「麥擱騙」！假訊息、詐騙猖獗 MyGoPen守護台灣資訊防線

【撰文／楊戎真】

「網傳台電購買綠電每度7.75元，核電每度1.39元」、「網傳歐洲七巨頭排排坐等候川普召見」……你是否曾在Line群組中收到這類訊息？資訊爆炸的時代，假訊息從政治、醫療、氣候到詐騙，涵蓋層面之廣，令人瞠目結舌。而這些假訊息往往容易引起人的情緒波動，並在未釐清之前就轉傳。然而，當按下轉傳鍵或點擊連結後，小小的動作可能帶來的是紛爭、恐慌，甚至財產損失。

在「MyGoPen」網站上，從2015年創辦開始，虛假訊息的澄清數量連年增長。創辦人暨總編審葉子揚表示，虛假訊息確實越來越多，一些無中生有、AI生成的影片、照片，更是難以查核，民眾必須要提高對虛假訊息辨識的能力與素養，才能避免受騙。

創辦MyGoPen：初衷是為家人做事實查核

MyGoPen之名來自台語「麥擱騙」諧音，意思是「不要再騙」。從2015年起，它便扮演「訊息守門人」的角色，成為民眾快速查證的平台。而這一切的起點，來自於葉子揚不希望家人被騙。他說：「最早只是想幫家人查一些他們收到的訊息。後來想說，既然都寫好了，不如也貼在網路上，讓更多人看到。」

初期，身為竹科資訊工程師的葉子揚，採用寫部落格的方式揭露假訊息。他指出，不實訊息有一個特點，多半比較集中，例如某一個時期流傳著某一類訊息，他就會針對該內容進行查證，然後將查證紀錄撰寫在部落格中，「當家人來問的時候，我就把那一則連結給他。」

隨著消息的擴散，逐漸有民眾提問，有些人因為家人曾被詐騙或受虛假訊息所害，也加入葉子揚打擊虛假訊息的行列，當起「一對一真人回覆」的志工，透過LINE官方帳號回應民眾的提問。

由於查證的需求逐漸增加，從幾千人到幾萬人，有時候甚至一天有八、九萬的詢問量。2017年左右，葉子揚深感應付不來，於是做了聊天機器人，自動撈取資料庫已查證過的資料，回饋給民眾，解決服務量能不足的窘境。而隨著虛假訊息從文字到圖像，再到影音，MyGoPen的技術也與時俱進，在文字訊息之外，也開發圖片辨識、影片辨識等延伸功能。

▲「颱風過後不要買中南部養殖魚」，其實是一則假訊息。MyGoPen網站擷圖

虛假訊息的破壞力：對立、激化、減少溝通

葉子揚表示，虛假訊息涵蓋面很廣，多半關乎政策、健康與養生，民生議題相對多，有些則會綁著一些政治議題。葉子揚以近期因颱風影響所造成的「太陽能板吹落至魚類養殖場」事件為例：有謠言叫大家不要買中南部的養殖魚，因為太陽能板有毒，被吹壞掉到魚池裡，會造成養殖的魚也含毒（並非事實）。針對這些謠言，MyGoPen對每則訊息進行拆解，再去做查證，「像太陽能板構造的問題，我們就會去問專家，然後把一些比較有問題的細節拿出來澄清。」他指出，這類謠言會傷害到養殖漁業的民眾，並且引發用核電，或是用光電、綠電的爭議。

葉子揚認為，在虛假訊息中，有時也包含一些為了要「帶風向」而刻意引導的曲解，這些訊息最大的問題是，讓民眾變得對立或激化，並減少溝通。他無奈地表示，儘管每天在澄清，但作用還是有限。他認為，對虛假訊息的澄清是否產生作用，端視個人對訊息的認知程度，以及其資訊素養。他似乎不甚樂觀：「如果可以提升他們對資訊的敏感度，不會照單全收就已經很棒。」

▲葉子揚表示，只要有廣發澄清訊息，當天虛假訊息的轉傳量就會降低。手機螢幕擷圖

可喜的是，每一次的澄清，還是會減少虛假訊息的傳播量。葉子揚透露，從機器人後台大概可以看到，如果某一天做了澄清的群發，告訴民眾某一則熱門謠言是有問題的，該謠言隔天的流傳數量就會大幅減少。

困難重重：對抗虛假訊息之路不好走

從一人回應到有志工加入，從家人的需求到廣大民眾的提問，MyGoPen目前一天有時可以收到大概3,000則提問。談起運作現況，葉子揚不諱言人力永遠不夠。目前MyGoPen只有七名成員，其中負責真人客服的僅三人，有時候提問的民眾遇到詐騙，就需要更多的溝通。即使開發了聊天機器人，自動比對資料庫、提供初步說明，依舊無法滿足龐大需求。

不僅是量能問題，查證本身就是一場硬仗。早年在向政府單位查詢時，常會被忽略。葉子揚表示，就像民眾遇到問題向政府求助時，同樣可能求助無門，除非偽裝成記者。不過，隨著MyGoPen逐漸成為受民眾信賴的謠言澄清管道，加上2020年3月通過審核，成為「國際事實查核聯盟」（International Fact-Checking Network，簡稱IFCN）的簽署成員，處境有了轉變。

在法務部調查局網站提供的「假訊息查證參考資訊」中，MyGoPen與非營利組織「台灣事實查核中心」（Taiwan Fact-Checking Center，簡稱TFC），以及非營利、由素人發起的專案團隊「LINE訊息查證」，均名列其中。葉子揚表示，在有了相應的認可之後，MyGoPen透過「台灣科技媒體中心」（Taiwan Science Media Center，簡稱SMC），可找到各個領域的專家，協助解析相應的議題。此外，MyGoPen目前也建立了一些經常合作的醫生人脈，就醫療問題提供事實查核的協助。

除了實務挑戰，MyGoPen也曾遭遇誤解與攻擊，例如使用者質疑其立場，貼上各類型政治標籤，甚至曾遭某卸任立委指控，將MyGoPen回覆民眾的過程，視為構人入罪的「釣魚行為」。葉子揚感慨：「講事實的人通常都比較不受歡迎。」在釐清事實後，該立委在其臉書公開道歉，並表示對MyGoPen團隊「致上最高的敬意」。

對於這起事件，MyGoPen在網站上貼出一則「Q&A｜MyGoPen的澄清與回覆」，對於無辜遭政治人物視為「疑似釣魚網站或被暗諷為某特定立場的幫凶」，感到「無奈與心酸」，並表達了這一路走來的艱辛：「在澄清假新聞這條路上，真的一直都很難走，每則被澄清的新聞或是資訊中，都可能會遇上不論是被解讀為政治立場不同或意見不同的情形甚或謾罵，我們也都虛心接受，把一切都單純化，目的就是找到硬事實，將正確的資訊傳遞給大家。」

預防假訊息三招：冷、確、查

除了服務量能不足，MyGoPen還要面對假訊息推陳出新、日新月異所造成的難度。葉子揚呼籲民眾自身需提升媒體素養。他提出三個步驟避免自己成為不實訊息的傳播者──「冷、確、查」，也就是「冷靜、確認、查證」。葉子揚解釋：「看到訊息先不要急著轉傳，就像茶涼了再喝，訊息也是要冷靜後再做判斷。」

「確認」的步驟包括：訊息的來源、是誰傳的、找得到這個人嗎？或是出自什麼平台、可信嗎？是否找得到相關證據或官方說法？此外，葉子揚強調，「我們都會提醒民眾去看這訊息『沒有』告訴你什麼，民眾就會去思考，有可能的狀況是什麼？」

查證的時候可以透過一些工具或網站，除了MyGoPen網站上提供了大量的澄清資料外，台灣事實查核中心、美玉姨訊息查證小幫手、趨勢科技防詐達人等，都可讓民眾查核。也可以透過一些APP如「Who's Call」或手機上的預設機制，防止收到詐騙電話。

葉子揚也提醒，政府單位或機關，如戶政事務所、鄉公所，不會主動打電話，都是通過公文傳遞正式通知。因此，凡是接到自稱是戶政事務所、醫院之類的電話，都要特別小心。另一類則是來自境外的電話，「我們都會提醒民眾，如果沒有什麼境外的朋友，可以不用接。」也有透過email發出的釣魚信件，葉子揚提醒要先確認寄件者，並確認連結的網址；至於下載程式則要當心偽冒的網址。如果民眾遇到詐騙，也可以撥打警政署的「165」反詐騙專線，警察局會提供充分完整的辨識服務。

葉子揚表示，民眾會被詐騙，多半是「缺乏溝通」。他指出，被詐騙的人通常較少溝通，怕麻煩別人，想要自己處理。他說：「據資料統計，台灣整年被詐騙最少的時段是過年期間。大概過年的時候，家人聚在一起，彼此會互相溝通、互相討論，如果那個時候接到詐騙電話，可能全家人都在觀察是誰打來的。」因此，多詢問家人、親友，都是擺脫詐騙的可能方式。

民眾有需求：七人小組撐起大量查核工作

從開始葉子揚一個人兼職查核，到有志工加入，再到設立「識實數據有限公司」，作為一家社會企業，MyGoPen主要仰賴Google與Meta等科技平台的專案合作。葉子揚坦言：「有多少資源就做多少事。」

推動他辭去竹科工程師的工作，全心投入MyGoPen的，則是「民眾的需求」。葉子揚回憶起印象最深刻的個案：有一位民眾尋求協助，因為他的父親差點遭投資虛擬貨幣的詐騙。原本這位父親打算跟家人借錢投資，他的子女怎麼勸說都不聽，MyGoPen經過查證，揭露該網站的詐騙以及相關手法，並同時發到一些主流媒體的合作平台上，有效地阻止了這位父親的受騙上當。「後來那家人特地來信感謝。我們也知道，這樣的查證不只救了一個人，還幫助了其他可能落入相同陷阱的受害者。」

面對大量的虛假訊息、認知作戰、無孔不入的詐騙手法，以及AI當道後製造了大量無中生有的圖片、影音、虛構對話等，葉子揚認為，最重要的還是民眾要提升自己的媒體素養、資訊素養，不要人云亦云。他語重心長地說：「但這個不是一天、兩天就可以達成的。」

因此，即便資源有限，MyGoPen積極與教育單位合作，舉辦教師研習，進入中小學、社區大學授課，推廣查證技巧，以提升社會大眾的媒體素養與資訊辨識能力。「如果做的教育越多，提升自己的資訊防禦力，就會比較能夠面對不實訊息。」這是當前MyGoPen認為至關重要的，也是未來著重的方向。

身處訊息爆炸的時代，加上社群媒體碎片化的資訊餵養，每個人都很難從不實訊息中脫身。也許下一次在收到標題聳動的訊息時，我們可以採用MyGoPen「冷、確、查」的方式，讓自己成為虛假訊息的終結者，為社會資安盡一分力。

本文摘自《看》雜誌第271期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第271期）謝謝！