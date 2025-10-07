西西里防禦的投資啟示：股市裡的穩健哲學

快訊

【撰文／林茂昌】

投資市場有點像西洋棋盤：高手對弈，輸贏往往取決於開局的心態。有人天生愛衝，看到熱門股就好像看到心愛的手機大廠出新機，立刻衝去搶購；有人則穩如泰山，不求快攻，只想穩紮穩打。這兩種風格，在棋盤上和股市裡，都有各自的命運。

本文要談的主角，是棋局裡最經典、最長壽、最有哲學味道的「西西里防禦」（Sicilian Defense）。請別小看它，它不只是一招開局策略而已，更是價值投資的經典風格：穩健、聰明、帶點「以退為進」的味道。

什麼是西西里防禦？

16世紀，一位西西里棋手給了後人一份禮物：「黑方第一步不走常見的e5，而是走c5」。這一步表面上像退縮，實際上卻是暗中布局：不跟你正面硬拚，反而悄悄地削弱對手控制中心的能力，有效阻礙對手接下來的攻勢。

結果呢？這套戰法流傳數百年，還衍生出各種精彩的「變著」。新手會用它保命，高手靠它制勝。它的精神簡單卻深刻：不爭一時之勇，而謀全局之利。

是不是很像價值投資？

投資的西西里防禦

在市場裡，很多人以為要靠短線操作、精準預測才能賺錢。但真正的贏家，其實更像那位走c5的棋手──先站穩腳步，確保不會被秒殺，再慢慢建立優勢。

這就是價值投資的本質：不跟市場雜音瞎攪和，而是看穿企業的內在價值，等市場情緒發作時，默默撿便宜。現在，讓我們用「棋盤思維」來拆解價值投資。

策略一：善用自己的能力圈，掌握企業價值

在西洋棋裡，控制棋盤中心就像霸占餐廳的靠窗座位：視野好、選擇多、主導權大。而在投資裡，這個「中心」就是企業的內在價值。

很多人盯著新聞跑馬燈，追逐明星股，結果就像下棋只顧帥氣走馬，卻忽略了自己國王還在「裸奔」。價值投資者不一樣，他們會冷靜問：這家公司是做什麼的？產品或服務具有吸引力嗎？獲利模式、經營效率如何？現金流量健康嗎？等等問題。

這些問題都需要花時間、花精神去挖掘與探討，但有一個觀念很關鍵，就是所謂的「能力圈」（Circle of Competency）。我們盡量選擇自己所孰悉的產業或企業去研究，避開那些陌生甚至完全無法了解的產業。如此才能更紮實地掌握企業價值。

策略二：護城河與安全邊際

西西里防禦厲害的地方在於：它給黑方反擊的彈性。就算開局處於劣勢，也能透過穩固布局撐到中盤。在投資裡，這對應的就是：

護城河：品牌、專利、規模、網路效應。簡單說，我們所選的，就是對手打不進來，幾乎不會有競爭者進來削價競爭的企業。

安全邊際：以便宜價格買進，留點犯錯空間。價值投資之父葛拉漢（Benjamin Graham）說過，便宜買就是最大的保險。

這兩者加起來，就像棋手手裡握著一套「防禦組合拳」：不急著贏，先確保自己不會輸。

實戰案：兩位投資棋手

1. 塞思‧克拉曼：危機中的西西里防守

2008年金融海嘯，市場一片哀嚎。大多數人拋售資產，就像在棋局裡亂走、只求快逃。但塞思‧克拉曼（Seth Klarman，「包普斯特財務管理集團」（Baupost Group）執行長）卻反向操作，專挑那些被市場錯殺、資產還不錯的標的。他的心法很簡單：就算最糟糕的劇本上演，這筆投資也不會讓自己受重傷。

結果呢？別人腰斬，他的基金反而逆勢漲了25%。這就是西西里防禦的精髓——在混亂中站穩，最後贏得漂亮。

2. 查爾斯‧阿克雷：三腳凳哲學

查爾斯‧阿克雷（Chuck Akre，「阿克雷資本管理公司」（Akre Capital Management）創始人）的投資邏輯更生活化。他說，好的投資就像一張「三腳凳」：

．卓越的商業模式。

．優秀的管理團隊。

．高資本報酬率，能不斷再投資。

比如他愛的房地產投資信託公司「美國鐵塔」（American Tower），靠著電信基礎設施賺租金，錢源源不斷。他笑說，這種公司就是「複利機器」，不用天天看盤也能幫你賺錢。

為了避免市場雜音干擾，他甚至把管理100多億美元資產的公司總部設在美國小鎮米德爾堡（Middleburg），一個只有一個紅綠燈、人口不到1,000人的地方。這份「遠離喧囂」的態度，本身就是一種防守哲學。

如何建立你自己的「西西里防禦投資組合」

別擔心，你不需要先成為西洋棋大師。以下幾步就能讓你在市場少掉幾顆子：

．研究基本面：財報、獲利、負債比率，這些數字就是棋盤上的兵卒。

．找護城河：別投資「任何人都能照抄」的生意。

．留安全邊際：買物超所值的股票，別跟著市場瘋狂作夢。

．分散布局：不要孤注一擲。

．耐心等待：價值需要時間發酵，急不得。

結語：投資像下棋，穩健才長久

西西里防禦告訴我們：有時候不衝，反而是最聰明的攻擊。在投資裡也是如此。與其每天追逐熱門題材，不如建好防線、留住籌碼。時間會替你說話，複利會幫你作證。

所以，下次當市場瘋狂、投資群組裡一片吆喝時，請想想那顆冷靜落在c5的棋子。它提醒我們：穩健，是最好的長期策略。

本文摘自《看》雜誌第271期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第271期）謝謝！

