隻屠宰、分切、醃製之後，直接冷凍分送到四個倉儲，再冷鏈配送到門市。

林麗玲強調，關鍵就是「冷凍配送」，肉品到門市後才解凍，可以確保品質穩定，食材保存時間長、衛生風險因此降低，也減少門市退貨和報廢問題。

產銷一條龍是炸雞大獅的利基優勢，掌握從農場到門市的每個環節，避免第三方盤商、批發商的價格波動和品質不穩定風險。供應鏈的背後，不僅可以掌握品質，也讓炸雞大獅的加盟體系更加穩健、可控管。

不僅如此，炸雞大獅2017年成為台灣第一家獲得穆斯林友善餐廳認證的連鎖炸雞品牌，「超秦肉品」獲得清真（HALAL）認證，也成為炸雞大獅成功西進東協的關鍵。

系統化管理》27.5%「複數店」的加盟管理學

連鎖品牌成長，加盟體系是不可或缺的環節。然而如何系統管理，讓加盟店落實品牌經營理念，是多數經營者的痛點。炸雞大獅對於加盟管理，顯然胸有成竹。

「因為我們有獲利模組！」林麗玲自信地說，除了總部和品牌在市場上的優勢之外，炸雞大獅的系統化管理，在加盟展店之初，就已經掌握基本獲利密碼。

首先總部提供完整的選點評估，建構一套「商圈決策系統」，結合人流、競品位置、加盟店平均營收、地段發展趨勢等指標，協助加盟主選擇合適地點。大數據的決策，讓加盟選址不再憑運氣，從而降低經營風險。

此外，嚴謹的「選人制度」也是拓展加盟的關鍵。總部會針對加盟主的經營能力、資源背景進行審核。對於表現良好的加盟主，則鼓勵開第二家、第三家「複數店」。根據內部數據，目前已有高達27.5%的加盟主展開複數店，顯示品牌有吸引力，也具備經營的續航力。

為了降低創業門檻，揚秦也祭出「加盟主無息貸款」計畫，最高30萬元無息分期。林麗玲笑著表示，自己印象深最刻的是有加盟主連開5家店，從畢業開始創業，到結婚成家，最後買房開店，幾乎是一年開一家，「因為總部制度完善，也越來越容易挑選理念契合的加盟主。」

加盟能否成功獲利，有不少指標可以觀察，包括總部是否有健全的制度、良好的教育訓練、完善的營運督導、穩定的供應鏈、有效的行銷資源，都是評估是否加盟的重要依據。

數位轉型》以科技整合數據驅動獲利

因應新時代的消費場景，「揚秦國際」也在2018年開始擘劃數位發展藍圖，並逐年推動數位轉型工程。

在競爭激烈的餐飲市場中，揚秦國際數位化時間並非最早，卻能精準解決痛點，成功為集團開啟新一波成長動能。目前累積會員數已突破百萬大關，來到115萬人，消費者數位點餐使用比例超過五成，且持續增加。

疫情前靠著「線上點餐」維持營運，疫情後更全面改版升級，林麗玲表示，數位轉型不只解決消費者端的需求，更大舉更新門市的硬體設備，包括POS（Point of Sale，銷售時點情報系統）機、自助點餐機與標籤列印系統，2024年同步整合三大應用系統：

1.智慧總部系統：

即時監控所有門市的銷貨、庫存，出餐速度與顧客評價一目瞭然。

2.店長管理系統：

每家門市可即時查詢營收，即時調閱人力排班，監控叫貨進度、促銷效果等指標。各門市據點可針對所在地受眾輪廓、不同時段行銷推播，

3.消費者App 2.0：

開發App整合旗下品牌麥味登、炸雞大獅、REAL真‧Café‧Bread、涮金鍋四個品牌，桌邊掃碼點餐、候餐智慧叫號、預約點餐，並建立會員制度、點數回饋，還有生鮮品項線上購買，門市取貨功能。

林麗玲提到，過去加盟主的POS資料，回傳總部之後才能做處理，無法即時進行資料分析，即時在門市作出調整。轉型後總部到門市系統全面雲端化，可以說互動零時差。

圍繞著提供更便利的消費體驗，減少人力成本、提升經營效率、數位系統整合，讓炸雞大獅成為真正以數據驅動的品牌。隨著AI發展進程，總部更計畫導入AI模組，例如：排班建議、訂貨預測、揚秦數據知識庫等，將進一步壓縮管理成本、提升決策效率。

建立歸屬感》用品牌文化凝聚戰力

揚秦總部的外觀牆，貼著旗下早餐連鎖品牌「麥味登」聯名IP史努比的各種圖案，把質樸的水泥牆面，點綴得頗有童趣，好似可以在務實、穩健的步伐裡，看見企業內部的凝聚力。

談起公司總部583位員工，林麗玲眼睛一亮，重視員工幸福感是企業穩定發展的關鍵。為了鼓勵工作與生活的平衡，揚秦陸續成立多個運動社團，還曾由公司組隊參加國際超級馬拉松接力賽、鐵人三項，以及攀登玉山、泳渡日月潭等「台灣人必須完成的事」。

由於必須到各地參與門市拜訪與市場調查，體力相當重要，林麗玲也曾多次親自參與鐵人三項項目、單車環島，與經營團隊共同完成賽程，與員工共同創造回憶，建立企業歸屬感。

▲炸雞大獅新加坡店面。揚秦國際提供

進軍國際》集團營收年成長率高達20%

2025年底炸雞大獅將於美國維吉尼亞州落地，並陸續拓展美國市場，2026年計畫在新加坡、馬來西亞、印尼、美國總共開出至少16家店，並在2028年達到炸雞大獅海外區域展店100家的規劃。

炸雞作為平民飲食一環，是許多台灣人的日常首選，林麗玲表示，揚秦的品牌定調為國民經濟美食，2025年也首度切入品牌代理，引進馬來西亞89年經典品牌「檳城煎蕊」，讓熱愛異國美食的台灣民眾，不用出國也能一嘗地道的異國平民美味。

近幾年受惠於餐飲內需持續增溫，揚秦國際旗下多品牌持續展店，擴大連鎖體系版圖，2025年上半年，集團營收創下同期新高，年成長率達21%；前三季累積營收同樣創歷史新高，年增19.91%。

炸雞大師用超過二十年的經驗，找出市場差異，打造出能夠不斷複製的獲利模式，靠著具有辨識度的風味，以及數據化管理的強大後勤，在炸雞紅海中占有一席之地。

