從總經理到陪跑教練 賴婷婷「換框」贏得人生精采

【撰文／楊戎真】

1997年，法文系畢業後，自覺帶有些許文藝氣息的賴婷婷，卻走上了商業之路。她先是在一家法商擔任採購，其後進入獵人頭公司，32歲即迎來人生的第一個事業高峰，當上獵人頭公司台灣分公司的總經理。之後又進入私募基金當人資長，再擔任藝墨集團兒童事業群總經理，又成為富錦樹文創集團執行長，管轄旗下五間公司。

賴婷婷每一次的身分轉換，都是一張傲人的履歷。

職場得意》換來人生不由自主

一路上的奮進，為賴婷婷贏得人生的精采，但也迎來一般人難以想像的各種挑戰。她笑著說，在私募基金工作的那一段時間，經常是潛在金主或投資者人在哪裡，就必須放下手邊所有的事情殺過去。有時投資者可能要飛往哪個國家，只是在台灣轉機，也必須隨即衝去機場。猶如影劇般的情節，成為她的日常，她笑著說：「就是靠著腎上腺素過活，早上8點出門、晚上11點回家成為常態，而且持續很多年。」

那段時間，她說自己把心臟鍛鍊得很強大，因為常要面對已經談好的事，別人的一句話就可能改變了對方的決定。「我每天都要做判斷，獵人頭影響的是一個人的職涯，在私募基金的時候是影響一家公司的資源。對人、對事的敏感度，哪些是資訊，哪些是雜訊，我要很快速地判斷。」

十多年的高強度工作，讓賴婷婷的身體不堪負荷，但她總是刻意忽略，靠著自己還年輕可以撐得住的意志硬挺。期間賴婷婷曾帶薪休假一年備孕，幸運的是，很快就有了孩子，而隨著孩子出生，她很快又投入了職場。

直到2012年的一個早上，賴婷婷習慣地打開行事曆，一個代辦事項躍入她的眼簾，「我女兒預約跟我講話。」那時她的女兒不過小學一、二年級，賴婷婷不禁悲從中來，「工作是為了生活，然而現實是，連最寶貝的女兒要跟我講話，都要先預約。」

「那時候就覺得，我得重新思考一下，人生到底想要活成什麼樣子。」儘管有了這樣的想法，但依舊有各種責任讓她無法說走就走，而且她還不知道自己要朝向哪個方向，覺得自己彷彿是個不由自主的陀螺。

賴婷婷開始審視自己：「喜歡什麼、在乎什麼、擅長什麼？」

▲透過be、do、have的實踐，賴婷婷成為快樂、富足的人。賴婷婷提供

審視自己》想要成為快樂富足的人

賴婷婷想到過去看過的一本書，其中「be、do、have」的觀念讓她印象深刻。然而多半的人，包括她自己，習慣的做事運作模式卻是：have、do、be，比如擁有了錢（have），要去環遊世界（do），環遊世界後應該會很開心（be）。

可是「be、do、have」的要點是，必須先決定自己是什麼樣的人（be）。賴婷婷決定要活成「快樂富足」的人，「如果我是個快樂富足的人，我應該會帶著愉悅、餘裕的狀態，進行所有該做的事情。」有了這一層思考，賴婷婷做每件事情的底層邏輯，開始有了巨大的轉變。

「一個有餘裕的人，做事的時候就不會趕、趕、趕；一個豐足的人，就會想要為對方創造價值。」賴婷婷表示，過去選擇合作的對象，也許考慮的是哪裡挑戰大、哪裡錢多；但是現在想的是，想不想跟這個人互動，要不要為自己的生命創造這樣的體驗。

啟動學習模式》從心所欲運用所學

賴婷婷開啟了學習模式，朝向快樂富足之路邁進，為人生的下半場布局。2012年開始學習教練課程，2013年取得教練證照。她笑著說，自己從教練課程、神經語言程式學（Neuro Linguistic Programming，簡稱NLP）到塔羅牌，什麼都學。

大約有六年的時間，賴婷婷學了一套又一套的課程，獲得了各類型認證，包括：美國國際教練聯盟（International Coach Federation，簡稱ICF）資深教練認證、神經語言程式學高階認證引導師、教練學授證課程認證引導師、教練風格認證引導師、美國馬歇爾哥德史密斯機構（Marshall Goldsmith）全球領導力評鑑認證解讀師等，賴婷婷就這樣在摸索中前進，學習、摸索、應用，當上主理人教練、組織發展顧問、領導力工作坊講師。

初期只是單純地想要在工作上帶領團隊時有更多工具，不過，賴婷婷也坦言，每一套專業猶如一種內功，在她體內互不相容，「真的是一套、一套揉不起來，就是別人的東西。」直到2018年，她突然有任督二脈打通的感覺，這些專業已經可以揉起來，變成自己的底蘊。她開始可以從心所欲地運用所學，且很自然而然地享受學習帶來的能力，「我才明確這是我想要的。」

陪跑教練》跑出自己的人生下半場

經過六年的鋪墊，賴婷婷終於不再是不由自主的陀螺，開始當自己時間的主人，也當起他人事業與人生的陪跑者。她成為美國國際教練聯盟認證的資深教練（Professional Certified Coach，簡稱PCC），領導過12個國籍、250人的團隊，成員年齡跨度從19歲至62歲，做過的新創輔導、組織重整、企業診斷專案超過200件，一對一的教練、顧問逾一萬人次，並在友人的邀約下，創辦了「湧動國際教練學校」。

所謂「陪跑教練」是一種介於顧問和教練之間的服務模式，專注於提供持續性的支持，協助個人或企業在目標達成過程中逐步前進。賴婷婷的角色不斷切換，有時是教練、有時是顧問、有時是講師，但本質從未變過──她就像一座「橋梁」，在個人與組織之間、人與人之間搭建連結。

不過，賴婷婷也表示，開始時，顧問與教練身分的轉換不是那麼容易。因為顧問要給答案，但教練卻是不給答案的，「美國國際教練聯盟ICF的教練是把主導權完全交回去給對方，因為我們相信，每個人都擁有能夠解決自己問題的資源，他可能只是有一些盲點，或還看不到或不相信自己的潛力。教練要做的事情，就是讓他看見自己的盲點跟激發他的潛力。」

多年從事教練陪跑，協助過諸多知名企業，像是cama咖啡、鮮乳坊、Pinkoi、KKday、Hahow、iCHEF等，賴婷婷常在中小企業的轉型關鍵期被邀請進場。她打比方說：「如果企業從1到100的話，我專門協助企業從1長到10或30。因為很多企業創辦人很苦幹實幹，捲起袖子來就做，但比較不懂得怎麼長大，從1到10，這種複製他們還不太會。」

賴婷婷認為，企業要能夠發展，要把住「文化、人才、機制」三個面向。她所陪跑的企業，多半就在這三個面向中做調控，「這三個就像旋鈕調來調去。比如一間公司沒有機制，像一盤散沙，但是文化很好，向心力很夠，我們就多做一點機制打基礎。」

儘管選擇的是企業教練，但賴婷婷也不免成為化解情緒的陪跑員。她表示，很多企業是夫妻共同創業或二代接班，難免意見相左，原本只是要協助他們發展組織，卻免不了涉入情緒的溝通，「每個人都希望對方改變，一直被情緒卡住的時候，就沒有辦法持續有效的對話。」

這時候，賴婷婷就會協助他們區分「事實」與「真實」。她說明，「事實」是不管任何時間、任何人去解讀同一個資訊，都會得到一樣的答案；而「真實」是換一個人、換一個時間，就有可能得到不一樣的答案，通常包含主觀的感受或意見。賴婷婷就是要協助企業盡可能考慮更多的「事實」，而不是一直在「真實」裡打轉。

▲賴婷婷表示，學會換框，雖然世界不會馬上有所改變，但是你的世界會轉變。賴婷婷提供

換框思維力》給有心轉變的人一根釣竿

為了把自己的經歷分享給更多人，賴婷婷連續出版了《複利領導》與《敏感度領導》兩本著作，今年又出版了《換框思維力》一書，在書中提出八種「換框」方式：時間、空間、角色、角度、視覺、系統、範疇、極端情境，幫助讀者從既定的框架中跳脫，找到新的行動可能。

「如果我可以因為轉念能力，使我的人生感覺也滿精彩，工作上也可以得到一些成就感的話，我真的覺得大家都做得到才對，我有這樣的信心。」賴婷婷於是思索，如果把轉念看成是「果」，那「因」就是可以做些什麼事情，去達到這樣的果，「每個人一生中一定會遇到一些卡住的時刻，我就想一下我是怎麼做到的，然後把它寫出來。」

她希望《換框思維力》可以成為一個工具書，每個人遇到卡關的時候都可以參照使用。「儘管這個世界不會因為你會換框，而馬上有什麼改變，但是你的世界會。所以為自己的人生多選擇、多創造一些彈性，你就比較會有從容感。」

她建議，想要「換框」，可以先從「時間」換框與「視覺」換框開始嘗試，「時間換框就是移動時間桿，去跟未來調一點力量，透過時間的移動，就會產生彈性。」視覺換框則可以藉由「願景圖」，讓目標視覺化，「一旦視覺化或者是寫下來，就比較不會飄在空中。」她建議，可以把願景圖放在經常看到的地方，比如手機或電腦桌面，一旦立場飄移，沒信心的時候，可以把自己拉回來，提醒自己現在所做的每一件事情、每一個經歷，都是在為了實現那個目標的路上而已。

幾經努力，賴婷婷終於成為「快樂、富足的人」，「be、do、have」的模式，讓她贏得自己人生的主導權，而她也不吝分享自己的成功模式，透過書本給了有心轉變的人一根釣竿。

2018年迄今，賴婷婷的教練之路，為她創造了9.5分的自我滿意度，「即便也會有忙到半夜的時候，但都是自己選擇，因為是自己喜歡的題材，所以很開心。」

賴婷婷無疑為自己的人生彩繪，置換了一個令她頗為滿意的框。對當前的自己頗感知足的她說：「你若精彩，天自安排，我們只要負責把自己活得精彩，其他的老天會幫你安排你需要的。」

賴婷婷小檔案：

經歷

．湧動國際教練學校 校長

．電商｜kkday酷管理學苑 校長

．文創｜富錦樹文創集團 執行長

．內容｜藝墨集團 兒童事業群總經理

．金融｜亞洲價值資本 人資長

．管顧｜HRnetOne 台灣分公司總經理

．零售｜FE-Geant 自有品牌採購經理

著作

．《複利領導》

．《敏感度領導》

．《換框思維力》

