外國人YouTuber故事之二：欠台灣一條命 「拉麵哥」用頻道回饋台灣

【撰文／楊戎真】

現年44歲、本名Lamin Jarjusey的「拉麵哥」，2012年從甘比亞隻身來到台灣。那時他只帶了300美金，儘管當時已有工作，且學校也提供一些補貼，但是在拿到薪資與補貼之前，早已囊中羞澀。生活窘迫加上經濟拮据，讓他每天都「哭著想回家」，回憶起那段時間，拉麵哥不禁莞爾。

還好有位朋友鼎力相助，讓他度過難關。很快地，拉麵哥在台灣便如魚得水，先是在台南崑山科技大學取得雙學位，後進入元智大學取得碩士學位。研讀碩士期間他便在補習班兼職教英語，畢業後也順理成章地成為全職英語老師。

原本拉麵哥計畫完成學業後回國，但在台灣念書期間，他遇見了現在的女友，加上安全與便利的生活，讓他決定留在台灣。

大病一場》「欠台灣一條命」

一場大病，改變了拉麵哥的人生觀。2018年的一個早上，拉麵哥上廁所時，發現尿液是紅色的，他以為是前一晚喝的飲料所致，便沒有多想。直到一整天都這樣，才驚覺需要看醫生。檢查後發現，原來他患有「多囊性腎臟病」。

自己不菸、不酒，且熱愛運動，除了每天走路，也經常踢足球、打網球、游泳，兼之家族中並沒有人有這樣的疾病，對於這個遺傳疾病，拉麵哥難以置信。他開始有意識地改變飲食並存錢，隱約覺得自己也許將面對一場生死存亡的戰役。

兩年後，病情開始惡化，拉麵哥感受到前所未有的難受，身體感覺虛弱、嘔吐、難受，有時整晚難以入眠，導致白天精神不濟，整天昏睡，工作也無以為繼。醫生建議他開始洗腎，當時他才37歲，人生的路還很長，還想要冒險，想要探索。他躺在病床上，人生的夢想逐漸凋零，想著母親如果知道他的狀況，會是多麼傷心。

最終拉麵哥接受了醫生「腎臟移植」的建議。幸運的是他與母親在組織、血型配對上高度吻合，愛子心切的母親決定從奈及利亞轉機到台灣。當時正值疫情爆發期間，邊境封鎖，入境管制森嚴，醫院特地寫了一封正式的信函到外交部，表達救人緊急的迫切需求，母親方能入境。

所幸手術順利完成，拉麵哥得以重啟健康的人生。整個過程讓他深受感動，他認為自己對台灣毫無貢獻，但台灣卻為了他這個「無名小卒」（Nobody），做出諸多努力，願意給他恢復健康的機會。他心中感念，認為自己「欠台灣一條命」。

在醫院的時候，周圍的台灣人都很友善，手術後醫院為他開了一場記者會。有朋友問他：「你是哪一號人物？」他說：「我也不知道我是誰，我沒為他們做過什麼。但這就是台灣人的態度，他們真的很重視每一個生命，尤其當你身邊沒有家人支持時，周圍的台灣朋友，真的一直在身邊支持我。」他表示自己不知何以為報，只能盡己所能，為這個社會做出貢獻。

這場疾病讓他有了深刻的體悟。他在自己的影片中強調，不管是與家人朋友在一起，或是有機會經歷不同的事物，遇見不同美好的人，都要珍惜每一個片刻，不應該視為理所當然。他認為自己很幸運，心中充滿感謝，感謝來自全球他認識與不認識的人們無條件的支持。

無心插柳》用頻道展現台灣之美

大病過後，拉麵哥回到過往的正常生活──教書、社交。雖然他在2010年就開闢了YouTube頻道「瘋狂台樂事-Funventures」，但直到2019年7月才在該頻道上傳第一部影片。那是一部自己所任教的補習班夏令營活動的影片，並沒有引起太大的水花。

拉麵哥表示，自己從未想過要當一個YouTuber，只是聽說上傳影片可以賺取被動收入。直到2019年9月，他才上傳第二支影片，影片上傳後觀看數依舊很少。兩週後，他上傳第三支教基礎英文語法的影片。數天後，他再上傳一部在墾丁「七孔瀑布」探險的影片，才稍稍找到符合頻道主題的方向。

拉麵哥也嘗試台灣夜市主題、美食探索，以及街訪，詢問台灣女生「喜歡什麼樣的男生」等系列影片。直到2021年1月，才比較明確以台灣的瀑布、溫泉為主題，找到他所認為的小眾利基市場（Niche Market）。

透過動態攝影，結合空拍影像，拉麵哥將自己整個旅程呈現在觀眾面前，讓鏡頭帶領觀眾領略台灣瀑布與溫泉之美，除了畫面，也提供相關交通指南與一些提醒。這些影片吸引了較多人觀看。

▲拉麵哥為了把台灣瀑布之美呈現給觀眾，經常跋山涉水。拉麵哥提供

從此，拉麵哥利用週末跑景點，跋山涉水，展現各種攀爬、跳水的高難度動作，身手矯健的程度，讓人難以想像他曾歷經生死的考驗。

▲透過與在台外國人的訪談，拉麵哥讓更多人認識台灣的美好。拉麵哥提供

爆紅關鍵》讓外國人闡述自身台灣經驗

2022年，拉麵哥與朋友到南投露營，在場的朋友互相詢問「在台灣最常被問到的問題」，幾個外國人異口同聲認為是：「你來自哪裡？在這裡做什麼？」

短短一分鐘的影片，沒想到第一天就獲得500次的觀看量。拉麵哥有點驚訝，過去這樣的觀看次數約莫要一個月。一個月後，他又上傳另一部類似的影片，這次一天就達到二、三千觀看次數。他開始意識到，這樣的呈現方式觀眾很喜歡。

2022年11月21日，他創設了第二個頻道「拉麵哥-歡迎來台灣-Welcome To Taiwan」，開始找願意受訪的外國人，詢問他們一些關於在台灣生活的問題。這系列影片觀看次數動輒上萬，也有數十萬的，其中一部達到84萬次的觀看量，並獲得Surfshark VPN的廣告業配。

初期他會到人多的地方尋找受訪者，簡短寒暄詢問他們是否願意接受採訪，但這樣的方式經常碰壁，讓他覺得自信心受損。於是他改為在社群平台上尋找，先是加入一些在台的外國人社團，再從中挑選人選並提出邀約。影片內容也從原本台灣人最好奇的問題，逐漸深入到以受訪者為中心的訪談，例如：根據受訪者所從事的工作延伸，談其背後的專業、對台灣社會的幫助，或台灣與他國可以互相借鑑的地方。

很快地，拉麵哥的頻道增加至超過5萬訂閱數，觀看次數突破千萬，讓他成為一個小網紅。接受他採訪的外國人，至今將近150位，包括各領域人士，如：老師、鋼琴家、私人機關工作、政府接案人員，以及自己開公司的老闆等，他說，不少人是先來教書，再逐漸發展自己的事業，他們多半對台灣人的耐心、友善讚譽有加。

美好經驗》餘生或將在台灣度過

透過拉麵哥的鏡頭，這些在台灣生活居住的外國人，談著他們在台灣的經驗與點點滴滴。在外國人眼中，台灣人對外國人很友善，且樂於助人。一位受訪者告訴他，自己有運動的習慣，在外面慢跑時，短短一公里就被攔下來十次，問他需不需要水。

拉麵哥提到兩次讓他終身難忘的經驗。一次是車子卡在南投山上，一對夫妻幫他把車子拖出來。他說：「如果不是他們的幫助，那一天我估計要睡在山上。」另有一次，他在探索瀑布的過程中，因為沒有帶繩索無法攀越，受惠於一個不認識的陌生人拋給他繩索，才得以上去。他說在很多國家，他們會認為這是你自己的問題，「為什麼沒有準備就來？」

台灣的安全與效率也令外國人印象深刻。拉麵哥表示，在台灣要取得護照、居留證等文件，比其他國家快得多。一個義大利人告訴他，在義大利想要取得護照，沒有三個月不行，而台灣通常一週內便可以取得。

拉麵哥表示，從這些訪談中，他對台灣有了更寬廣的視野，也看到了一些自己未曾思考過的面向或遇到的事情，開始了解台灣真正的故事，例如媽祖遶境。至於為何喜歡台灣，他認為很難用一句話說清，但13年來，台灣改變了他，他覺得自己在台灣學到很多，「可以說是在台灣長大的。」

拉麵哥打趣說，時至今日，如果有人要讓他離開台灣，他可能會哭著說自己不想離開。自承「欠台灣一條命」，不知如何償還的拉麵哥，坦言也許餘生都將在台灣度過，並用心經營自己的頻道回饋台灣社會，把台灣的美與知性，讓全世界的人看到。

